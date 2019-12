iOS 13 kommer enligt uppgift att innehålla fyra nya Animoji-karaktärer

Apple brukar använda sitt årliga WWDC-event för att premiärvisa nya detaljer och funktioner i kommande version av operativsystemet iOS, som sedan släpps några månader senare i samband med att nya iPhones lanseras. I år planeras WWDC till den 3 juni och vi förväntar oss att iOS 13 kommer att få stå i centrum – vilket betyder att vi inte behöver vänta alltför länge innan vi får reda på exakt vad iOS 13 kommer att innehålla.

Rykten har redan antydit vad som kan vara en del av iOS 13:s funktionalitet - enligt en rapport kommer vi få ett systemomfattande mörkt läge, appflikar och en ny ångra-gest, tillsammans med en större översyn av gränssnittet för iPads.

Sedan finns det en massa nya Animojis som vi förväntar oss att se i IOS 13. Apple har redan givit oss en förhandstitt på 230 nya tecken som lagts till i biblioteket, men en ny läcka tyder på att ytterligare fyra dyker upp.

Enligt utvecklaren Steven Troughton-Smith kommer användare av nästa iOS snart att kunna ta skepnaden av en ko, en bläckfisk, en mus och ... trumvirvel ... en emoji!

It looks like iOS 13 might get some new Animoji: a cow, octopus, mouse, and an emoji face. That last one sounds like it has potential for shenanigans 😂 /cc @_insideApril 22, 2019