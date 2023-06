Logitech lanserar nytt tangentbord, mus och funktioner i MX-serien

Logitech MX Keys S Combo, MX Keys S och MX Anywhere 3S är de senaste tilläggen till Premium Master-serien designade för användare med avancerade behov som mjukvaruutvecklare och kreativa proffs. Med tillägget av Smart Actions, en ny funktion i Logi Options+, kan dessa nya produkter med en viss tangentkombination bland annat starta upp dina favoritprogram, öppna dokument eller något helt annat. Målet med den nya funktionen är att arbetet med datorn ska kännas ännu mer naturligt och underlätta för ett snabbt och smidigt arbetsflow.

"MX-användare strävar efter en typ av arbetsflow, där de helt kan fördjupa sig i sin kreativa process, med en balans mellan utmaningen med uppgiften och deras individuella färdigheter", säger Anatoliy Polyanker, general manager för MX-business på Logitech. "Våra nya Master Series-produkter med Smart Actions i Option+ är designade för alla som letar efter precision, hastighet och komfort för att uppnå optimal prestanda och trevlig användarupplevelse."

Logitech MX Anywhere 3S (Image credit: Logitech)

Logitech Smart Actions

Smarta Actions i Logi Options+-appen ger dig möjlighet att hoppa över repetitiva åtgärder genom att automatisera flera uppgifter med en enda knapptryckning, så att du kan effektivisera ditt arbete med makron. Anpassningsbara Smarta Actions har inkluderats för att hjälpa till att automatisera vanliga uppgifter för att få mer gjort.

MX Keys S Combo (Image credit: Logitech)

De nya produkterna

MX Keys S Combo

MX Keys S Combo innehåller det nya MX Keys S-tangentbordet, den populära MX Master 3S-musen (som har funnits på marknaden ett tag) och det bekväma MX-handledsstödet. Denna kombination ska möjliggöra snabbare och mer exakt arbete, och riktar sig till professionella användare som fokuserar på hög kreativitet och maximal prestanda. Tangentbordets bakgrundsbelysning och programmerbara tangenter kompletterar musens tysta klick, snabba och exakta skrollning med en 8K DPI-sensor som fungerar på alla ytor inklusive glas.

MX Keys S

MX Keys S Advanced Wireless Illuminated Keyboard från Logitech är designat för att ge användare en överlägsen skrivupplevelse med låg profil med tangenter som är formade efter fingertopparna, så att tangentbordet ger en snabb och smidig skrivupplevelse med en bekväm design. MX Keys E är utrustad med smart belysning som aktiverar bakgrundsbelysningen när händerna närmar sig, som då lyser upp tangentbordet och automatiskt justerar ljusstyrkan beroende på ljusförhållandena i rummet. Funktionen kan anpassas ytterligare i appen Logi Options+. MX Keys S finns tillgängligt i färgerna Graphite och Pale Gray och har en förbättrad tangentbordslayout med tre nya tangenter för ultimat produktivitet och samarbete: tal till text, mute/unmute-mikrofon och emojis.

MX Anywhere 3S

MX Anywhere-serien av möss har under en lång tid varit en favorit för många. Nya MX Anywhere 3S kommer med tystare knappar och blixtsnabb scrolling med MagSpeeds elektromagnetiska scrolling och är Logitechs mest avancerade trådlösa kompakta mus hittills. Enligt Logitech utvecklades den för användare med avancerade behov som söker prestanda, portabilitet och komfort. Quiet Click-tekniken gör att den klickar tystare än sin föregångare (MX Anywhere 3). MX Anywhere 3S har en optisk sensor med 8000 DPI som kan köras på i stort sett vilken yta som helst, inklusive glas, så att du kan enkelt kan byta mellan olika arbetsplatser både ute och hemma.

Bättre hållbarhet

Logitech arbetar också med hållbarhet i sina produkter för att minska deras CO2-påverkan. Plastdelarna i MX Keys S, MX Keys S Combo och MX Anywhere 3S innehåller certifierad återvunnen plast för att ge nytt liv åt plast från gammal hemelektronik – minst 11% för MX Keys S, minst 22% för MX Master 3S (som en del av MX Keys S Combo) och minst 61% för MX Anywhere 3S. Aluminiumplattan inuti MX Keys S är gjord med förnybar energi istället för fossila bränslen, vilket ger en lägre CO2-påverkan. Pappersförpackningarna kommer från FSC-certifierade skogar och andra kontrollerade källor. Logitech garanterar att alla Logitech-produkter är certifierade CO2-neutrala och använder förnybar energi under tillverkningen där det är möjligt. Detta innebär att Logitechs produkter har ett koldioxidavtryck reducerat till noll genom att stödja skogsbruk, förnybar energi och klimatpåverkade samhällen. Så även om energi används och C02 skapas vid tillverkningen, stödjer Logitech klimatprojekt som i det stora hela utjämnar C02-förbrukningen till noll.

Pris och tillgänglighet

X Keys S, MX Keys S Combo och MX Anywhere 3S kommer att vara tillgängliga globalt från juni 2023 hos Logitech och andra återförsäljare.

Det rekommenderade försäljningspriset för MX Keys S är 1 399 kronor.

Det rekommenderade försäljningspriset för MX Keys S Combo är 2 399 kronor.

Det rekommenderade försäljningspriset för MX Anywhere 3S är 1 099 kronor.

Logi Options+-appen kan laddas ner gratis på logi.com/optionplus.