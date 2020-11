Väntar du på nästa vikbara mobil från Samsung? Z Flip 2 kan lanseras senare än förväntat

Samsung förbereder sig för sin stora lansering i början av 2021, som kommer att bjuda på stora nyheter, men nu verkar det som att lanseringen av Galaxy Z Flip 2 har påverkats och inte kommer att lanseras globalt förrän under årets andra kvartal.

Under 2020 presenterades Galaxy Z Flip tillsammans med S20-serien i februari. Nu förväntas Samsungs Galaxy S21-serie att presenteras officiellt under januari 2021 - nästa en månad tidigare än normalt - men det verkar som att Z Flip 2 blir tvungen att vänta lite längre än så och blir alltså inte en del av January Unpacked-evenemanget.

Den koreanska hemsidan The Elec, som brukar ha rätt i sin information kring Samsung, föreslår att Galaxy Z Flip 2 har tagits bort från lanseringsprogrammet. Detta ska tydligen vara för att undvika konkurrens mellan produkter internt, eftersom S21 Ultra och Z Flip 2 troligtvis kommer att ligga i samma prisklass.

Om alla rapporter och rykten visar sig vara sanna, kan Galaxy S21-serien bli de enda toppmobilerna från Samsung under årets första kvartal, som sedan följs upp av Z Flip under årets andra kvartal och Z Fold 3 under årets tredje kvartal. Vad som kanske är det mest intressanta, är att det inte kommer några nya flaggskepp till Note-serien från och med 2021, då den koreanska teknikjätten vill ersätta den platsen i sortimentet med mer prisvärda vikbara enheter. Den legendariska S Pen ska enligt rapporter finnas med på S21 Ultra och Z Fold 3 istället.

Under det första Unpacked-evenemanger under 2021, förväntar vi oss även att Samsung Galaxy Buds Beyond kommer att presenteras. Vi vet fortfarande inte jättemycket om produkten förutom att de får förbättrad vattentålighet, men det är fortfarande lite för tidigt för att kunna avgöra om de blir en efterföljare till Galaxy Buds Plus eller en parallell produktlinje som Buds Live.

Rapporten hävdade även att Samsung planerar att ha sex miljoner enheter redo vid lanseringen, som kommer att vara uppdelade mellan Galaxy S21, Galaxy S21 Plus och Galaxy S21 Ultra. Den här siffran skiljer sig inte jättemycket från vad Samsung hade planerat för sin S20-serie under 2020.

Det finns fortfarande mycket vi inte känner till om Samsung Galaxy Z Flip 2, som exempelvis skillnader i design, en större omslagsskärm, nya gångjärn och glasmekanismer, högre uppdateringsfrekvens på skärmen och dess specifikationer. En sak är dock säker: vikbara enheter är en stor del av Samsungs planer för 2021, då de siktar på att utöka sin ledning inom denna produktkategori.