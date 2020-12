7 konstiga mobiler du förmodligen missat helt under 2020

2020 har varit ett riktigt speciellt år - och det är helt förståeligt om du missade några mobil-lanseringar mitt i kaoset av andra viktiga huvudrubriker. Oron som drabbade världen nådde även mobil-industrin, men på något sätt lyckades nya mobiler ändå släppas, och vissa är ännu konstigare än vanligt.

2019 må ha varit året som de vikbara mobilerna gjorde debut, men under 2020 fick vi se en rullbar mobil (tack, TCL) och en svängbar mobil (tack, LG). Självklart fick vi även se våra första vikbara mobiler med en musselliknande design, där Motorola Razr blev först ut med den ikoniska designen - medan Samsung följde upp kort därefter med sin egen Galaxy Z Flip.

Vi fick också vår första titt på nästa heta sak inom mobiler - säg hejdå till flärpar och skärmhål, och säg hej till selfie-kameror under skärmen. Slutligen, alla framsteg behöver inte handla om nästa generations teknologi - ibland är allt som krävs att gamla funktioner, som stylusar, introduceras med på de mest osannolika produkterna.

Här är vår topplista över konstiga mobiler som släpptes 2020, ungefär i den ordning de dök upp. Några av dem har vi redan hunnit testa, medan vissa fortfarande är för futuristiska för att släppas på marknaden.

OnePlus Concept One var den överlägset mest spännande mobilen under CES 2020 ända tillbaka i januari. Även om det snabbt blev klart att den experimentella mobilen aldrig skulle säljas i butik, bjöd Concept One på en cool metod att fixa något som mobiltillverkare ännu inte hade övervägt som ett problem: att dölja de bakre kamerasensorerna på mobiler med hjälp av fördunklat glas.

OnePlus hänvisade till sportbilsfönster som inspiration för glaset; Om ström körs genom det, går det från genomskinlig till mörkt fördunklat. Concept One gör denna omkoppling automatiskt när du startar kameraprogrammet och glasremsan över de bakre kamerorna övergår subtilt från ogenomskinlig till klar.

Du kanske undrar varför OnePlus inte skyndar sig med att introducera detta på alla sina mobiler, men det finns vissa designöverväganden - exempelvis risken för att glasremsan skulle täcka kamerorna om den blir repad eller om mekanismen krånglar. Vi hade knappt tid att hålla i mobilen och prova den (mycket funktionella) funktionen, så vi kan inte uttala oss om huruvida funktionen är redo för de stora massorna än eller inte. Men vi hoppas verkligen det, för designen är helt suverän.

Även om vi först fick prova på Motorola Razr i slutet av 2019, resulterade förseningar i att den inte släpptes förrän i början av 2020 - och även om den vikbara mobilen med en musselliknande design fångade allmänhetens uppmärksamhet, verkade det inte som att det sålde särskilt bra.

Vilket är synd med tanke på designinnovationen som krävdes för att få Razr att fungera: ett gångjärn som böjer plastskärmen för att förhindra att den blir veckig, samtidigt som den integrerar mikroborstar för att automatiskt svepa bort partiklar så att det inte samlas och stör mekanismerna. Och ja, Razr lyckades få en fullt fungerande mobil att vikas in i en formfaktor som är hälften så stor som en vanlig mobil.

Tyvärr är det betydligt dyrare än flaggskeppsmobiler utan att erbjuda mer funktionalitet - inte ens det faktum att du bara kan stänga igen din Razr för att avsluta ett samtal är tillräckligt för att motivera prishöjningen.

Några designfel åtgärdades med den finslipade Motorola Razr 2020 som släpptes senare under 2020, men även den lyckas ändå inte riktigt överskugga den enda andra vikbara mobil med en musselliknande design som släpptes i år - Samsung Galaxy Z Flip. Razr var dock först ut på marknaden och har en speciell plats i våra hjärtan.

Motorola har släppt beundransvärda budgetmobiler i G-serien i flera år - ofta fyra eller flera modeller vid varje lansering, som alla skiljer sig något i specifikationer och pris. Men under 2020 bjöd den senaste generationen något nytt - eller snarare, något gammalt, eftersom Moto G Stylus bjuder på en av de äldsta funktionerna som finns.

LG Stylo-serien har bjudit på budget-mobiler-med-en-stylus i flera år nu, men introduktionen av Moto G Stylus gör detta till en trend. Stylusar är inte längre begränsade till dyra flaggskepp som Samsung Galaxy Note-serien - G Stylus är ett eget kraftverk med hyfsade specifikationer och en pennan som är förvånansvärt lyhörd med tanke på att den är strömlös.

