iPhone 13: lanseringsdatum, nyheter och de senaste ryktena

En ny iPhone, troligtvis iPhone 13, kommer att lanseras under andra halvan av år 2021. Även fast iPhone 12-serien nyligen har släppts så har vi redan sett ett gäng med rykten om nästa smartphonemodell från Apple.

Vad sägs då just nu om iPhone 13? Vi har hört flera källor som säger att vi inte kan förvänta oss några revolutionerande uppgraderingar och innovationer, istället verkar Apple lägga sin tid på att förbättra designen och kanske ge oss en förbättrad kamera.

Just nu är det bara rena spekulationer och det kan hända mycket fram till att Apple är redo att släppa information om sin nästa smartphonemodell.

Här nedan har vi sammanställt allt som vi vet just nu om nästa iPhone. spekulationer vilket lanseringsdatum telefonen får, tillsammans med saker vi skulle önska oss att Apple presenterar i sin 2021-modell

Uppdatering: Enligt ett rykte så kan samtliga iPhone 13-modeller ha en LiDAR-sensor

När kan du förvänta dig att kunna köpa nästa generations iPhone? Vi förväntar oss att iPhone 13 kommer att släppas under september 2021, men det kan komma att förändras på grund av Covid 19-pandemin.

Under de senaste 10 åren så har Apple introducerat den senaste flaggskeppstelefonen under början av september, för att sedan släppa telefonen 10 dagar senare. Det var dock något som ändrades under 2020 då telefonerna, på grund av pandemin, lanserades något senare än vanligt.

iPhone 12 och iPhone 12 Pro släpptes först i oktober och de två andra enheterna, iPhone 12 mini och iPhone 12 Pro Max, släpptes en månad senare i november. Något som enligt uppgifter berodde på brist på komponenter till telefonerna.

Om vi idag skulle spekulera om ett datum så skulle vi tro att Apple flyttar lanseringen av iPhone 13 tillbaka till september under år 2021, en spekulation som delas av en respekterad analytiker.

När det gäller priset på iPhone 13 så vet vi inte mycket vid dagens datum, men vi förväntar oss att det kommer ligga i linje med iPhone 12-serien. De telefonerna kostade mer än föregångaren från 2019, iPhone 11-serien, men det berodde mycket på tillägget av 5G och andra tekniska förbättringar

Vi kommer självklart att fylla på med mer information om priserna på 2021 års modell när vi får höra nya rykten och läckor. Nedan kan du se priserna för iPhone 12-serien, det är samma prisnivå som vi förväntar oss på nästa modell från Apple.

Det finns en möjlighet att nästa iPhone inte kommer döpas till iPhone 13. En av anledningarna är att siffran 13 i stora delar av världen ses som olycksbådande, något som kan göra att Apple skippar numret när den nya iPhone släpps.

Då ryktena säger att vi Apples nästa smartphone inte kommer skilja sig så mycket från iPhone 12 så kan det vara så att man istället lanserar nästa modell som iPhone 12s. Det skull inte vara första gången som iPhone släpper en "S"-modell året efter en stor uppgradering och det är mycket möjligt att vi får se det även 2021.

Med lanseringen av iPhone 13 så långt borta så kanske du tror att vi inte vet så mycket av nästa generations smarttelefon från Apple, men det finns redan en uppsjö av rykten om vad vi kan förvänta oss.

Till att börja med så förväntar vi oss fyra medlemmar i iPhone 13-familjen. Det vi troligtvis kommer få se är – iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro och iPhone 13 Pro Max.

Fram till 2020 så har Apple fokuserat på tre olika modeller per lansering, men iPhone 12-serien adderade en fjärde modell – iPhone 12 mini. De flesta rykten indikerar på att det kommer att fortsätta vara fyra modeller även under 2021, framförallt om iPhone 12 mini får bra försäljningssiffror.

Vi förväntar oss en liknande design som på telefonerna som släpps 2021 som den som iPhone 12-serien hade. Vi förväntar oss inte heller speciellt stora skillnader i skärmteknologin, då det var ett område som Apple fokuserade på till lanseringen av iPhone 12.

Till iPhone 12 så förväntades det av många att telefonen skulle få en förbättrad uppdateringsfrekvens på skärmen, något som inte blev verklighet. Men rykten pekar på att det istället kan komma som en av nyheterna till iPhone 13, något som skulle ge en förbättrad skärmupplevelse av såväl spel som surfande på sociala medier.

Most important development on the iPhone 13 models from my perspective will be ProMotion with variable refresh rates through LTPO adoption on the Pro models.October 2, 2020