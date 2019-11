Färgerna på Samsung Galaxy S10 kan precis ha avslöjats av Samsung själva

Förutom att visa upp sin böjbara mobil under Samsung Developer Conference, tog Samsung dessutom tillfället i akt för att demonstrera deras Android-gränssnitt som fått namnet One UI. Det är under den presentationen som företaget kan ha visat upp färgerna som Samsung Galaxy S10 kommer att släppas i.

Detta då (något som även noterades av den trovärdiga läckan Ice Universe) en av funktionerna i One UI är möjligheten att kunna ändra färgen på gränssnittet för att matcha själva mobilen. Under demonstrationen visade Samsung upp en mobil i färgerna silver, grön, svart, blå och rosa.

Det är inte helt klart vilken mobil det var, då det är svårt att se allt för många detaljer, men vi känner inte till några befintliga Samsung mobiler som finns i det exakta urvalet av färger, så det kan mycket väl vara en tidigt titt på den kommande Samsung Galaxy S10.

Samsung One UI can achieve the same interface color and hardware color, so this is suggesting the color of Galaxy S10, including silver, green, black, blue, red. pic.twitter.com/bKtOOiAUOz7 November 2018