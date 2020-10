Den här nya Gmail-uppdateringen hade kunnat spara på din mobils batteri

Uppdatering: Appen har nu tagits bort från Play Store för alla enheter förutom de som kör Android Go, men användare som försöker att ladda ner uppdateringen får ett meddelande som lyder, “Your device isn’t compatible with this version." Orsaken till detta är fortfarande oklar och det kan hända att tjänsten blir tillgänglig igen längre fram. Ursprunglig artikel följer nedan.

Att använda Gmail på din mobil kan bli mycket snällare mot batteritiden och prestandan tack vare en ny lansering från Google.

Företaget har nämligen släppt Gmail Go (en enklare version av deras populära email-tjänst) för alla Android-användare. Den finns tillgänglig att ladda ner via Play Store.

Den nya "lättare" versionen av Gmail kan erbjuda en mer användarvänlig upplevelse för dem med äldre eller mindre kraftfulla mobiler, då den inte är lika krävande för processor och batteritid jämfört med den vanliga versionen av appen.

Gmail Go

Google var ganska tysta kring lanseringen av den nya versionen av tjänsten, så till en början var det ganska svårt att avgöra exakt vad som skiljde Gmail Go från originalversionen. I beskrivningen på Play Store, står det att den nya tjänsten är "som det Gmail du älskar, fast numera lättare men lika snabb".

Google har en serie av "Go"-märka appar för många av sina tjänster, som bland annat Maps Go, Gallery Go och Google Go, tillsammans med några andra som är begränsade till några få enheter, som exempelvis Assistant Go och YouTube Go.

Den mest uppenbara skillnaden för Gmail Go är dess logo, som innehåller ordet under det välbekanta vita och röda kuvertet. Appen bjuder fortfarande på 15 GB gratis lagring, stöd för flera konton över Gmail och icke-Gmail-adresser och smarta spamfilter, så det kan hända att större delen av nyckelskillnaderna ligger dolda i bakgrunden.

Förutom lite mindre lagg och mörkare texttoner, är den största märkbara skillnaden (enligt 9to5Google), frånvaron av fältet längst ner i appen, vilket innebär att företagets Google Meet-videokonferenstjänst inte finns inkluderad.

Den här nyheten kommer strax efter att Google presenterade en omfattande översyn av G Suite, som numera går under namnet Google Workspace.

Uppdateringen inkluderar samtliga av företagets huvudtjänster - Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet och så vidare - men erbjuder enligt Google en mer "djupt integrerad användarupplevelse" med förbättrad interoperabilitet för dess olika produktivitetstjänster och som suddar ut linjerna mellan varje produkt för en mer flytande känsla.

