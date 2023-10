Den nya dockningsstationen Logi Dock Flex har lanserats

Logitech lanserade nyligen den nya dockningsstationen Logi Dock Flex, som ska möjliggöra enkel och personlig skrivbordsbokning för anställda på kontoret, samt enkel enhetshantering för IT-avdelningen. Detta kommer som ett svar på övergången till en hybrid arbetsmodell, där en större del anställda numera arbetar hemifrån. Denna hybridutveckling har resulterat i en del utmaningar med att motivera anställda att komma tillbaka till kontoret, samtidigt som det skapat ett större behov av samlade data och insikter. Med sin nya dockningsstation hoppas Logitech på att hitta svar på dessa utmaningar.

- Företag vet att de måste motivera hybridarbetares pendling för att få dem att komma in till kontoret. Svaret är inte att köpa in fler pingisbord, utan att i stället erbjuda ett sätt för anställda att planera sina dagar på kontoret tillsammans, säger Henrik Staff, Head of Logitech B2B in the Nordics.

- Vi använde ett multidimensionellt tillvägagångssätt för att bygga Logi Dock Flex, som inte bara löser skrivbordsbokning och managementutmaningar, utan också främjar socialt samarbete och ger IT- och platschefer information om hur teknisk utrustning och utrymmen används.

Brett stöd

Logi Dock Flex har stöd för många olika bokningsplattformar. (Image credit: Logitech)

Logi Dock Flex kommer med en 8-tumsskärm, tre USB-portar på framsidan och ytterligare tre på baksidan. Enheten har stöd för dubbla skärmar, nätverksanslutning och upp till 100W uppström. Den kan användas för saker som att meddela frånvaro och gå med i möten med ett enda knapptryck. Den har ett brett stöd som inkluderar Microsoft Teams, Zoom Workspace Reservation och Logitechs egna bordbokningstjänst. Stödet kommer dessutom att utökas till fler bokningsplattformar längre fram.

Logi Dock Flex finns tillgänglig i en off-white färg, med global tillgänglighet under hösten 2023. Den kommer att finnas tillgänglig att köpa hos auktoriserade återförsäljare och på Logitechs egna hemsida med ett rekommenderat pris på 9 339 kronor.