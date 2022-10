Bäst tjänst för att skapa en hemsida - Hemsidebyggarna som är bäst i test 2022

Du behöver inte vara en professionell webbdesigner, eller ha kunskap inom programmering, för att bygga en hemsida själv. De bästa tjänsterna för att bygga hemsidor använder sig utav dra-och-släpp-verktyg. Dessa verktyg gör det till en snabb och enkel process att skapa en egen hemsida.

Vi har testat de största tjänsterna för att bygga hemsidor, och listar i den här artikeln de vi anser vara bäst på marknaden. Vilken som lämpar sig för ditt hemsidebygge beror förstås på dina behov. Men här kan du läsa dig till vad de olika tjänsterna gör bra, och mindre bra. Topplistan innehåller hemsideprogram av högsta kvalitet – oavsett om det handlar om en e-handel eller en personlig blogg.

Topplista: Bästa tjänsterna för att skapa hemsida 2022

1. Wix - ett förstklassigt hemsideprogram

Wix är ett av de bästa och enklaste gratis hemsideprogrammen. Här finns även en del imponerande funktionalitet om du uppgraderar till en betald version, och priserna börjar från drygt 80 kronor i månaden och uppåt. Combo-planen ger dig 3 GB lagringsutrymme, en gratis domän och ett gratis SSL-certifikat.

2. Bluehost hemsideprogram för WordPress

Bluehost är ett bra hemsideprogram för dig som vill köra Wordpress. Deras grundläggande plan innehåller över 300 designmallar för hemsideprogram, gratis SSL och obegränsade hemsideprogram för bara några tior i månaden.

3. Squarespace hemsideprogram för bloggare

Spara 25 procent årligen på Squarespaces personliga byggplan för hemsideprogram, vilket inkluderar en gratis domän, obegränsad bandbredd, grundläggande hemsidestatistik och kundsupport 24/7.

Bästa tjänsten för att skapa hemsida 2022

En förstklassig tjänst för att skapa hemsida (Image credit: Future)



1. Wix website builder (Öppnas i ny flik) Bäst i test Specifikationer E-handelsfunktionalitet: Ja Site Booster och besöksstatistik: Ja Gratis domän: Ja Obegränsad bandbredd: Ja Dagens bästa erbjudanden Läs mer hos Ali Express (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Välj mellan fler än 800 mallar + Stöd för 180 olika språk + Väldigt nybörjarvänligt + Finns som gratisversion Anledningar att låta bli - Du kan byta mall när du vill utan att behöva börja om

Generellt är det bästa hemsideprogrammet Wix på grund av dess premiumdesign, flexibilitet och hur användarvänlig det är. Du är direkt igång och bygger din hemsida, och behöver inga förkunskaper alls.

Wix ger dig också stor frihet att anpassa hemsidan, och erbjuder bland annat ett bra utbud av abonnemangstjänster för att passa olika slags behov – det finns även en gratisversion. Här finns också drag-och-släpp-funktioner till mer än 500 olika branschspecifika teman. Så med Wix går det smidigt att bygga webbsidan från början till slut.

Wix är en molnbaserad plattform, så du behöver direkt via webbläsaren. Tjänsten fungerar lika bra oavsett var du befinner dig, och det är nog en av anledningarna till att den är en av de mest populära nätbaserade hemsidebyggarna i världen. I dagsläget har man över 200 miljoner användare i 190 länder (enligt rapporten från februari 2021).

I början av din Wix-resa kommer du att få välja mellan två alternativ: WixADI eller WixEditor. Väljer du WixADI får du först svara på några korta frågor, därefter designar tjänsten hemsidan åt dig automatiskt – vilket är toppen om du har svårt att bestämma dig, men inte så bra om du vill ha total kontroll. WixEditor å andra sidan, är en dra-och-släpp-process som tar längre tid men som låter dig skapa en hemsida som är helt anpassad efter dina behov.

Wix har inte många nackdelar, men databegränsningarna kan vara en sådan. Beroende på vilken plan du väljer när det kommer till abonnemanget så har du olika mycket data att tillgå. Så du som exempelvis vill kunna publicera mycket fotografier och video får se upp när du väljer plan. Vissa användare har också klagat på att Wix tekniska support är bristfällig.

