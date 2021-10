HMD Globals debut Android-surfplatta är en billig Amazon Fire HD 10-konkurrent

Efter några månader av spekulationer och hintar, har HMD Global presenterat sin första Android-surfplatta, Nokia T20. Detta är inte den första Nokia-surfplattan vi någonsin sett, men det är den första sedan HMD köpte upp rättigheterna för Nokia-namnet.

Nokia T20 är en super-prisvärd surfplatta, som är bäst placerad som konkurrent till Amazon Fire HD 10 - den har en liknande skärmstorlek och pris, och är riktad till samma typ av publik.

Den publiken är familjer, en uppfattning HMD Global upprepade gånger lyfte fram under mediakonferensen - den här är utformad för att vara en surfplatta som släktingar i olika åldersgrupper kan skicka runt och som alla har olika användningsområden för. Den skickas förinstallerad med Googles Entertainment Space och Kids Space och har ett stort batteri om ingen i familjen skulle komma ihåg att ladda den på ett tag.

Till skillnad från den ovannämnda Amazon-surfplattan, är T20 inte låst till Amazons restriktiva operativsystem Fire, utan skryter istället med Android.

Nokia T20 levereras med en 10,4-tums skärm samt ett lite svagare Unisoc T610 chipset, ett stort 8 200 mAh batteri och en kamera fram och bak- det finns också ett 3,5 mm hörlursuttag så att du kan ansluta hörlurar.

Som med de flesta Nokia-produkter är detta en prisvärd enhet med ett startpris på 2390 kronor - HMD Global antydde även att en amerikansk lansering var planerad, men ingen exakt information om det lämnades.

Konstigt nog säljs inget officiellt tangentbord eller penna till surfplattan (såvida inte tredjepartstillverkare tar på sig att tillhandahålla dessa tillbehör), så det här är förmodligen inget bra val för studenter eller affärsanvändare, men återigen är det inte publiken HMD siktar på.

Vi har redan testat surfplattan, men bara under en kort period, och du kan läsa om våra tankar kring den i vårt första test av Nokia T20 - en komplett recension kommer inom kort.

Marknaden för surfplattor vänder

Försäljningen av surfplattor har under de senaste åren sjunkit år för år, enligt Statista, men detta förändrades helt med de globala Covid-restriktionerna. Det är inte direkt någon större överraskning, eftersom alla satt fast hemma med sitt arbete och hade inte mycket annat till val än att slappa hemma - och surfplattor kan vara användbara både för arbete och underhållning.

Som ett resultat har vi sett ett rejält uppsving av billiga Android-surfplattor med Huawei MatePad 11, Realme Pad, Xiaomi Pad 5 och några fler som alla kommer att presenteras under de senaste månaderna. Det är uppenbart att företagen hoppas att det finns en tillräckligt stor marknad för massor av surfplattor igen.

