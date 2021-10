Stor iPhone 13-chipbrist tvingar Apple att minska produktionen med 10 miljoner iPhones

Släppfönstret för iPhone 13 kan påverkas av den globala chipbristen trots allt: en ny rapport tyder nämligen på att Apple har minskat sina produktionsförväntningar med upp till 10 miljoner enheter på grund av produktionsproblem som beror på brist på komponenter.

Även om den pågående chipbristen orsakad av konsekvenserna av Covid-pandemin har påverkat PS5-leveranser, bilar och andra mobiler, hade vi inte hört om det skulle påverka iPhone 13 eller inte. Men medan Apple förväntade sig att producera 90 miljoner av telefonerna (inklusive iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro och iPhone 13 Pro Max), har dess leverantörer Broadcom och Texas Instruments haft svårt att tillhandahålla komponenter, säger källor till Bloomberg.

Det största fokuset för den globala chipbristen har varit på brist av Nvidia GPU-lager samt PS5- och Xbox Series X-lagren. Men den här nya rapporten förklarar hur mycket större problemet faktiskt är: för iPhone 13 levererar Broadcom trådlösa komponenter medan Texas Instruments tillhandahåller skärmdelar, enligt Bloomberg. Och det är enligt uppgift inte de enda leverantörerna som har svårt att få tag på tillräckligt med komponenter för Apple.

Så hur skulle 10 miljoner färre iPhones påverka Apple?

Även om produktionen i dagsläget inte exakt motsvarar total försäljning, är tidiga mobilleveranser oerhört viktiga för att lyckas, och att ha 10 miljoner färre iPhones kan bli ett rejält hinder för Apples resultat. Men det är viktigt att sätta detta i sammanhang, speciellt med tanke på hur många siffror som kastas runt. Det korta svaret är upp till 7,2 miljarder dollar i förlorad försäljning baserat på förra årets siffror - läs vidare för hur vi kom fram till det.

Under de senaste åren har månaderna efter en ny iPhone-lansering sett mest försäljning under hela året: slutet av 2020 (som Apple även inkluderar början av januari i sin finansiella kalender, vilket gör detta första kvartalet 2021) såg ett rekord på 65 miljarder dollar i iPhone-försäljning. Företag är notoriskt blyga för att gå ut med information om antal enheter som säljs i sina rapporter (om de inte väljer att avslöja dem som skrytpunkter i sina pressmeddelanden), men forskningsföretaget IDC uppskattar att Apple levererade 90,1 miljoner iPhones under den perioden, enligt CNBC.

Om Apple hade skickat 10 miljoner färre iPhones under den perioden, vilket är cirka 11%, tyder snabb matematik på att det kunde ha minskat försäljningen med 7,2 miljarder dollar. Det är naturligtvis en bred gissning och återspeglar inte om konsumenterna skulle kunna tänka sig att vänta och beställa en iPhone som skickas senare, snarare än att ge upp helt om de inte kan öppna en under månaderna direkt efter lansering.

Det återspeglar inte heller iPhone-seriens rekordförsäljning under hela räkenskapsåret 2021: iPhone-försäljningen under första kvartalet 2021 ökade med 18% jämfört med första kvartalet 2020 och växte under tredje kvartalet 2021 till en svindlande ökning på nästan 50% jämfört med Q3 2020-försäljningen (enligt Apples resultatrapporter för första kvartalet 2021 respektive tredje kvartalet 2021). Med andra ord är vi på rätt spår för ytterligare ett rekordår med iPhone-försäljning under juletid, men 10 miljoner färre iPhones i butiker eller på nätet kan sätta stora spår i Apples största försäljningsperiod någonsin.

Vi får vänta på information från Tim Cook och andra Apple-chefer, då företaget offentliggör sitt resultat för fjärde kvartalet 2021 den 28 oktober 2021.