För att kompensera för detta erbjuder Wix en 14 dagar lång provperiod. Om du inte är 100 procent nöjd kan du få dina pengar tillbaka.

Överlag har Wix hemsidebyggartjänst en användarvänlig design, lysande SEO-verktyg och utmärkta marknadsföringsverktyg. Detta innebär att Wix blir vårt förstahandsval på denna topplista över de bästa tjänsterna för att skapa hemsida. Det finns en gratisversion tillgänglig, såväl som Business Basic, Unlimited och VIP - många alternativ att välja mellan. Wix har i princip allt du kan tänkas begära av ett hemsideprogram.

Läs mer om Wix

Läs vårt djupgående test av Wix hemsideprogram (engelska) för att ta reda på varför det är den bästa tjänsten på marknaden för den som vill bygga en egen hemsida.

Om du har svårt för att välja mellan två hemsidebyggarleverantörer, läs vår jämförelseartikel för Wix vs Squarespace (engelska) för att hjälpa dig bestämma dig.

Vi har också valt ut de fem bästa alternativen (engelska) till Wix om denna tjänst för att bygga hemsida inte möter dina behov.

Bluehosts tjänst för att skapa en hemsida är byggd ovanpå Wordpress. (Image credit: Future)



2. Bluehost website builder (Öppnas i ny flik) Bäst tjänst för att skapa hemsida för Wordpress Specifikationer Site Booster och besöksstatistik: Ja Wordpress-vänlig: Ja Obegränsat antal sajter: Ja Ingår det en domän: Ja Dagens bästa erbjudanden Besök hemsida (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Stort utbud av mallar och teman + Utmärkt upptid + Enkelt att byta mellan redigeraren och Wordpress Anledningar att låta bli - Det ingår inte e-post

Bluehost (Öppnas i ny flik) har sitt hemsideprogram byggt ovanpå WordPress, vilket innebär att du kan ställa in delar av din hemsida med Bluehosts hemsideprogram och andra element med WordPress. Det låter mer krångligt än vad det är. Den WordPress-vänliga byggtjänsten kommer även med över 300 mallar, total WordPress-åtkomst och anpassad CSS. Här finns dra-och-släpp-redigering, liveredigering, mobilredigering och bildarkiv.

Bluehost erbjuder tre abonnemangsnivåer för sitt hemsideprogram - Basic, Pro och Online Store. De ligger mellan drygt 30-150 kronor i månaden beroende på vilket val du gör.

Även om Bluehosts hemsideprogram inte är riktigt lika smidigt som Wix, innehåller det fortfarande lockande funktioner såsom att det ingår en gratis domän och dygnet runt-öppen kundtjänst.

Här finns gott om mallar och det är lätt att finna designer som fungerar för en lång rad olika målgrupper. Vidare är det enkelt att redigera både för mobil, stationär dator (desktop) och surfplatta – du vill förstås att din hemsida ska se lika bra ut på alla enheter.

Bluehost erbjuder också en 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti, och där ingår även sådant som SSL, dedikerad IP osv, vilket är mer än tillräckligt för att du ska kunna testa det här hemsideprogrammet i lugn och ro.

Läs mer om Bluehost

Läs vårt detaljerade test av Bluehost Website Builder (engelska) för att få reda på mer om dess prestanda, prissättning, användarvänlighet med mera...

Om du har valt Bluehost Website Builder är det viktigt att veta hur du skapar en hemsida med Bluehost (engelska).

Squarespace är en hemsidebyggare med utmärkta verktyg för bloggare (Image credit: Future)



Squarespace (Öppnas i ny flik) är en av de snyggaste och mest välkända hemsidebyggarna därute, delvis på grund av dess mastiga utbud av funktioner som passar för bloggare och skribenter. De har till exempel funktionalitet för att du ska kunna ha flera olika författare, de har stöd för AMP samt möjlighet att schemalägga inlägg.

