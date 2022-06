Fotbolls-EM 2022 – Sveriges trupp, spelschema, tv-tider och så streamar du turneringen var du än befinner dig

Europamästerskapet i fotboll 2022 arrangeras i England och avgörs under juli månad. Sverige är ett av sexton lag som deltar i turneringen och har lottats in i grupp C tillsammans med Nederländerna, Schweiz och Portugal, där de sistnämnda ersätter Ryssland som uteslutits ur turneringen efter landets invasion av Ukraina.

Premiärdatumet för turneringen är den 6 juli då arrangörslandet England ställs mot Österrike. Sverige kliver in i turneringen den 9 juli då Blågult tar sig an Nederländerna i en match som på förhand ser ut att kunna bli väldigt viktig för vilket land som vinner gruppen. Sverige kliver in i turneringen som tvåa på FIFAs världsranking, endast efter USA och är därmed det högst rankade europeiska landslaget, Nederländerna placerar sig femma i samma lista. Schweiz innehar plats 19 på rankingen och Portugal är rankade som nummer 29 i världen.

Intresset för fotbollen på damsidan är ständigt växande, biljetterna till finalen i Europamästerskapet, som spelas på Wembley Stadium, sålde slut på mindre än en timme när biljetterna släpptes till allmänheten. Tidigare under säsongen har flera publikrekord slagits runt om i Europa, bland annat när över 91 600 personer på Camp Nou såg Fridolina Rolfö och hennes Barcelona besegra Wolfsburg i semifinalen av Champions League.

Även i Sverige är intresset stort. Svenska fotbollsförbundet har som målsättning att slå publikrekordet för damlandslaget i genrepet inför EM då Sverige tar emot Brasilien på Friends Arena den 28 juni. Bara under det första dygnet såldes 13 500 biljetter (opens in new tab) till matchen.

Det senaste stora mästerskapet som spelades på damsidan var under OS i Tokyo 2021, där tog Sverige hem silverpengen efter förlust på straffar mot Kanada. I det senaste världsmästerskapet 2019 så blev det en bronspeng för Sverige efter att laget vunnit mot England i matchen om tredje pris. Senast EM arrangerades var 2017, då slutade resan för Blågult i kvartsfinalen mot hemmanationen Nederländerna som sedermera vann hela turneringen.

Trots att Sverige var det bästa europeiska landet i OS senast och även är bästa europeiska landslag på världsrankingen är man inte favoriter hos oddssättarna (opens in new tab), istället är det Spanien som får bära favoritskapet från spelbolagen. Sverige ska dock enligt spelbolagen vara en av sex nationer som är med och tampas om medalj.

I vår guide nedan så hittar du Sveriges trupp, spelschema, TV-tablå och hur du ser Europamästerskapet i fotboll 2022 var du än befinner dig i världen.

Sveriges trupp

Målvakter:

Jennifer Falk – BK Häcken

Hedvig Lindahl – Atletico Madrid

Zećira Mušović – Chelsea

Försvarare

Jonna Andersson – Hammarby

Nathalie Björn – Everton

Magdalena Eriksson – Chelsea

Hanna Glas – Bayern München

Amanda Ilestedt - Paris Saint–Germain

Emma Kullberg – Brighton & Hove Albion

Amanda Nildén – Juventus

Linda Sembrant – Juventus



Mittfältare/Anfallare

Filippa Angeldahl – Manchester City

Kosovare Asllani – Real Madrid

Hanna Bennison – Everton

Stina Blackstenius – Arsenal

Rebecka Blomqvist – Wolfsburg

Lina Hurtig – Juventus

Sofia Jakobsson – San Diego Wave FC

Fridolina Rolfö – Barcelon

Elin Rubensson – BK Häcken

Johanna Rytting Kaneryd – BK Häcken

Olivia Schough – FC Rosengård

Caroline Seger – FC Rosengård

Grupper och slutspelsträd

Totalt så deltar 16 lag fördelat på 4 grupper i Europamästerskapet, ettorna och tvåorna i respektive grupp avancerar till kvartsfinal.

Grupp A

England

Österrike

Norge

Nordirland

Grupp B

Tyskland

Danmark

Spanien

Finland

Grupp C

Nederländerna

Sverige

Schweiz

Portugal

Grupp D

Frankrike

Italien

Belgien

Island



Kvartsfinaler

1A – 2B (kvartsfinal 1)

1B – 2A (kvartsfinal 2)

1C – 2D (kvartsfinal 3)

1D – 2C (kvartsfinal 4)

Semifinaler

Vinnare kvartsfinal 1 – Vinnare kvartsfinal 3 (semifinal 1)

Vinnare kvartsfinal 2 – Vinnare kvartsfinal 4 (semifinal 2)

Final

Vinnare semifinal 1 – Vinnare semifinal 2

Spelschema och TV-tablå

Vilken kanal som sänder matcherna i kvartsfinaler och semifinaler i slutspelet beror på hur det går för Sverige i gruppspelet. SVT sänder en eventuell kvartsfinal för Sverige och TV4 sänder en eventuell semifinal. Vi kommer att uppdatera spelschemat för slutspelet när gruppspelet är avslutat.

