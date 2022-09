NFL livestream 22/23: så ser du den amerikanska fotbollsligan var du än är

Los Angeles Rams är regerande mästare i NFL och är ute att försvara titeln, under 2000-talet är det endast en klubb som lyckats med detta – New England Patriots som vann 2004 och 2005. Kandidaterna för att utmana Rams är många. Inför säsongen så är Buffalo Bills favoriter hos oddssättarna (opens in new tab), vilket blir extra kittlande när första avsparken för säsong 22/23 av NFL är just mellan Los Angeles Rams och Buffalo Bills.

Huvudutmanare till Bills, enligt oddssättarna, är Kansas City Chiefs, anförda av sin quarterback Patrick Mahomes. Vidare visar oddsen att Tampa Bay Buccaneers och Green Bay Packers kan vara med och slåss om titeln, där heter lagens quarterbacks Tom Brady och Aaron Rodgers, två minst sagt rutinerade herrar med fina meritlistor.

Läs vidare för att ta del av hur du följer NFL var du än befinner dig i världen, utan att missa en enda poäng!

NFL 2022/23 Datum: 8 september - 12 februari Super Bowl LVII: 12 februari 2024, State Farm Stadium, Glendale, Arizona Regerande mästare: Los Angeles Rams Livestream: C More (opens in new tab) Se var du än är: testa vår topprankade VPN 100% riskfritt (opens in new tab)

Till säsongen 22/23 så har NFL fått en ny hemvist på den svenska marknaden. Viaplay Group valde att inte förlänga rättigheterna och länge såg det ut som att det enda sättet att följa NFL den här säsongen var genom ligans egna Game Pass.

Den 8 september, samma dag som ligans avspark, så presenterade C More (opens in new tab) att man har säkrat rättigheterna för de kommande tre säsongerna. Totalt kommer 130 matcher per säsong att visas, vilket innebär runt sex matcher per vecka under grundserien och hela slutspelet inklusive Super Bowl. Dessutom kommer C More att sända Redzone, ett sju timmar långt program under söndagskvällarna som följer samtliga matcher live och visar höjdpunkterna. Vill du kunna se samtliga matcher från NFL så krävs det dock att du tecknar NFL Game Pass.

Det är äntligen dags för avspark för NFL 2022/23, läs vidare i vår guide över hur du kan se samtliga matcher i NFL, var du än befinner dig.

Avsparkstider Vecka 1

Fredag 9 september

02:20 Los Angeles Rams – Buffalo Bills

Söndag 11 september

19:00 Atlanta Falcons – New Orleans Saints

19:00 Carolina Panthers – Cleveland Browns

19:00 Chicago Bears – San Francisco 49ers

19:00 Cincinnati Benglas – Pittsburgh Steelers

19:00 Detroit Lions – Philadelphia Eagles

19:00 Houston Texans – Indianapolis Colts

19:00 Miami Dolphins – New England Patriots

19:00 New York Jets – Baltimore Ravens

19:00 Washington Commanders – Jacksonville Jaguars

22:25 Tennessee Titans – New York Giants

22:25 Arizona Cardinals – Kansas City Chiefs

22:25 Los Angeles Chargers – Las Vegas Raiders

22:25 Minnesota Vikings – Green Bay Packers

Måndag 12 september

02:20 Dallas Cowboys – Tampa Bay Buccaneers

Tisdag 13 september

02:15 Seattle Seahawks – Denver Broncos

Så ser du NFL utomlands

Om du skulle befinna dig utomlands under NFL-säsongen är chansen stor att du inte kan komma åt samma innehåll som du gör hemma, C More stänger tillgången till alla som försöker se sändningarna utanför EU. Det kallas för geoblockering, enkelt förklarat så befinner du dig utanför de digitala gränserna för tjänsten.