Dessutom kan du sköta hela hemsidan från mobiltelefonen. Squarespaces bloggapp tillåter dig att hantera din blogg från din smartphone, vilket är perfekt för den som vill kunna publicera och redigera innehåll när de är på språng. Verktyg som publicerar till, synkroniserar med och importerar från sociala medier, inklusive Twitter, Instagram, Vimeo och flera, är också ett utmärkt sätt att se till att dina inlägg får den uppmärksamhet de förtjänar.

Squarespaces dra-och-släpp-gränssnitt fungerar lite annorlunda än vad som är praxis. Gränssnittet är sektionsbaserat och tar därför lite tid att vänja sig vid. Dock innebär det inte en sämre användarupplevelse, bara lite högre instegströskel.

En fördel med Squarespace är att man kan radera sidor och inlägg, och sedan återställa dem i upp till 30 dagar efter att de hamnat i papperskorgen. Så skulle du ångra dig, eller bara råka ta bort något, finns det alltid en möjlighet att backa i tiden.

Sin stora nackdel har Squarespace i användarvänligheten. Hemsidebyggaren är helt enkelt inte lika intuitiv och enkel att komma igång med som vissa av konkurrenterna. Det kan exempelvis vara svårt att hitta var vissa funktioner finns. Du som bestämmer dig för den här tjänsten bör läsa på lite först. Ta en titt på deras instruktioner och guider. Det är, med det sagt, ändå relativt enkelt att skapa en ny hemsida. Det finns också en AI-driven byggare om du hellre vill låta Squarespace göra det mesta av arbetet.

Plattformen kommer med fyra prisplaner, som sträcker sig från lite över 100 kronor till uppemot nästan 400 kronor i månaden. Oavsett vilken nivå du väljer, kommer Squarespace garanterat att leverera en snygg hemsida eller blogg.

Läs mer om Squarespace

Läs vårt detaljerade test av Squarespace hemsideprogram för mer information om prissättning, användarvänlighet och tjänstens gränssnitt.

Vi har också listat de fem bästa alternativen till Squarespace om du har andra behov än de som Squarespace tillgodoser.

Zyro's hemsidebyggare är bäst för nybörjare (Image credit: Future)

4. Zyro website builder

4. Zyro website builder (Öppnas i ny flik) Den enklaste och mest intuitiva hemsidebyggaren Specifikationer Gratis domän: Ja Mobilsida: Ja Gratis SSL: Ja E-handelsfunktionalitet: Ja Dagens bästa erbjudanden Besök hemsida (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Användarvänlig + Lätt att skissa upp idéer + Utmärkt val för nybörjare + Väldigt snabb Anledningar att låta bli - Inte lika professionellt som andra program

Hostingers Zyro (Öppnas i ny flik) är på många sätt den perfekta hemsidebyggaren för företag eller privatpersoner som kanske inte har så mycket erfarenhet av att skapa sin egen hemsida. En smidig dra-och-släpp-redigerare gör det enkelt att välja designfunktioner, och plattformens unika AI-skrivare kan till och med skapa en del textinnehåll åt dig, vilket kan spara dyrbar tid så länge den har stöd för det språk du tänkt använda på hemsidan.

Gränssnittet för webbbyggaren är också lätt att använda. Vidare är det enkelt att skapa ett konto.

Det finns över 150 tillgängliga mallar, vilket inte är lika många som vissa andra leverantörer, men det kan även vara en av Zyros styrkor eftersom det blir betydligt mer lättöverskådligt. Istället för att gå igenom otaliga mallar, hjälper det mindre utbudet av bra alternativ till att effektivisera hemsidebyggandet för nybörjare.

Zyro kommer med ett antal olika alternativ när det kommer till priser. Alla fyra prisplanerna kommer med obegränsad bandbredd och lagring. Zyros billigaste paket är hemsideplanen, som inkluderar AI-företagsmärke och SEO-verktyg, en gratis domän i ett år och gratis e-post i tre månader, allt detta för bara några tio i månaden (med koden ”TECHRADAR” som tillämpas i kassan).

Zyro introducerade också en ny prisplan som de kallar för Business. Den är tänkt för användare som behöver en enkel e-handel och som säljer färre än 100 produkter. Den inkluderar ett blixtsnabbt upplägg som drivs av Stripe-betalningar. Business är idealiskt för småföretagare som behöver en omedelbar e-handelslösning, och startpriset ligger runt 40 kronor/månad.

