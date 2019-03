Google Assistant kommer att göra din dag bättre med dess nya funktion för goda nyheter

Det finns ingen brist på dåliga nyheter i världen, där krig, hungersnöd och medelmåttigheten i Matt Groenings nya serie Disenchantment toppar listan. Nu vill Google försöka fixa det, inte genom att censurera de dåliga nyheterna, men genom att göra det lättare att hitta goda nyheter.

Funktionen heter "Tell Me Something Good" och enligt Google är dess syfte att hjälpa till att inspirera och uppmuntra, genom att dela med sig av nyheter från Solutions Journalism. Detta är nyheter som fokuserar på de förbättringar vi gör i samhället, istället för alla brister som finns.

Funktionen kommer att finnas tillgänglig via Google Assistant och röstkommandot, "Hey Google, tell me something good". Vid användning av kommandot kommer du få höra bra nyhetsrapporter, som till exempel att invånare i Detroit skapar jobbtillfällen genom att bli biodlare eller hur hälsodata från applikationer hjälper forskning kring Alzheimers att gå framåt.

Google erkänner att funktionen förmodligen inte kommer vara en "magisk lösning", men det kommer erbjuda lite andrum för alla dem som känner sig lite utbrända av den dagliga stormfloden av tunga nyheter.

Tell Me Something Good rullar ut till Google Assistant-enheter i USA från och med i dag och bör även finnas tillgänglig på Google Home, Google Home Mini och Google Assistant-baserade mobiler inom kort.