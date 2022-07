Galaxy S22 Ultra är förvånansvärt populär och Samsung kan lägga en mobil åt sidan för att prioritera den

Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) ligger högst upp i vår topplista över de bästa mobilerna just nu, men den kanske är lite för bra - det verkar nämligen som att arbetet med en annan Samsung-mobil (opens in new tab) har lagts ned bara för att företaget ska kunna tillverka fler Ultra-enheter.

Detta kommer från den koreanska hemsidan The Elec (opens in new tab), som publicerade en rapport om ödet för Samsung Galaxy S22 FE, baserat på information från källor i leveranskedjan. Denna kommande Android-mobil (opens in new tab) förväntades vara en budgetversion av Galaxy S22, men vissa rykten hävdar nu att arbetet med den har lagts ned.

Enligt sajten har Galaxy S22 FE (opens in new tab) definitivt avbrutits och orsaken är S22 Ultra - Samsung har uppenbarligen beslutat att prioritera Ultra när det kommer till att producera mobil-chipset och med tanke på att vi närmar oss slutet på en längre kiselbrist, låter det som att det inte kommer att räcka till för FE också.

The Elec säger att Samsung planerade att tillverka tre miljoner S22 FE (opens in new tab)-enheter, men har istället valt att satsa dessa chipset på fler Ultra-enheter. Sajten säger dock att detta inte är slutet för Fan Edition-serien, då en version av Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) fortfarande förväntas dyka upp nästa år.

Fan Edition-modeller har vanligtvis svagare specifikationer än sina dyrare syskon, speciellt inom kamera- och designavdelningarna, men de har i allmänhet samma chipset – det är därför Samsung enkelt kan använda lager som de hade förberett för S22 FE till S22 Ultra istället.

Vi kan bara anta att S22 Ultras popularitet har överraskat Samsung – om företaget förväntade sig att denna stylus-mobil skulle sälja så bra, hade de förmodligen inte ha utarbetat planer för en S22 FE i första hand, med vetskap om att det skulle inte ha tillräckligt med chipset för båda.

Ett intressant skifte till det dyra

Med tanke på att många länder upplever en levnadskostnadskris för närvarande är det lite förvånande att Samsung avbryter arbetet med sin mobil i mellanklassen till förmån för sin superdyra.

Med massor av mobilserier, har medelstora spin-offs av premiummodellerna potential att bli ganska populära – titta bara på Apples iPhone SE eller Googles Pixel A-serier.

Ett ihållande problem med Samsungs Galaxy FE-mobiler har dock varit att de erbjuder liknande upplevelser som de medelstora medlemmarna i deras mer överkomliga A-sortiment, samtidigt som de har mycket högre priser.

Samsung Galaxy A53 (opens in new tab) kom ut bara månader efter att S21 FE (opens in new tab) lanserades, men hade ett mycket mer konkurrenskraftigt pris och specifikationer – det är inte konstigt att Samsung tvivlar på S22 FE.

Sedan har vi också det märkliga faktum att mobilfans fortfarande verkar vara mer än villiga att spendera enorma summor pengar på ambitiösa mobiler, trots levnadskostnadsproblemen – titta bara på hur populära iPhones (opens in new tab) förblir trots deras höga priser.