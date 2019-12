Facebook presenterar sitt nya VR-headset Oculus Quest

Under sin femte Oculus Connect-konferens i San Jose, har Facebook och Oculus äntligen presenterat sitt Project Santa Cruz VR-headset. Det är känt som Oculus Quest och fungerar helt oberoende av en PC eller mobil.

Detta headset kommer enligt Facebook att dyka upp på butikshyllorna för cirka 399 dollar (cirka 3 500 kronor) i mitten av nästa år och under våren 2019 i Nordamerika.

Headsetet, som inte kräver en PC eller någon typ av spårningskameror, kommer att erbjuda 6DOF (degree of freedom) och kommer att ha touchkontroller. Oculus Go, som är VR-headsetet som presenterades under fjolårets utvecklarkonferens, har enbart stöd för 3DOF.

Oculus Quest bygger på fyra ultrabreda sensorer som är placerade inuti själva headsetet, för att kartlägga din miljö och kunna följa touchkontrollernas rörelser.

Enligt Facebook kommer det att finnas över 50 spel och upplevelser för Oculus Quest vid lansering, bland annat en ny Star Wars VR-upplevelse, med mer som följer strax efter det.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Bild 1 av 6 Oculus Quest kan köras på din TV. Bild 2 av 6 Oculus Quest skannar ditt rum. Bild 3 av 6 Oculus Quest drivs av Oculus Insight. Bild 4 av 6 Oculus Rift-familjen. Bild 5 av 6 Oculus Quest. Bild 6 av 6 Oculus touchkontroller.

Inga sladdar

Oculus Quest använder en typ av teknologi som heter Oculus Insight, som hjälper till att spåra headsetet med hjälp av rumsensorer. Insight skannar rummet med hjälp av de fyra ultrabreda sensorerna som målar upp en karta av omgivningen. Med hjälp av sensorerna inuti headsetet, som inkluderar gyroskop och accelerometrar, kan Oculus Quest sedan spåra dina rörelser.

Enligt Facebooks VR-chef Hugo Barra, kommer Oculus Insight ha stöd för en säkerhetsfunktion för flera rum, som låter dig röra dig i ett säkert spelrum i flera olika rum. På så sätt kan du ta med enheten genom ditt hus eller till vänner och familjemedlemmars hus, som enheten kommer att komma ihåg över tiden.

På tal om spelrum, presenterade Oculus även nya tillägg till Oculus Home som kommer att möjliggöra mer anpassningsbara miljöer och uttrycksfylla avatarer.

Vi kommer att meddela dig så fort vi får reda på något nytt om Oculus Connect 5 och kommer att publicera våra första tankar om Oculus Quest inom kort, så håll koll på den här sidan.