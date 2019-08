Så här ställer du in din TV för den perfekta bilden

En av de mest utmanande aspekterna av bildprestanda för LED LCD-TV är rörelsehantering. Alla former av interpolering av ramen erbjuds för att jämna ut bilder och ta bort flimmer, men de har allvarliga begränsningar. Aggressiv rörelsekontroll kommer att leda till rörelseartefakter, vanligtvis sett som en smutsig gloria runt rörliga föremål, fötterna på en löpande fotbollsspelare kommer att flimra onaturligt, galoppande hästar kan tyckas ha ytterligare ben, och Wimbledon kommer att spelas med flera bollar snarare än en.

Interpolering med hög rörelse leder också till en video med glans. Detta kan göra att den dyraste blockbusteren ser ut som ett billigt telly-drama (därmed den ofta citerade termen "soap opera-effekt"). Generellt sett bör dessa lägen, kallade Intelligent Frame Creation eller IFC (Panasonic), Trumotion (LG), Motionflow (Sony) och Motion Plus (Samsung), plus en mängd andra, hållas långt borta från sina högsta inställningar. Mid är vanligtvis en anständig kompromiss för sport- och studiobaserat innehåll, medan Low or Off är bäst för filmer och filmliknande TV-drama (Game of Thrones, Arrow och så vidare).

Många tillverkare gör att du kan anpassa inställningar för rörelsehantering med justerbara skjutreglage för oskärpa och flimmer. Detta är ofta den bästa vägen att gå. LGs UF850V 4K TV har till exempel ett sådant anpassningsbart användarläge, med variabel för brus och skakningar. Ställ den förstnämnda runt 5-7, och den senare på 0, och rörelseartefakter reduceras till nästan noll. Resultatet är en anständig kompromiss för både sport och filmer, men som spelläge är det bäst att finjustera på en input-by-input-basis beroende på dina anslutna enheter.