Onsdag 6 juli

21.00 England-Österrike (TV4/C More)

Torsdag 7 juli

21.00 Norge-Nordirland (TV4/C More)

Fredag 8 juli

18.00 Spanien-Finland (TV4/C More)

21.00 Tyskland-Danmark (SVT1/SVT Play)

Lördag 9 juli

18.00 Portugal-Schweiz (TV4/C More)

21.00 Nederländerna-Sverige (TV4/C More)

Söndag 10 juli

18.00 Belgien-Island (TV12/C More)

21.00 Frankrike-Italien (SVT1/SVT Play)

Måndag 11 juli

18.00 Österrike-Nordirland (SVT2/SVT Play)

21.00 England-Norge (SVT2/SVT Play)

Tisdag 12 juli

18.00 Danmark-Finland (SVT2/SVT Play)

21.00 Tyskland-Spanien (TV4/C More)

Onsdag 13 juli

18.00 Sverige-Schweiz (SVT2 /SVT Play)

21.00 Nederländerna-Portugal (TV4/C More)

Torsdag 14 juli

18.00 Italien-Island (SVT2/SVT Play)

21.00 Frankrike-Belgien (TV4/C More)

Fredag 15 juli

21.00 Nordirland-England (Sportkanalen/C More)

21.00 Österrike-Norge (TV4/C More)

Lördag 16 juli

21.00 Finland-Tyskland (SVT Play)

21.00 Danmark-Spanien (SVT1/SVT Play)

Söndag 17 juli

18.00 Schweiz-Nederländerna (Sportkanalen/C More)

18.00 Sverige-Portugal (TV4/C More)

Måndag 18 juli

21.00 Island-Frankrike (SVT1/SVT Play)

21.00 Italien-Belgien (SVT Play)

Onsdag 20 juli

21.00 1A-2B (Kvartsfinal 1)

Torsdag 21 juli

21.00 1B-2A (Kvartsfinal 2)

Fredag 22 juli

21.00 1C-2D (Kvartsfinal 3)

Lördag 23 juli

21.00 1D-2C (Kvartsfinal 4)

Tisdag 26 juli

21.00 Vinnare kvartsfinal 1-Vinnare kvartsfinal 3 (Semifinal 1)

Onsdag 27 juli

21.00 Vinnare kvartsfinal 2-Vinnare kvartsfinal 4 (Semifinal 2)

Söndag 31 juli

18.00 Vinnare semifinal 1-Vinnare semifinal 2 (SVT2/SVT Play)

Vilka har rättigheterna för fotbolls-EM 2022?

I Sverige är det SVT och Telia/C More, som delar på rättigheterna för mästerskapet.

För att strömma matcherna på C More så behöver du ha ett abonnemang hos leverantören för att kunna ta del av innehållet, matcherna som går på SVT Play kan du se helt kostnadsfritt. Du kan strömma innehållet från båda leverantörerna i hela EU, men skulle du befinna dig någon annanstans i världen så krävs en bra VPN-lösning för att kunna ta del av SVT Play eller C More.

Läs mer om C More och köp ditt abonnemang här (opens in new tab)

Här hittar du SVT Play (opens in new tab)

Så ser du fotbolls-EM även om du befinner dig utomlands

De två bolagen har enbart rättigheter att sända sina sportsändningar inom EU, vilket betyder att om du befinner dig någon annanstans i världen så fungerar inte sändningarna.

Som tur är så finns det en smidig lösning runt det genom att använda en VPN, eller ett virtuellt privat nätverk. Det är en svart mjukvarulösning som låter dig positionera om din enhet till en plats du själv väljer, vilket låter dig resa i världen och ändå ta del av stream från fotbolls-EM. VPN-tjänster är helt lagliga, väldigt prisvärda och enkla att använda.

Tidigare vinnare i EM

1984: Sverige

1987: Norge

1989: Västtyskland

1991: Tyskland

1993: Norge

1995: Tyskland

1997: Tyskland

2001: Tyskland

2005: Tyskland

2009: Tyskland

2013: Tyskland

2017: Nederländerna