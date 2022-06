iPhone 14 Pro Max kan bli en nedgradering på ett stort sätt

När en ny modell av en mobil kommer ut förväntar vi oss att det blir en uppgradering och det är vanligtvis fallet med iPhones, då varje ny modell vanligtvis har en kombination av förbättrade eller identiska specifikationer. Men med iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) kan åtminstone en specifikation bli något sämre.

Enligt läckan ShrimpApplePro (opens in new tab) har mobilen ett batteri på 4 323 mAh, vilket skulle vara en liten nedgradering jämfört med 4 352 mAh i iPhone 13 Pro Max (opens in new tab). Det är så pass liten skillnad att det sannolikt inte kommer att ha någon större inverkan på batteritiden i sig, men det är definitivt en förändring i fel riktning.

Källan har också avslöjat den möjliga kapaciteten hos de andra iPhone 14-modellerna, där grundmodellen iPhone 14 tydligen har ett batteri på 3 279 mAh (jämfört med 3 240 mAh i iPhone 13 (opens in new tab)), iPhone 14 Pro är listad på 3 200 mAh (jämfört med 3 095 mAh i iPhone 13 Pro (opens in new tab)) och den nya iPhone 14 Max ska få ett batteri på 4 325 mAh.

iPhone 14 series battery capacity, note that this is not confirmed.14 3279 mAh14 Max 4325 mAh14 Pro 3200 mAh14 Pro Max 4323 mAh

Så det är inte bara dåliga nyheter på batterifronten, eftersom både iPhone 14 och iPhone 14 Pro verkar få något större batterier, varav förbättringen på Pro-modellen är den största.

iPhone 14 Max kan dock bli batterikungen, eftersom den enligt denna läcka har det största batteriet av alla. Dess kapacitet är förmodligen bara 2 mAh högre än iPhone 14 Pro Max, men eftersom iPhone 14 Max sannolikt har en lägre uppdateringsfrekvens på 60 Hz kommer den förmodligen inte att vara lika batterihungrig som Apples främsta flaggskepp.

Med allt det sagt bör du ta det här med en nypa salt. Källan kan ha fel, speciellt eftersom de säger att specifikationerna inte är bekräftade ännu. En läcka som dök upp tidigare (opens in new tab) hävdade dessutom att varje modell skulle få ett större batteri än sina föregångare.

Oroa dig inte över batteritiden

Även om denna läcka skulle vara korrekt, kommer iPhone 14 Pro Max förmodligen att ha väldigt bra batteritid, eftersom nedgraderingen är så pass liten och iPhone 13 Pro Max är den iPhone som har bäst batteritid just nu. I vår recension skrev vi till och med att dess batteritid var bland det bästa vi har sett från en modern flaggskeppsmobil.

Om iPhone 14 Pro Max skulle ha något sämre batteritid kommer den förmodligen fortfarande att ha mer uthållighet än ett genomsnittligt flaggskepp. Batteritiden kanske inte ens blir sämre, eftersom dess chipset mycket väl kan vara effektivare och Apple kan ha gjort andra optimeringar.

Vi håller fortfarande tummarna för att Apple kommer att leverera en mobil med riktigt suverän batteritid och även om de inte gör det, är det osannolikt att iPhone 14 Pro Max kommer att göra oss besvikna – den förmodligen att bli en av de absolut bästa mobiler (opens in new tab) du kan köpa.

Via BGR (opens in new tab)