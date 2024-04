Googles Find My Device-nätverk har äntligen lanserats – och Pixel 8 får speciella spårningskrafter

Googles efterlängtade Find My Device-nätverk rullar äntligen ut, så du kommer att kunna spåra dina enheter, även när de är offline.

Enligt ett Google-blogginlägg är detta en global lansering, med början i USA och Kanada, så övriga världen kan få vänta några dagar till. Men det ser ut som att det kommer att vara värt den extra väntan, eftersom detta ser ut att vara en kraftfull uppgradering av företagets redan existerande Find My Device-funktionalitet.

Tidigare har du bara kunnat använda Find My Device för att spåra din telefon om den var ansluten till internet – men om den var offline (dvs utan nätverksanslutning) hade det inte fungerat.

Men med företagets nya, uppdaterade Find My Device-nätverk, kan du spåra även offline-enheter; eftersom nätverket kan utnyttja över en miljard Android-enheter över hela världen för att lokalisera alla förlorade enheter som finns inom Bluetooth-närhet, inklusive nya spårare från Chipolo och Pebblebee.

Pixel-skillnaden

Om du letar efter en Google Pixel 8 eller en Pixel 8 Pro, kommer du att kunna hitta din telefon även om den är avstängd eller om batteriet är slut tack vare "specialiserad Pixel-hårdvara".

Förmodligen kommer den här funktionen också att komma till Google Pixel 9 och andra framtida Pixel-telefoner, och vi skulle inte bli förvånade om andra märken också följer i samma fotspår, men för närvarande är det en exklusiv förmån för Pixel 8.

Det nya Find My Device-nätverket fungerar också med Bluetooth-taggar från Chipolo och Pebblebee, medan stöd för taggar från ytterligare märken kommer att läggas till senare i år. Som ett resultat, om du fäster en av dessa taggar på en plånbok, dina nycklar eller något annat föremål som inte har sin egen Bluetooth-signal, kommer du att kunna spåra dem också.

Precis som med farhågorna kring Apples "Find My"-nätverk, byggdes Googles Find My Device-nätverk med integritet och säkerhet i åtanke, så du kommer också att få varningar om okända trackers, om du verkar följas av en Bluetooth-tagg som du har inte registrerat.

Kan söka även i närheten

Nätverket är inte bara utformat för att spåra avlägsna föremål heller. Det finns också en "Find nearby"-knapp som hjälper dig att hitta den exakta platsen för föremål i närheten och om du har tappat bort ett föremål i ditt hem kan du också se hur nära det är alla Nest-enheter du har.

Dessutom finns det möjlighet att dela spårningen för en enhet med vänner eller familjemedlemmar, så att ni alla kan spåra och hitta föremålet när det tappas bort. Men om du inte väljer att dela hålls allt privat och säkert – med funktioner som end-to-end-kryptering av platsdata och mer.

Det har varit en lång väntan på alla dessa funktioner. Google planerade ursprungligen att lansera sitt nya Find My Device-nätverk runt mitten av 2023, men bestämde sig sedan för att skjuta fram det för att ge tid för Apple att fullt ut rulla ut varningar för okända trackers (så att folk inte skulle kunna använda Find My Device-nätverket för att spåra iPhone användare utan att de blir varnade). Denna funktion landar äntligen med iOS 17.5, som för närvarande är i beta, vilket innebär att Google kan lansera sitt uppgraderade Find My Device-nätverk.

Den stora frågan nu är om och när vi kommer att se Google AirTags – eller med andra ord, företagets konkurrent till Apple AirTag. Med så kraftfull Find My Device-funktionalitet som nu finns tillgänglig, skulle det vara vettigt för Google att introducera sin egen Bluetooth-spårare – en enhet som vi redan har fått höra rykten om.