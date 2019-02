Apple-patent visar upp möjliga former av en böjbar iPhone eller iPad

Apple har skickat in patent till US Patent and Trademark Office, som visar upp olika konfigurationer av hur en böjbar iPhone hade kunnat fungera. Ett urval av bilder visar upp olika designer, som hade gjort det möjligt för en enhet att vikas ihop och minskas i storlek, för att göra den mer bärbar.

Ett flertal bilder visar upp en enhet som böjs längs skärmens bredd, med hjälp av ett gångjärn som gör det möjligt för enheten att vikas antingen inåt eller utåt. Övriga designer visar upp andra sätt detta kan komma att fungera, bland annat en enhet som hade lagrat den böjbara skärmen inuti själva kroppen när den viks ihop.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Vissa bilder visar skärmen på utsidan av enheten när den viks ihop, medan andra bilder visar skärmen på insidan, så det är tydligt att Apple ännu inte bestämt sig för vilken design de ska köra på.

Övriga designer visar en enhet med två gångjärn som kan vikas ned i tre olika sektioner. Det hade krävts en oerhört flexibel skärm för att kunna vika ned den så pass mycket. Den här bilden föreslår att den typen av design kan komma att utökas till fler sektioner, något som eventuellt hade inneburit att användare hade kunnat rulla ihop enheten till ett rör, istället för att vika ned den till halvor eller tredjedelar.

Bild 1 av 3 Bild: Apple / US Patent and Trademark Office (Image: © Apple / US Patent and Trademark Office) Den här designen visar hur en iPhone ser ut när den viks ihop. Bild 2 av 3 Bild: Apple / US Patent and Trademark Office (Image: © Apple / US Patent and Trademark Office) Dessa två designer visar möjliga sätt skärmen kan lagras i kroppen när enheten viks. Bild 3 av 3 Bild: Apple / US Patent and Trademark Office (Image: © Apple ) Den här designen visar hur en enhet kan se ut när den viks ned i tre sektioner.

Det finns ingen indikation på om den böjbara enheten skulle vara en iPhone, iPad eller en hybrid-enhet. Medan andra företag arbetar på böjbara enheter som skulle kunna expanderas från en mobil-konfiguration till surfplattor, som Samsungs kommande Galaxy X-enhet, visar samtliga bilder i Apples patent enbart en enhet som viks ihop för att reducera storlek. Detta är något som tyder på att sannolikheten för att det är en hybrid-surfplatta är låg.

Eftersom det visas upp så många olika designer i patentet, är det tydligt att Apple fortfarande är i de tidigaste stadierna i sin utveckling av böjbara enheter och vi förväntar oss inte att iPhone 11 kommer att kunna vikas ihop i olika sektioner eller ha en böjbar skärm. Apple har dock alltid varit väldigt snabba att haka på nya teknologi-trender och vi har fått höra rykten om att en böjbar iPhone kan komma att dyka upp runt 2020.

Samsung och ett flertal andra företag förbereder dessutom böjbara mobiler, som bland annat LG och Huawei, varav några förväntas lanseras under MWC 2019 i slutet av februari. Vi kommer att befinna oss på plats under evenemanget för att täcka alla nyheter och stora lanseringar, oavsett om det handlar om böjbara eller vanliga enheter.