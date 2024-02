OnePlus hintar om OnePlus Watch 2 och lovar att "göra det rätt" den här gången

Fin rabatt hos Amazon (Image credit: Christian Wiediger/Unsplash) Shoppa för 600 kr - få 100 kr rabatt

Om du tänkt shoppa lite nya prylar för att kickstarta det nya året, vill vi tipsa om ett fint erbjudande hos Amazon just nu. Om du köper varor för 600 kronor, får du 100 kronor rabatt. Du hittar alla produkter det gäller här och det inkluderar kategorier som träning & hälsa, köksredskap, hobby och mer. Här hittar du alla produkter som ingår i erbjudandet.

Det ser ut som att OnePlus Watch 2 är officiell, mer eller mindre i alla fall: OnePlus har nämligen avslöjat en teaserbild på vad som ser väldigt mycket ut som en smartklocka, tillsammans med en tagline som lyder "It's time, to do it right!".

Du kan själv kolla in teasern på OnePlus Community-forum (via Android Authority). Det är faktiskt en uppmaning till en liten tävling som OnePlus kör, där forummedlemmar uppmanas att posta felaktiga svar om vad enheten kan vara.

Vi är inte insatta i diskussionerna inom OnePlus marknadsavdelning, men den slogan kan mycket väl vara en referens till det ganska ljumma mottagande som den ursprungliga OnePlus Watch fick när den lanserades redan 2021.

Medan vi gav smartklockan fyra stjärnor av fem i vår recension av OnePlus Watch, fanns det klagomål på noggrannheten i dess aktivitetsspårning och GPS-avläsningar, såväl som bristen på tredjepartsappar och funktioner som stöd för mobilbetalningar.

Vad vi förväntar oss

Så här såg den ursprungliga OnePlus Watch ut. (Image credit: OnePlus)

Bortsett från ett åtagande att erbjuda en förbättrad smartklocka och en glimt av en möjlig design, avslöjar teasern inte riktigt några detaljer om vad OnePlus Watch 2 kommer att bjuda på – som specifikationer, funktioner och mjukvara vi kan förvänta oss.

Tidigare rykten har pekat på en lansering någon gång under 2024, såväl som en större skärm och antagandet av Wear OS 4 (eller kanske Wear OS 5). Att använda Googles senaste programvara för wearables borde åtminstone hjälpa till att åtgärda problemen med appar som den ursprungliga enheten hade.

Vad den första OnePlus Watch verkligen hade till sin fördel var dess pris: den såldes för 1 690 kronor och med tanke på OnePlus traditioner är det troligt att den kommande OnePlus Watch 2 också kommer att säljas till ett riktigt överkomligt pris.

Det borde hjälpa den att konkurrera på en hektisk marknad, mot sådana som Apple Watch 9, Google Pixel Watch 2 och Samsung Galaxy Watch 6. Så fort vi hör mer om vad OnePlus Watch 2 kommer att erbjuda, kommer vi uppdatera er läsare.