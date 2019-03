Samsung Galaxy S10-uppdatering förbättrar Wireless PowerShare och kamerastabilitet

Toppfunktionerna i Samsungs senaste Galaxy S10-serie, som bland annat inkluderar förbättrade funktioner för fotografi och omvänd trådlös laddning, har redan imponerat på oss.

Det finns dock alltid utrymme för förbättring, något som är anledningen till varför Samsung för närvarande skickar ut några uppdateringar till de tidigare nämnda funktionerna, som en del av säkerhetsuppdateringen för Galaxy S10 i mars.

Enligt en rapport från GSMArena, kommer mars-uppdateringen att bjuda på en förbättrad kamerastabilitet, förbättrad prestanda på Wireless PowerShare samt ett antal buggfixar och förbättringar.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Bild: GSMArena

Det är för närvarande inte helt klart exakt vilka förbättringar som gjorts på Wireless PowerShare, men det hade definitivt inte skadat om funktionen kunde ladda och svara ytterligare lite snabbare.

Uppdateringen som släpptes specifikt till Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus och Galaxy S10e har redan skickats ut till en rad användare, bland annat i Storbritannien och Tyskland. Om du vill kolla fall uppdateringen finns tillgänglig för din mobil, kan du gå in på Software Update under Settings.