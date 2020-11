Steam slår rekord i antalet aktiva användare, troligtvis till följd av coronaviruset

Steam satte ett nytt rekord i antal aktiva användare samtidigt på speltjänsten under helgen och nådde 20 miljoner användare för första gången någonsin, något som troligtvis är ett resultat av att folk stannar hemma på grund av coronaviruset.

Det nya rekordet uppnåddes på söndagen den 15 mars, enligt siffror från Steam Database. Nyheten om den uppnådda milstolpen laddades upp på Twitter, där det även stod att 6,2 av de 20 miljoner användarna faktiskt spelade ett spel.

