Spotifys senaste funktion är som Wrapped, fast för varje dag på året

Spotify rullar ut två nya funktioner: den ena heter Only You, som ger lite insiktsfull information om dina lyssnarvanor och den andra heter Blend, som gör att du kan blanda dina musikpreferenser med en kompis för att skapa en ny spellista.

Dessa funktioner finns tillgängliga på både Android- och iOS-enheter, och Only You liknar tjänstens årliga Unwrapped-sammanfattning som släpps mot slutet av året och visar vilken musik du har lyssnat mest på och vilka artister som just ligger i din radar via informationskort i Instagram-stil.

En av de roliga nya funktionerna är Audio Birth Chart och Your Artist Pairs som visar olika artister du har klickat med nyligen, samt Your Dream Dinner Party som frågar vem eller vilka du skulle bjuda in till en helkväll och skapar sedan en anpassad spellista för händelsen.

I appen kan du också navigera till ett nytt avsnitt som heter Only You som visar personliga spellistor baserat på olika genrer eller årtionden av musik och plockar sedan ihop några av dina favoritartister och låtar.

Den andra nya funktionen, Blend, är fortfarande i beta men det låter dig bjuda in vänner för att synkronisera och skapa spellistor baserade på er musiksmak. Den är tillgänglig för både Spotify Premium- och Spotify Basic-medlemmar och finns under "Made For You".

Skapa mer engagemang

Only You och Blend är egentligen bara nya sätt för Spotify att hålla dig engagerad i tjänsten under längre tid - eventuellt till och med dra med dina vänner med dig på resan.

Även om Spotify inte direkt har sagt någonting om det, känns det som att företaget försöker utnyttja det sociala engagemanget för sin Wrapped-extravaganza mot slutet av året och göra det till en vardaglig händelse.

Visserligen är det inget fel med det och Blend är ärligt talat en smart funktion som gör att du automatiskt kan kombinera dina lyssnarvanor med dina vänner och familj ... även om det är du som har den helt klart bästa musiksmaken, såklart.

Båda funktionerna finns tillgängliga att testa redan nu på både iOS och Android.

Via Spotify