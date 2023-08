Slack får ett rejält ansiktslyft

Slack är en tjänst de flesta är bekanta med. Mängder av företag använder tjänsten för internkommunikation och under rätt många år har den sett ganska likadan ut. Tidigare i år begåvades förvisso tjänsten med Slack GPT för att snabbt sammanställa mötesprotokoll och liknande med hjälp av AI-tjänsten ChatGPT, men det gjorde ingen större skillnad på hur själva tjänsten såg ut.

Det ändras nu för att ge användarna möjlighet att vara ännu mer effektiva i sitt arbetsflöde.

Mer fokuserat

Renare utseende är den nya melodin (Image credit: Slack)

Det är främst sidofältet till vänster som åker på de största förändringarna. Hela området har städats upp och vikts ihop för att inte störa när det inte behövs. Samtidigt flyttar såväl sökfunktion som merparten av andra funktioner dit.

Även fokusvyn uppdateras för att erbjuda just bättre fokus. Här är det främst en uppstädning av de olika menyvalen som gäller, där allt övrigt sorteras in under en “mer”-knapp för att undvika ett plottrigt gränssnitt.

(Image credit: Slack)

Även flöden och notiser från flöden förbättras. Trådar, omnämnanden och reaktioner ligger nu i samma flöde och det finns funktioner för att sätta inlägg som avklarade, pågående och arkiverade för att få bättre koll.

(Image credit: Slack)

Vidare finns ett par ytterligare uppdatering av hover-funktionen, apparna till mobiler och nya teman. Uppdateringen kommer att rulla ut till användare under de kommande månaderna.