Även om det betyder att den inte har samma avancerade anslutningsfunktioner som Samsungs S Pen (som gestkontroller eller en slutarknapp), har den fortfarande stylus-funktioner till ett bra pris.

En av våra favoritmobiler i år är LG Wing 5G, som också är en av de konstigaste. Kommer du ihåg de gamla Sidekick-mobilerna med en skärm som gick att snurra ut? Detta är den moderna versionen - men istället för att avslöja ett tangentbord, svänger LG Wings övre skärm ut för att avslöja ... en till, mindre skärm.

Detta är faktiskt riktigt smart: tack vare konceptet kan du titta på något på den stora skärmen medan du chattar eller gör annat på den lilla skärmen. Har du någonsin behövt göra en snabb sökning eller leta upp vägbeskrivningar, utan att behöva klicka bort från videon eller serien du tittar på? LG Wing har en diskret formfaktor och är mindre än vissa andra traditionella mobiler, samtidigt som den erbjuder den beroendeframkallande snurrskärmen.

Du får mer skärmutrymme från en riktig vikbar mobil, men LG Wing är billigare, med en prislapp som motsvarar flaggskepp på toppnivå ... men som exempelvis bara är hälften så dyr som en Samsung Galaxy Z Fold 2 .

Utförandet är inte helt utan problem och det krävs lite arbete för att växla mellan appar på den lilla och stora skärmen. Men för själva ”wow”-faktorn är LG Wing 5G en konstig pärla som vi inte förväntade oss att få se 2020.

"Men vänta, kom inte den ursprungliga Galaxy Fold ut 2019, och är det här inte bara en iteration?". Jo, men den bjuder på en förbättring som är värd att lyfta fram: den externa skärmen har gjorts större och sträcker sig numera från kant till kant.

Z Fold 2 fungerar både som en äkta mobil och även en liten surfplatta när den är öppen. Hela tre fjärdedelar av mobilens yta består av pekskärm. Detta är ganska sjukt att Samsung lyckats uppnå och det känns inte som det skulle kräva särskilt mycket mer innovation för att göra detsamma för glasets baksida, och utökat pekfunktionaliteten till varenda tum av den vikbara mobilens yta.

Huawei Mate Xs och andra vikbara enheter gör det mer eller mindre redan, eftersom deras enda stora externa bildskärm viker sig över både fram och baksidan när enheten är hopfälld. Om vi hade kunnat få båda sidor beröringsfunktionella, hade det kunnat resultera i väldigt konstiga och mycket lyhörda enheter. Då måste vi ju dessutom klura ut vad vi ska göra med allt det extra skärmutrymmet.

Vi har fått se flera konceptmobiler som bjuder på nya lösningar för problemet med flärpar och skärmhål: istället för att placera selfie-kameran i en flärp på skärmen eller i en pop-up-modul, har vissa mobiltillverkare börjat placera den under själva skärmen.

Naturligtvis måste det vara en viss typ av skärm som gör det möjligt för kameran att fungera igenom skärmen - och ZTE Azon 20 5G är den första vi fått se som lyckas med just detta.

Har du inte hört talas om den? ZTE Axon 20 5G tillkännagavs i Kina redan i september och har precis släppts till Storbritannien, men det är inte klart när (eller om) den når andra länder.

Vi ser fram emot att få testa hur bra den framåtvända 32 MP-kameran under skärmen är. För övrigt är mobilen designad att vara en hyfsad mobil i mellansegmentet/billigt flaggskepp med ett Snapdragon 765G-chipset, upp till 8 GB RAM, 256 GB lagring och en kameramodul på baksidan.

Ingen lista över konstiga mobiler hade varit komplett utan enheterna vi fått se (eller höra om), men som inte kommer att släppas förrän om många år - om alls. Några av dem skiljer sig radikalt från konventionella mobiler och kan eventuellt vara alldeles för bisarra för att tilltala konsumenterna. En av dessa enheter är Oppo-konceptet som designats i ett samarbete med en japanska designstudion, Nendo, och det är en vikbar mobil med ett trippelgångjärn.

Today, we’re showcasing two new design concepts produced in collaboration with leading Japanese design studio, nendo. First, is the ‘slide-phone’, which features a triple-hinge foldable screen system. #OPPOxnendo pic.twitter.com/r6YNrc2EmPDecember 14, 2020