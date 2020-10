Apple AirTags flyttade till 2021? Enligt denna läcka kommer de inte att presenteras med den nya iPhone

Apples nästa produktlansering är planerad till nästa vecka - den 13 oktober för att vara exakt - och där förväntas företaget bland annat presenteras sin nya iPhone 12-serie, men nu hävdar en ny läcka att de efterlängtade Apple AirTags inte kommer att vara med på festen.

Apple AirTags förväntas vara spårningsenheter som du kan fästa på dina tillbehörigheter som din väska eller dina bilnycklar och sedan integreras de med Find My iPhone för att kunna hjälpa dig hitta föremål om du tappat bort dem.

Det har gått rykten om produkten sedan början av 2019 och vi har även fått officiellt Apple-material hänvisa till namnet sedan dess. Vissa källor förväntade sig att de skulle presenteras tillsammans med den nya iPhone 12, men Jon Prosser (en teknik-läcka), har sagt att han inte tror att de kommer att dyka upp.

Prosser har tidigare föreslagit att enheterna skulle kunna dyka upp under ett oktober-evenemang, men nu verkar det alltså som att hans källor säger att de kommer att flyttas till mars nästa år.

Apple håller ofta lanseringar runt mars månad, men gjorde inte det under 2020 på grund av Covid-19-pandemin. Det kan komma att förändras nästa år, eller så kan företaget välja att arrangera en virtuell lansering.

So, about AirTags.This one hurts my heart...I’m being told that Apple has pushed back the announcement and launch of AirTags to March of 2021. 😳 https://t.co/xtUvCAFmoE pic.twitter.com/DIUlcp01XyOctober 9, 2020