Nästa iPad Pro från Apple kan vara ett frestande MacBook Pro-alternativ

Det har varit klart från första början att den nya iPad Pro (2022) skulle bli en dyr surfplatta - "Pro"-namnet säger oss det - och rykten om ett M2-chipset och MagSafe-kompatibilitet kommer troligen resultera i en ännu högre prislapp.

Men rykten tyder nu på att vi inte behöver frukta någon prisökning: läckan LeaksApplePro, som skriver för iDropNews, har tillhandahållit några priser som vi kan förvänta oss för nästa iPad Pro-serie, och de är lägre än vi förväntat oss.

Tydligen kommer 11-tumsversionen att kosta $799 (cirka 8 100 kronor direkt omvandlat) med versionen med 128 GB-lagring och 5G, medan 12,9-tumsversionen kommer att kosta $1 099 (cirka 11 000 kronor direkt omvandlat) för samma konfiguration. Dessa priser är förvånansvärt mycket billigare än vad föregångarna kostade - iPad Pro 11 (2021) gick för cirka 12 700 kronor för samma alternativ, medan iPad Pro 12.9 (2021) kostade 14 795 kronor.

Den stora prisskillnaden kan såklart indikera att det har skett ett fel från läckarens sida - kanske var informationen de såg var för en annan enhet eller valuta översatt från en annan källa. Men den lägre kostnaden är mindre sannolikt att vara ett fel än du kanske tror.

En billigare iPad Pro?

Vi förväntar oss att 2022-modellerna kommer att ha exakt samma design som 2021... och därmed samma som modellerna från 2020 och 2018. Ja, Apple har inte direkt varierat hur deras Pro-sortiment av surfplattor ser ut.

Det betyder dock, efter fem års användning av samma tillverkningsprocesser, behöver Apple inte spendera lika mycket på forskning och utveckling eller design för att arbeta med nya produkter och kan därmed spara pengar på den fronten.

Kanske kommer pengarna de sparar här att kompensera för det ökade priset som Apples nya M2-chip kommer att medföra - företaget har trots allt redan gjort en hel del egna av dessa chip vid det här laget, så det kommer troligen inte bli riktigt lika dyrt som debutchippet M1.

Det är också möjligt att några av de mer oväntade läckorna vi fått höra - som mini-LED-paneler på alla surfplattor och MagSafe-kompatibilitet - faktiskt inte kommer att bli verklighet.

Det är också värt att påpeka att läckaren tror att den ryktade 14-tumsmodellen av iPad Pro, som skulle vara Apples största någonsin, inte kommer direkt, utan kan istället lanseras i början av 2023, för ett ännu högre pris på cirka $1 400.

Ett lockande MacBook Pro-alternativ

Med en skärm på nästan 13-tum, ett M2-chipset och en lång batteritid kan iPad Pro 12.9 för 2022 bli ett frestande alternativ till MacBook Pro för vissa användare.

Surfplattan kommer, enligt läckan, att vara billigare än den bärbara datorn och kommer sannolikt också att vara tunnare, med en pekskärm och Apple Pencil-stöd som ger den en fördel för kreativa användare. Det kommer sannolikt inte heller att ha några av de problem som vi såg på MacBook Pro, som den främre kameran med låg upplösning.

Det kommer inte att vara för alla och avsaknaden av ett inbyggt tangentbord i iPad Pro, liksom dess brist på gamingkraft och relativt begränsade betraktningsvinklar, kan göra det till ett sämre val för vissa typer av användare.

Valet mellan en iPad Pro och en MacBook Pro kommer troligen att bero på om du föredrar en bärbar dator eller en surfplatta mer. Det finns för- och nackdelar med båda, och vilket alternativ som är bäst beror lite på vilken typ av användare du är.

Men om priset verkligen verkligen blir lägre, med förbättrade funktioner som MagSafe-kompatibilitet, kommer den att kunna hålla jämna steg med MacBook och kommer sannolikt att bli en av de bästa iPad-modeller du kan köpa.