OnePlus 7T Pro kan släppas i en ny färg

OnePlus håller ett evenemanget i London på torsdag den 10 oktober, där de kommer att avslöja mer detaljer om utgivningen av OnePlus 7T och eventuellt den ännu mer spännande OnePlus 7T Pro.

Flaggskeppet från företaget förväntas vara ganska lik OnePlus 7 Pro, men nu tyder ett nytt rykte på att 7T Pro kan komma att släppas i en ny nyans av blått än den vi såg på 7 Pro-modellen tidigare i år.

Detta är enligt information som laddades upp på Twitter av Samsung Leaks, som laddade upp en bild av färgen på OnePlus 7 Pro bredvid den nya mobilen. Du kan se bilden nedan.

Inlägget delar inte några detaljer om hur många färger vi kommer att få se, men det ger oss åtminstone en tidig titt på den nya nyansen av blått som företaget kommer att köra på för den här mobilen.

Old vs. New color🔵 pic.twitter.com/6ox6kK7QwNOctober 7, 2019