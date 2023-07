Skaffat ny TV? Här är fem tips för en bättre upplevelse

Har du köpt en ny TV nyligen? Grattis! Det är en riktigt spännande upplevelse som kommer glädja både dig och andra i hushållet. Oavsett om det är din första TV eller en uppgradering av din gamla är det alltid lika roligt. Ja, utöver att försöka göra av den enorma kartongen som TV:n kom i när du väl fått upp den vill säga.

TV-apparater idag är för det mesta otroligt kompetenta och mångsidiga och ger oftast riktigt bra bild redan första gången du slår på dem. Uppgraderar du från en lite äldre TV innebär det oftast ett rejält lyft i bildkvalitet utan att du behöver göra något.

När du vandrar runt i inställningarna kommer du säkert att hitta en hel del inställningar för både bild och ljud, men som kanske känns främmande och svåra att förstå. Samtidigt känner många att de inte vågar pilla för mycket, tänk om du råkar förstöra något?

Våga gå in i inställningarna, du kommer inte att förstöra något. (Image credit: Glenn Carstens-Peters - Unsplash)

Till att börja med. Du kan inte förstöra något genom att pilla runt i inställningarna. I värsta fall ser det lite konstigt ut och då kan du alltid återställa till standardvärden. Om det av någon anledning inte skulle lösa problemet kan du alltid återställa hela TV:n till sina fabriksinställningar. Så du riskerar inte att förstöra din nya TV genom att ändra saker.

Samtidigt kan alla termer låta som fullständig rappakalja för den oinsatte och att lära sig allt kan vara väldigt tidskrävande. Du kan hyra in ett proffs som kalibrerar din TV, men det kostar också en del extra.

Faktum är att du kan få ut en bättre TV-upplevelse genom fem enkla inställningar. Vi hjälper dig igenom dem så att du får ut mer av din TV.

1. Stäng av rörelseförbättring

Rörelseförbättraren Motion Plus på en Samsung TV (Image credit: Daniel Hessel)

Det låter konstigt att stänga av funktioner med namn som låter som att de gör saker bättre, vi vet. Men det finns inget tråkigare än att packa upp en ny TV, slå på din favoritfilm och inse att den helt plötsligt ser ut som en billig såpopera.

Tanken med den här funktionen är god, men oftast är den alldeles för aggressiv och ger ett dåligt resultat. Gå därför in i bildinställningarna och leta efter funktionen för rörelseförbättring. Den heter olika beroende på modell, som TruMotion (LG), Auto motion plus (Samsung) eller MotionFlow (Sony) som exempel. Stäng av den helt, eller sätt den på lägsta inställningen.

2. Våga använda bildlägen

Exempel på bildlägen på en Samsung TV (Image credit: Daniel Hessel)

I butik är TV-apparater ofta uppskruvade på max när det kommer till färger och ljusstyrka. Detta för att ditt öga ska fastna på dem. Väl hemma är ofta standardläget ganska uppskruvat även det. Ett enkelt knep för att få bättre bild utan att behöva gå in på alla reglage är att kolla på de färdiga lägena som finns. Standard och Dynamisk är ofta två lägen som ser lite överdrivna ut. Men numera är det väldigt vanligt med ett läge som kallas Filmmaker mode, Cinema eller liknande. Vissa TV-apparater har även en eller två ISF-lägen att välja på.

Poängen här är att de lägena är en fabriksinställd kalibrering för att filmer ska se ut så som filmskaparna har tänkt sig. De är långt mycket mer korrekta i hur färger visas än standardlägena.

Exempel på inställningar för färgtoner på en Samsung TV (Image credit: Daniel Hessel)

Upplevs de lägena som kalla? Gå in i bildinställningar och ändra det som oftast heter färgton eller färgtemperatur till någon av de varmare inställningarna, sen är du hemma.

3. Håll koll på energisparläget

Eco Mode, Power save Mode och liknande låter ju bra, eller hur? Spara lite ström och miljö helt enkelt. Samtidigt innebär det att ljusstyrkan blir lidande och bilden kan upplevas som mörk. Inställningarna för detta finns antingen i en separat del av menyn, bland de allmänna inställningarna eller i enstaka fall i bildinställningarna. Slå av allt vad det heter så blir din TV genast ljusare.

Oroar du dig för strömförbrukningen? Var noga med att stänga av TV:n när den inte används. Brukar du somna framför TV:n på kvällen kan du börja använda insomningstimer och spara ström på det viset.

4. Håll koll på kontakterna

Vilken HDMI-kontakt du väljer spelar roll (Image credit: Steve May/TechRadar)

Håll tungan rätt i mun när du kopplar in alla enheter till din nya TV. De fyra HDMI-kontakterna på baksidan (de är nästan alltid fyra) gör faktiskt olika saker.

En port (ofta HDMI 1 eller 4) brukar vara uppmärkt med “ARC” eller “eARC”. Har du en soundbar med HDMI-asnlutning är det i den porten du ska koppla in dig.

Är du gamer med en Xbox Series S eller X eller en Playstation 5? Håll koll på vilka portar som stödjer konsolen fullt ut. Tekniken kallas HDMI 2.1 och innefattar en massa tekniker som används vid just spel. Problemet är att många TV-tillverkare snålar in och bara bygger in det stödet i en eller två portar. Vill du få ut det mesta av din spelkonsol (eller inkopplade PC om du så vill) gäller det att använda rätt portar.

5. Tänk på ljudet

Ljudet är en lika stor del av upplevelsen som bilden (Image credit: Sony)

Idag har många TV-apparater inbyggda mikrofoner för att “höra” hur ett rum är uppbyggt och anpassa ljudet efter det. Det är en väldigt smart lösning som oftast inte tar mer än några sekunder att köra. Efter det låter ljudet oftast bättre.

Det brukar även finnas inställningar för om du vill ha stereoljud eller virtuellt (fejkat) surroundljud. Prova de olika lägena och lyssna dig till det du tycker låter bäst. Det är faktiskt ganska sällan surroundläget blir bättre, eller ens hörs.

Har du en Playstation 5 hemma? I inställningarna för den konsolen finns ett annat avkänningsläge för ljudet. Kom ihåg att köra det när du skaffat en ny TV för att maximera spelupplevelsen.

Samtidigt. En TV har oftast inte ett superljud. Tillverkarna satsar mer på bilden och ljudet kommer i andra hand. Genom att samtidigt skaffa en soundbar kommer du att få ut ett otroligt mycket bättre ljud, vilket faktiskt är halva upplevelsen i sig.

