Vi testkör Soundcore Space Q45 - Brusreducering på budget

Soundcore Space Q45 från Anker har ett lite knepigt utgångsläge. Det är uppföljaren till företagets Q35, så långt allt väl. Bägge modellerna var extremt inriktade på att vara en billigare konkurrent till mer kända brusreducerande hörlurar från bland annat Sony och främst Bose.

Då den närmast legendariska serien med brusreducerande hörlurar från Bose heter, bland annat, saker som QC35 och QC45 böjar Soundcore Q45 direkt i uppförsbacke med att låta som en dåligt döpt fejk av originalet.

Image 1 of 4 Designe är ganska anonym (Image credit: Daniel Hessel) Tydligt uppmärka öronkåpor (Image credit: Daniel Hessel) Både USB-c för laddning och hörlursuttag finns (Image credit: Daniel Hessel) Knapparna gör det lätt att använda hörlurarna (Image credit: Daniel Hessel)

Okej funktioner

För- & nackdelar +

Lång batteritid

Bra ljud

Bra brusreducering

-

Ingen närhetssensor

Lite instängd känsla när du pratar i telefon

Kan ej användas under laddning

Image 1 of 2 Tillhörande app ger dig helt okej kontroll (Image credit: Daniel Hessel) Både inställningar för brusreducering och maxvolym finns (Image credit: Daniel Hessel)

Men nu ska vi se bortom fantasilös namngivning. För sett till sina specifikationer har Q45 rätt mycket att gå på. Med brusreducering igång utlovas 50 timmars speltid, tillräckligt för vilken flygresa som helst (vanligaste målgruppen för Bose-lurarna). Vidare klarar de av att hantera uppkoppling från två enheter samtidigt och har, på pappret i alla fall, riktigt konkurrenskraftig brusreducering. Alla inställningar är enkla att komma åt via antingen appen, eller de vanligaste kontrollerna via de väldigt tydliga knapparna på hörlurarna. Som du är slipper vi touchknappar, tack Soundcore. I lådan finns även ett halvhårt förvaringsfodral, laddsladd (USB-C, tack igen) och hörlurssladd för de tillfällen du behöver lyssna på trådad väg.

Något vi däremot saknar är en sensor som hajar när vi tar av oss lurarna och därmed pausar musiken. Nu måste vi göra det manuellt, vilket är lite störande eftersom den funktionen känns som mer eller mindre standard på hörlurar idag.

Bra tal

Specifikationer Batteritid: 50 tim (ANC), 65 tim (utan ANC)

Anslutning: Bluetooth 5.3, Aux (3,5mm)

Antal aktiva anslutningar: 2 st

Att koppla upp och komma igång med Space Q45 är föredömligt enkelt. Parning och de flesta andra ljud känns logiska för vad de gör och en röst talar om för oss hur mycket batteri som finns kvar vid varje uppstart. Vi upplever heller inga problem med multipoint-funktionen. Med den kan vi lyssna på musik via datorn och ta samtal med telefonen utan att behöva byta runt.

Talljudet ska enligt specifikationerna vara “AI förbättrat”. exakt hur det är med den saken lämnar vi osagt. Men i praktiken betyder det att mottagaren inte har några synpunkter alls när det kommer till talljudet, oavsett vi sitter i ett tyst rum eller är ute på stan. Här hade vi som bärare av headsetet däremot gärna haft mer genomsläpp av ljudet, för det blir lite “prata med öronproppar”-fenomen. Q45 är absolut inte ensam om den saken, men det finns andra som tar bort det fenomenet genom en smartare användning av brusreducering under samtal.

Bra brusreducering

Hörlurspluggen kommer väl till pass när du flyger (Image credit: Daniel Hessel)

När det kommer till att lyssna på musik preseterar Space Q45 absolut i sin prisklass och även i samma klass som hörlurar strax norr om 2 000 kronorsstrecket. Det låter överlag bra och detaljerat och här är de absolut i nivå med Bose-förlagan. Jämför vi med lyxlurar från Sony eller Sennheiser är det framför allt rymden och piggheten i ljudet som saknas, snarare än några direkta brister i något register.

Samtidigt lyckas de bra med att sitta bekvämt under lång tid. Vi har haft lurarna på oss under i stort sett en hel arbetsdag vid flera tillfällen utan att störa oss. Samtidigt är det inga lurar du kommer vilja använda under sommaren, för om du inte sitter still blir det fort varmt till följd av dess konstruktion.

Brusreduceringen då? Den är bra och fullt ställbar i tillhörande app. Vi slipper mycket av det tryck över öronen som många brusreducerande hörlurar dras med när de ska dämpa omgivningen, vilket är positivt. Samtidigt är de inte effektiva nog att blockera allt ljud utanför. Istället dämpas det rejält och kan motas bort helt så snart du drar på lite musik eller en film. Bra men inte revolutionerande skulle vi kalla brusreduceringen.

Slutsats: Är Soundcore Space Q45 bra?

Inkluderat resefodral är en trevlig bonus. (Image credit: Daniel Hessel)

Batteritiden ligger på topplistan för den här typen av hörlurar, särskilt med aktiverad brusreducering. Bara det är väldigt mycket värt. Ljud och brusreducering presterar ungefär i den klass, ibland lite över som vi förväntar oss. På så sätt är de helt klart ett väldigt intressant och prisvärt alternativ till de lurar de, övertydligt, försöker efterlikna.

