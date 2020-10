Lanseringsevenemanget för iPhone 12 bekräftat - Apple håller det nästa vecka

Nu är snart iPhone 12 äntligen här, då Apple har gått ut med ett datum för att presentera sina nya iPhones. Den 13 oktober är nämligen bekräftat som det datum då Apple kommer att presentera nya enheter för allmänheten, och vi kan inte tänka oss annat än att det blir de nya mobilerna som presenteras.

På grund av Covid-19-pandemin kommer det att bli en onlinelansering, som är planerad att dra igång 19:00 svensk tid den 13 oktober.

Apple har ännu inte bekräftat exakt vad vi kommer att få se presenteras under lanseringsevenemanget, men det har gått så mycket rykten kring deras kommande mobiler, så vi är nästan säkra på att detta kommer att bli lanseringen där iPhone 12-serien introduceras.

And we're scheduled: Apple Event on October 13, almost certainly revealing the iPhone 12 with 'Hi(gh) Speed' (like...5G?) pic.twitter.com/qZxCyfhLJ2October 6, 2020