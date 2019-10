Death Stranding kommer officiellt till PC 2020

Efter månader av spekulationer har det äntligen tillkännagivits officiellt att Death Stranding kommer till PC och att spelet kommer att släppas till datorer "tidigt under sommaren 2020".

Tillkännagivandet kommer från Hideo Kojima själv, som är den ikoniska skaparen av Death Stranding (och som är mest känd för sina spel i Metal Gear Solid-serien).

Det innebär att Death Stranding inte längre är en PS4-exklusiv titel, även om alla som spelar på PlayStation kommer att få tillgång till spelet mycket tidigare, med en inplanerad lansering den 8 november 2019.

Thanks to all of you who have been supporting #DEATHSTRANDING!DEATH STRANDING release on PS4 is November 8, 2019!!Furthermore, KOJIMA PRODUCTIONS is happy to announce that DEATH STRANDING will be coming to PC in early summer of 2020!!#kojimaproductions #deathstrandingpc pic.twitter.com/Sk4clWWY1XOctober 28, 2019