Som tur är så finns det en bra lösning på det hela, nämligen VPN-tjänster. Det är en smidig programvara som låter dig kringgå dessa digitala gränser och därför kunna ta del av NFL-sändningarna samtidigt som du befinner dig utomlands. Det är helt lagligt, väldigt prisvärt och otroligt enkelt att använda.

(opens in new tab) ExpressVPN - skaffa världens ledande VPN (opens in new tab)

Vi har jämfört alla de stora VPN-leverantörerna och vårt toppval är ExpressVPN, tack vare användarvänligheten, säkerhetsfunktionerna och snabbheten. Dessutom fungerar den med i princip alla streamingenheter där ute, inklusive Apple TV, Playstation, Xbox och självklart Android- och Applemobiler Om du tecknar dig får en årsplan får du 3 månader extra helt gratis (opens in new tab). Skulle du ångra dig under de första 30 dagarna är det bara att utnyttja deras pengarna tillbaka-garanti utan något tjafs. - Testa ExpressVPN 100% riskfritt i 30 dagar (opens in new tab)

Så ser du NFL i Sverige

(opens in new tab) C More (opens in new tab) har köpt upp rättigheterna för NFL de kommande tre säsongerna och du kan se utvalda matcher från årets säsong på tjänsten. Du får även tillgång till det populära höjdpunktsprogrammet RedZone som visar allt det bästa från alla matcher under söndagskvällarna. Vill du komma åt NFL-sändningarna på C More så har du två alternativ. Du kan välja att teckna företagets plustjänst och då får du, utöver NFL, bland annat tillgång till Champions League, LaLiga, Serie A och Svenska Cupen. Tjänsten kostar 299 kronor i månaden utan bindningstid och 249 kronor i månaden om du väljer att binda dig på 12 månader. Du har även alternativet att teckna dig för Premium Plus, då får du förutom det ovanstående även tillgång till SHL, Hockeyallsvenskan, SDHL, Fotbollsallsvenskan och Superettan. Det paketet kostar dig 499 kronor i månaden utanför bindningstid eller 449 kronor i månaden om du binder dig för 12 månader. Om du befinner dig utanför EU och vill se NFL som hemma så kan du kringgå geoblockeringarna genom att teckna dig för en VPN-tjänst (opens in new tab).

(opens in new tab) NFL Game Pass (opens in new tab) är det bästa valet för dig som inte vill missa ett spel under hela NFL-säsongen. Med Pro-abonnemanget får du tillgång till alla de drygt 270 matcherna som spelas under NFL-säsongen, inklusive Super Bowl LVII. Du får dessutom tillgång till höjdpunkter och mycket annat innehåll från NFL Network. Priset för Game Pass Pro ligger på 2 340 kronor per säsong eller 200 kronor i veckan. Är du bara intresserad av Redzone och NFL Network Live 24/7 kan du välja att teckna dig för Essential-abonnemanget som kostar 740 kronor för ett år.

Vilka vann Super Bowl 2022 och vem blev framröstad som MVP?

De regerande Super Bowl-mästarna är Los Angeles Ras som besegrade Cincinnati Bengals i Super Bowl LVI som avgjordes på Rams hemmaplan SoFi Stadium.

Cooper Kupp utnämndes till MVP i Super Bowl LVI efter att ha stått för två touchdowns, bland annat den matchavgörande i den fjärde kvarten. Den defensive spelaren Aaron Donald fick dock en stor del av hyllningarna efter matchen efter att ha stoppat Benglas sista spel i matchen.

Rams seger på SoFi Stadium innebär att det är andra raka året som ett lag tar hem Super Bowl på hemmaplan, 2021 var det Tampa Bay Buccaneers som gjorde det. Före dess har inget lag lyckats med bedriften.

När arrangeras Super Bowl LVII 57 och var spelas matchen?

Super Bowl LVII, eller Super Bowl 57, kommer att spelas söndagen den 12 februari i Glendale, Arizona på State Farm Stadium - hemmaplan för Arizona Cardinals.