Så här ser Samsung Galaxy Note 9 ut i färgen Silver

Samsung Galaxy Note 9 har en stor skärm på 6,4 tum, en enorm lagring på 1 TB, en praktisk Bluetooth-ansluten S Pen - och nu kommer det även två nya färger till mobilen.

Silver eller "Cloud Silver" som Samsung kallar färgen, är den senaste färgen vi fått kolla in här på TechRadar och den sticker verkligen ut med sin stilrena metallfinish. Det är inte lika reflekterande som den spegelliknande Midnight Black-versionen, men glänser ändå lite som en ny sportbil. Den kommer att släppas i USA först, något som ofta är fallet med nya färger, men den kommer förmodligen att dyka upp i Europa inom kort.

Som du kan se på fotona i vårt galleri nedan, kommer framsidan av Note 9 att förbli svart, med en tunn ram vid över- och underkanten av skärmen. Du kan dock se silverfärgen sticka fram runt kanterna.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Bild 1 av 10 Bild 2 av 10 Bild 3 av 10 Bild 4 av 10 Bild 5 av 10 Bild 6 av 10 Bild 7 av 10 Bild 8 av 10 Bild 9 av 10 Bild 10 av 10

Note 9 i färgen silver har en matchande silvrig Bluetooth-S Pen som skriver i ett grått silverbläck, som du kan se på det vackert skrivna "TechRadar" ovan.

Mightnight Black kommer också till USA, efter att ha lanserats i Storbritannien och en del andra länder den 24 augusti, som var det ursprungliga utgivningsdatumet för Note 9. Det är alltså ganska sent, men ändå ett välkommet tillskott för alla som vill ha en svart version av den bästa mobilen från Samsung.

De nya färgerna ansluter sig till Lavender Purple och Ocean Blue, som funnits tillgängliga i både USA och Storbritannien sedan utgivningen. Den enda färgen som inte kommit till väst är Metallic Copper och det finns konstigt nog ingen Gold eller Rose Gold färg till Note 9 än.

Samsung har tidigare börjat med att lansera de diskreta färgerna först och introducerat de lite färggladare versionerna senare, men verkar återigen ha ändrat strategin för Note 9.

Samsung Galaxy Note 9 är både en av de bästa mobilerna och en av de bästa gamingmobilerna du kan köpa idag och du kommer garanterat att få se några nya erbjudanden på Note 9 i samband med de nya färgerna.

Samsung Galaxy Watch ligger på första plats i vår lista över de bästa smartklockorna

Utgivningsdatum för de nya färgerna

De exakta utgivningsdatumen för de nya färgerna i Sverige är fortfarande oklara, men här är några utgivningsdatum för andra regioner:

Note 9 i färgen Cloud Silver kommer att lanseras i USA först och kommer att gå att köpa från Best Buy och den officiella Samsung.com på fredag den 5 oktober, som är en dag efter lanseringen av LG V40 och fem dagar innan lanseringsevenemanget för Google Pixel 3 och Google Pixel 3 XL.

Note 9 i färgen Midnight Black gör sin debut i USA den 12 oktober. Det är två dagar efter lanseringsevenemanget för Razer Phone 2, fyra dagar innan lanseringsevenemanget för Huawei Mate 20 Pro och fem dagar efter det eventuella lanseringsevenemanget för OnePlus 6T. Ser du mönstret? Oktober kommer vara en fullspäckad månad för nya mobiler och den här strategin kommer att hjälpa Samsung att hålla sig relevanta.

En liten notering om Note 9 i den svarta färgen: Den kommer bara att släppas till modellen med 128 GB internminne först. Den större modellen med 512 GB internminne kommer att släppas i den svarta färgen den 26 oktober. Det datumet? Oh, det är utgivningsdatumet för iPhone XR. Vid båda tillfällen kommer den svarta versionen av Note 9 att säljas via alla större amerikanska återförsäljare, operatörer och via Samsungs egna hemsida.