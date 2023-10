Vi testkör Pixel 8 - En mobil full av överraskningar

Även om den saknar några av Pixel 8 Pro-modellens avancerade funktioner, delar standard Pixel 8 en uppfräschad design, företagets senaste Tensor G3-chipset och ett antal nya AI-funktioner tack vare den nya processorn. Dubbelkameran på baksidan är imponerande mångsidig och stöds av kraftfulla nya funktioner som Magic Editor, som låter dig manipulera dina bilder på ett sätt som inte är möjligt på någon annan mobil. För priset är detta en oerhört intressant blandning av Googles uppfinningsrikedom som är väl värd att överväga. Vi har haft inne den nya mobilen för test, här är vad vi tyckte om den.

Pris och design

Google Pixel 8 har en lite mer rundad design än tidigare. (Image credit: Peter Hoffmann)

Från 10 990 kronor

Lite mer rundad design

Endast tre färgalternativ

Pixel 8 - nyckelfakta Pris: 10 990 kronor

Mått: 150,5 x 70,8 x 8,9 mm

Vikt: 187g

Skärm: 6,2-tums Full HD+ (1080 x 2400) 60Hz till 120Hz "Actua" OLED

Chipset: Google Tensor G3

RAM: 8GB (LPDDR5X)

Lagring: 128GB / 256GB (UFS 3.1)

OS (vid lansering): Android 14

Huvudkamera: "Ny" 50 MP, f/1.68, 82° FoV med OIS

Ultravidvinkelskamera: 12MP, f/2.2, 125.8º FoV

Selfiekamera: 10,5 MP, f/2,2, 95º FoV

Batteri: 4 575 mAh

Laddning: 27W trådbunden, 18W trådlös (andra generationens Pixel Stand), 12W trådlös (Qi)

Färger: Obsidian, Hazel, Rose

Standardmodellen Pixel 8 har ett startpris på 10 990 kronor som gäller för modellen med 128 GB lagring. Det är ungefär samma pris som du var tvungen att betala för fjolårets modell med 256 GB lagring, så årets modeller har sett en liten prisökning.

Vi får en välbekant design med den ikoniska kameramodulen längs baksidan, samt mer rundade hörn som gör designen på båda nya Pixels lite skönare att hålla. Den lite mer rundade formen och justerade bildförhållandet på 20:9 gör Pixel 8 till en riktigt kompakt och fickvänlig mobil, bortsett från kameramodulen som sticker ut från baksidan. Sett till färger är urvalet ganska begränsat med alternativen Obsidian, Hazel och Rose tillgängliga.

Du får en "Actua" OLED-skärm med en maximal ljusstyrka på 2 000 nits och stöd för 120 Hz. Trots det nya bildförhållandet, är placeringen av knappar och reglage på sidan av mobilen fortfarande bekväma och inom räckhåll. För övrigt får du en IP68-klassificering mot damm och vatten, och fingeravtrycksläsaren i skärmen fungerar konsekvent bra, även om vi gärna hade sett att den varit lite snabbare.

Prestanda och funktioner

Google Pixel 8 - På undersidan hittar du högtalare och USB-C-port (Image credit: Peter Hoffmann)

Android 14 direkt ur förpackning

Hela 7 års uppdateringar

Nya kamerafunktioner

Android 14 debuterar på Pixel 8-serien, och även om majoriteten av de många justeringarna är små, är en av de mest påtagliga uppgraderingarna en ny anpassningsbar låsskärm som låter dig ändra klockstilen och genvägarna i de nedre hörnen. Det som verkligen får Pixel 8-serien att sticka ut, är företagets löften om uppdateringar och säkerhetspatchar under hela 7 års tid, vilket blir ett starkt försäljningsargument för alla som vill ha en mobil som håller länge.

Det nya Tensor G3-chippet ger mobilen en snabb prestanda som klarar av alla vardagsuppgifter utan problem, och klarar till och med av lite gaming, även om det kan göra mobilen ganska varm efter ett tag.

Du får ett batteri på 4 585 mAh som är imponerande med tanke på mobilens storlek och det håller hela dagen. Google har ökat laddningshastigheterna i år och du kan fylla på med över 50% batteri på bara 30 minuter.

Kameror

Google Pixel 8 tar utmärkta kvällsfoton. (Image credit: Peter Hoffmann)

Imponerande nya kamerafunktioner

Inte lika avancerad kamera som Pro-modellen

Istället för en dedikerad telefotosensor har Pixel 8 en 8x Super Res Zoom, jämfört med 8 Pro som har en 5x optisk zoom och Super Res Zoom upp till 30x. Ultravidvinkelskameran har också färre megapixlar i den billigare modellen, men trots dessa skillnader är standardmodellen en utmärkt kameramobil.

Huvudsensorn på 50 MP har en bredare bländare än tidigare, vilket betyder mer ljus och därmed bättre kvalitet på bilder under mer utmanande ljusförhållanden. Ett omarbetat kameragränssnitt gör det enklare att byta mellan olika stillbilds- och videoinspelningslägen, och med stödet av det nya Tensor G3-chippet och imponerande nya AI-funktioner, suddas gränserna ut mellan fotografering och fotomanipulation på Pixel 8, något som bäst demonstreras av den nya Magic Editor-funktionen. Den låter dig bland annat trycka och dra på motivet i ett foto för att flytta det, medan AI intelligent fyller ut utrymmet där motivet var. Den andra stora kamerafunktionen är Best Take, som låter dig ta en serie av bilder på en grupp människor och sedan välja det bästa uttrycket på varje person till den slutgiltiga bilden.

Makrokameran är riktigt bra. (Image credit: Peter Hoffmann)

Bör du köpa Pixel 8?

Pixel 8 är en utmärkt mobil för dig som vill ha en bästa möjliga Android-upplevelse, starka kameror med unika och klassledande funktioner och en mobil som du kan använda riktigt länge. Om du däremot vill ha en mobil med riktigt imponerande batteritid eller en telefotokamera, bör du kolla på andra alternativ.