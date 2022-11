Samsung förväntar sig enligt uppgift att Apple kommer att lansera en hopfällbar iPad 2024

Om du blev besviken över de blygsamma uppgraderingarna hos den nyligen lanserade iPad Pro (2022), så kan 2024 års iPad-släpp vara vad du väntar på, eftersom det kan vara året vi ser Apples första hopfällbara iPad.

Allt enligt The Elec (Öppnas i ny flik) (via Apple Insider (Öppnas i ny flik)), som hävdar att Samsung under ett möte nyligen med leverantörer sa att de förväntar sig att Apple kommer att lansera sina första hopfällbara enheter 2024 – men att dessa initialt kommer att vara surfplattor eller bärbara datorer, snarare än smartphones.

Så om du väntar på en iPhone Flip bör du förmodligen inte förvänta dig en förrän tidigast 2025, men väntan på en hopfällbar iPad kan vara lite kortare.

I samma möte hävdade Samsung tydligen att de förväntar sig att den hopfällbara marknaden ska växa med 80 % per år till 2025 – vilket delvis kan bero på Apples förutspådda inträde på marknaden.

Samsung har tydligen också detaljerat några av de förbättringar man vill göra på framtida hopfällbara enheter; inklusive att göra dem mer hållbara, ha ett dedikerat S Pen-fack på sina egna enheter, minska framträdandet av vecket på skärmen, förbättra kamerorna och göra hopfällbara enheter i allmänhet tunnare och lättare.

Intressant nog hävdar The Elec att Samsung också hade velat ha avancerade kameror på Samsung Galaxy Z Fold 4, men övergav den planen på grund av vikt- och tjockleksproblem.

Kamerahårdvaran på Samsung Galaxy Z Fold 4 är en av telefonens främsta begränsningar – särskilt jämfört med den mer prisvärda Samsung Galaxy S22 Ultra. Så om företaget kan förbättra kamerorna i framtiden, kan dess hopfällbara telefoner bli desto mer frestande, och det låter som att förbättra kamerorna är en prioritet för företaget.

iPad Pro 12.9 (2022) (Image credit: Future)

Analys: Det är inte första gången vi har hört talas om en hopfällbar iPad 2024

Samsungs påstående att vi kan se en hopfällbar iPad 2024 kan låta bekant, eftersom vi nyligen hörde exakt samma påstående från analytikerföretaget CCS Insight.

Nu är det möjligt att Samsung bara eftersträvar samma påstående, men med tanke på att Samsung levererar komponenter till Apple har företaget sannolikt också viss insiderinformation om saken, så det kan mycket väl ha kommit till samma slutsats, separat.

Med två källor som nu pekar på 2024 ser det ganska troligt ut att det verkligen är då vi kommer att se den första hopfällbara iPaden – men de två källorna är också överens om att en hopfällbar iPhone låter vänta på sig, så räkna inte med att se en iPhone Flip på vår lista över de bästa vikbara telefonerna i närtid.