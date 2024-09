Nya iPhone 16 Pro-läckor tyder på mer lagring och bättre videoinspelning

Apples nästa lanseringsevent äger rum nu på måndag, den 9 september, och vi förväntar oss den stora lanseringen av iPhone 16-serien. Trots att det snart är dags för lansering, har några sista minuten-rykten dykt upp, som eventuellt avslöjar vad vi kan förvänta oss från Pro-modellerna.

För det första tror analytikerna på TrendForce (via MacRumors) att både iPhone 16 Pro och iPhone 16 Pro Max kommer att börja med 256 GB lagringsutrymme i år, vilket skulle vara en uppgradering för den mindre telefonen.

Medan iPhone 15 Pro Max börjar på 256 GB, är iPhone 15 Pro tillgänglig med 128 GB lagring. Det verkar som att Apple nu överger det lägsta lagringsalternativet, så båda dessa modeller kommer att erbjudas med 256 GB, 512 GB eller 1 TB inbyggt lagringsutrymme.

Detta är inte den första läckan som antyder att 128 GB-lagringsalternativet på Pro-modellen kommer att tas bort, men vi får vänta och se hur det påverkar prissättningen. Det kan mycket väl innebära att startpriset för iPhone 16 Pro blir högre än sin föregångare.

Videoinspelning

iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future)

Det andra ryktet kring iPhone 16 Pro handlar om videoinspelning. Källor som pratat med 9to5Mac säger att Pro- och Pro Max-modellerna kommer att kunna spela in innehåll i 4K-upplösning med 120 bilder per sekund – en uppgradering från 60 bilder per sekund på de nuvarande modellerna.

Dessutom har Apple tydligen testat 8K-videoinspelning på iPhone 16 Pro och iPhone 16 Pro Max. Dock rapporterar 9to5Mac att det är oklart om denna funktion kommer att vara aktiverad i de nya modellerna och den kan istället sparas till iPhone 17 som släpps 2025.

Det finns också ytterligare ett omnämnande av den ryktade nya Capture-knappen för att ta bilder och videor. Denna knapp kommer att kunna användas även i tredjepartsappar, inte bara i Apples egen Kamera-app, så du behöver inte använda Apples app för att dra nytta av funktionen.

Från vad vi hört hittills verkar det som att iPhone 16 Pro och iPhone 16 Pro Max kommer att ha en identisk trippelkamera-setup på baksidan, vilket inte var fallet med 2023 års modeller. Vi kommer få reda på allt ikväll när Apple presenterar sin nya iPhone-serie.