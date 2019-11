Teslas Model 3 har lanserats i Sverige - men pris och leveransdatum är oklart

Det är redan 450 000 personer över hela världen som tecknat upp sig för den nya bilen Tesla Model 3, varav 325 000 gjorde det under lanseringsveckan, men det är fortfarande oklart hur många av dem som kommer från Sverige. Tidigare modeller från det miljömedvetna märket har ofta legat på enormt höga priser, men efter nya satsningar från företaget försöker de att nå ut till en bredare grupp av konsumenter.

Det var under onsdagsmorgonen som den nya modellen av Tesla äntligen lanserades i Sverige, där ett trettiotal entusiaster köade utanför Teslabutiken i Solna för att få en titt på den nya bilen som erbjuder helt ny teknologi. Den nya modellen är nämligen uppkopplad och kan uppdateras automatiskt under nätterna samt repareras via uppdateringar (gäller såklart inte hårdvaran).

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Lång väntan

Det är som tidigare nämnt fortfarande oklart exakt när bilen kommer att släppas i Sverige och vad den kommer att kosta. I USA kostar bilen 35 000 dollar, vilket motsvarar cirka 319 000 kronor. Skillnader i skatt och momssatser kan dock innebära att det svenska priset kommer att skilja sig något, så det är svårt att säga något med säkerhet ännu.

Entusiaster och intresserade köpare får dessutom inte möjlighet att provköra den nya bilen och måste lägga ut 10 000 kronor i en reservationsavgift, men med tanke på att tidigare modeller från företaget legat på ett pris runt en miljon kronor kanske det hela känns överkomligt ändå.

Det kommer att bli klart exakt vad bilarna kommer att kosta i Sverige innan årsskiftet, så vi behöver inte vänta allt för länge på ett officiellt pris. Leveransen av bilarna sätter dock inte igång i Europa förrän nästa år och kommer att levereras enligt en kölista, så intresserade köpare kan behöva vänta ännu lite till, upp till 18 månader.

Teslas autopilot får en uppgradering