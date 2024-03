Samsung Galaxy Ring bör fungera med alla Android-telefoner – men den får inte iPhone-stöd

Vi fick vår första riktiga titt på Samsung Galaxy Ring på MWC 2024-eventet den här veckan, men vi har fortfarande inte alla detaljer om den kommande wearable-enheten. Nu har Samsungs Hon Pak avslöjat lite mer kring dess telefonkompatibilitet.

Som rapporterats av CNET, avslöjade Pak att Samsung arbetade för att göra Galaxy Ring kompatibel med ett brett utbud av Android-telefoner, bortom Samsungs egna Galaxy-serie – eftersom den naturligtvis kommer att stödjas av telefoner som Samsung Galaxy S24 direkt ur förpackning.

Men det är tråkiga nyheter för alla iPhone-ägare, eftersom Samsung inte har några planer på att göra Galaxy Ring kompatibel med Apples telefoner, i linje med det beslut som tidigare fattats med Samsung Galaxy Watch 6.

"Vi hoppas i slutändan att våra enheter är av sådan kaliber att folk kommer att vara villiga att byta," sade Pak, även om det verkar mer troligt att iPhone-ägare kommer att välja Oura smarta ring eller vänta på Apples egna variant istället.

Storlek spelar roll

Vi fick se en första teaser av ringen i januari. (Image credit: Samsung)

En annan godbit från CNET-artikeln är att batterikapaciteten på Galaxy Ring ändras med de olika storlekarna (det finns för närvarande nio storlekar totalt). Det säger oss inte så mycket om batteritiden, men det verkar som att vissa varianter av Galaxy Ring kan klara sig bättre än andra på den här fronten.

Tänk på att vi fortfarande är i ett relativt tidigt skede med Galaxy Ring: Samsung gjorde det klart vid MWC 2024 att modellerna som visades upp fortfarande var prototyper. Det finns inget officiellt besked om ett datum för en fullständig lansering ännu, även om juli ser trolig ut.

Under vår tid med Galaxy Ring hörde vi att sömnspårning skulle vara en av huvudfunktionerna som den bärbara enheten erbjuder, då Samsung gärna vill tilltala människor som vill ha ett lätt, enkelt, skärmfritt sätt att övervaka sin sömnrutin.

Naturligtvis kommer all data som smartringen samlar in att vara tillgänglig via en medföljande app – men inte, låter det som, på iPhone. Inom de närmaste månaderna bör vi få all information om Samsungs nya produkt, inklusive det kanske viktigaste av allt - dess pris.