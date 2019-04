OnePlus 7 kommer att lanseras globalt tillsammans med OnePlus 7 Pro den 14 maj

OnePlus 7 kommer förmodligen att lanseras den 14 maj. Om de senaste ryktena stämmer, kommer företaget att lansera två nya mobiler nästa månad, då de även kommer att släppa OnePlus 7 Pro som ett nytt tillskott i serien.

Om du följt med i mobilvärlden under den senaste tiden, vet du förmodligen redan om att OnePlus förbereder sig för lanseringen av sin nästa mobil. Nu verkar det dock som att lanseringen kan äga rum tidigare än förväntat, då läckan Ishan Agarwal hävdar att den globala lanseringen av de nya mobilerna kommer att äga rum den 14 maj.

Här är inlägget Ishan laddade upp på Twitter:

Okay, so I'm gonna stop with the estimations and give you all what you want. I can confirm that #OnePlus7 Series is launching globally on "14th May" 2019! Exactly 1 month left for #OnePlus' Flagship Killer to be revealed! According to earlier leak: #GoBeyondSpeed! #OnePlus7Pro pic.twitter.com/KlUpHjZms7April 14, 2019