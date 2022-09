AirPods Pro 2 är svårare att tappa bort, håller längre och låter bättre

Apple tillkännagav de nya trådlösa öronsnäckorna AirPods Pro 2 (opens in new tab) vid sitt Far Out-evenemang (opens in new tab) i september, som streamades live från företagets huvudkontor i Cupertino, Kalifornien.

Priset tillkännagavs som 3 295 kronor. Förbeställningar öppnar 9 september och leveransdatum är 23 september.

Den nya AirPods Pro har samma design som den tidigare versionen och vitt är fortfarande det enda färgalternativet. En viktig uppgradering är en kapacitiv touchkontroll på öronsnäckornas yttre yta som tillåter volymjustering genom att svepa fingret uppåt eller nedåt – en funktion som originalet saknade.

Ett nytt H2-chip möjliggör avancerat beräkningsljud i nya AirPods Pro, som ska göra det möjligt för öronsnäckorna att stänga ute två gånger så mycket brus, enligt Apple, tillsammans med ett Adaptive Transparency Mode som bearbetar ljud med 48 000 gånger per sekund, och kommer att reducera ljud från exempelvis tunga maskiner även när du har aktiverat Transparency Mode.

Precis som med AirPods 3 (opens in new tab) och AirPods Max (opens in new tab), stöds nu Spatial Audio på de nya AirPods Pro. Det finns också stöd för det nya personliga Spatial Audio (opens in new tab)-alternativet i iOS 16 som använder TrueDepth Camera-funktionen på iPhone för att skapa en unik lyssnarprofil baserad på din huvud- och öronform, så ljudbilden blir mer övertygande.

(Image credit: Apple)

Trådansluten Lightning-laddning, plus Qi och Apple MagSafe trådlös laddning är de tillgängliga alternativen för de nya AirPods Pro, och för första gången kan du kan använda laddaren som följer med Apple Watch. För den nya modellen har batteritiden uppgraderats till 6 timmar för en enda laddning och 30 timmars total lyssningstid med fodralet – det ett kliv upp från 4,5 timmar respektive 24 timmar i originalversionerna.

Det finns få nya funktioner att hitta i den nya modellen som listades i våra 5 uppgraderingar att förvänta sig från AirPods Pro 2 (opens in new tab), men en av dem är ett förbättrat fodral, med en inbyggd högtalare som ska ge feedback för parning, lågt batteri och laddningsstatus. Den används också för precisionssökning, där fodralets högtalare avger ett pip när iOS Find My-funktionen används och stöder dessutom UWB-riktningssökning med din iPhone, så att du visas i rätt riktning när du letar efter dina borttappade AirPods.

Äntligen har Apple också lagt till en ny högtalare med låg distorsion och anpassad förstärkare, så vi antar att ljudkvaliteten totalt sett kommer att förbättras jämfört med originalen.

Det nämndes inget om förlustfritt ljud, men Apple sade att H2-chippet stöder högbandbreddsanslutning, så vi vet inte vad det betyder än. Vi har tidigare skrivit om hur Apple kunde lägga till förlustfritt ljud till AirPods via Bluetooth (opens in new tab), så kanske det finns mer att hämta från dessa öronsnäckor i framtiden.