Det finns också en prisplan för större e-handlare. Även om användarna fortfarande är begränsade till 100 produkter, har de tillgång till 70+ betalningsalternativ samt andra förmåner.

Dess e-handelsplan följer samma dra-och-släpp-funktionalitet som deras hemsidebyggare. Programmet låter dig välja en nätbutik som en ny del och ställa in den på en ny sida, eller välja en mall med en redan utformad butik.

För små företag är Zyro hemsideprogram ett utmärkt val – eftersom de har de mest efterfrågade funktionerna från kunderna men samtidigt inte dränker deras användare med funktioner som inte behövs, vilket gör det möjligt att få en lättöverskådlig och smidig upplevelse.

Zyro är ett utmärkt alternativ för alla som letar efter en enkel, intuitiv hemsidebyggare som lovar utmärkt drifttid, dygnet runt-support och som inte vill överväldigas med onödiga extrafunktioner.

Web.com är ett modernt alternativ som är mycket enkelt att använda (Image credit: Web.com)

5. Web.com website builder

5. Web.com website builder (Öppnas i ny flik) En kraftfull men också användarvänlig hemsidetjänst Specifikationer E-handelsfunktionalitet: Ja Statistik: Ja Gratis domän: Ja Obegränsad bandbredd: Ja Dagens bästa erbjudanden Besök hemsida (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Väldigt användarvänligt program + Mycket prisvärt + Bra kundservice Anledningar att låta bli - Bloggfunktionen är fortfarande i beta - E-handel är inte deras starkaste sida

Web.com (Öppnas i ny flik) är ett relativt nytt hemsideprogram med ett lättanvänt gränssnitt och över 150 professionellt designade mallar. Byggaren använder sig av färdiga moduler som du kan dra och släppa på olika platser för att skapa din hemsidas utseende. Om du vill anpassa en rubrik, en knapp, en ikon eller till och med ett textfält, kan du helt enkelt släppa den där du vill ha den.

Gränssnittet tillåter även block – förmonterade element som till exempel ett helt navigeringsfält som kan infogas där det behövs. Det är ett kraftfullt och användarvänligt gränssnitt. Hemsideprogrammet inkluderar även en timmes gratis support.

Det finns också en e-handelsfunktion tillgänglig – men med en separat plan utöver grundpaketet – så att du kan skapa en e-handel med alla funktioner du kan tänkas behöva (dock är den inte lämplig för större e-handelsföretag). Om du är en startup inom e-handel kostar Web.coms paket drygt 40 kronor i månaden och du har då möjlighet sälja upp till 500 produkter inom ramen för det avtalet.

Prissättningen hos Web.com är rimlig, och kundsupporten som erbjuds är av hög kvalitet, så det finns mycket positivt att hämta här. Det är enkelt att få en hemsida på plats samtidigt som du inte betalar en förmögenhet.

Web.coms ger dig också möjlighet att övervaka hemsidans prestanda, trafikstatistik i realtid och levererar trenddiagram så att du kan följa allt och ta databaserade beslut. Det ingår även Google Analytics-integrering.

Tyvärr har de inget kostnadsfritt prova på-paket, men å andra sidan har de ingen direkt uppsägningstid att tala om. Du binder dig i en månad när du registrerar dig (startavgiften är bara cirka 20 kronor), så det är inte ett högt pris att betala för att ge tjänsten en chans.

Läs mer om Web.com

Läs vår kompletta recension av Web.com website builder (Öppnas i ny flik) (engelska) för att få en mer detaljerad genomgång av alla funktioner.

(Öppnas i ny flik) har kraftfulla funktioner till ett rimligt pris HostGator's Gator Hemsidebyggare har kraftfulla funktioner till ett rimligt pris (Image credit: HostGator)

(Öppnas i ny flik)

Ett annat populärt val är HostGator (Öppnas i ny flik), vars hemsidelösning, Gator Website Builder (Öppnas i ny flik) har fått beröm för sin enkelhet, vilket är tilltalande för småföretag.

Gator finns i tre versioner. Startplanen kostar drygt 40 kronor (billigare om du använder vårt specialerbjudande) i månaden och kommer med gratis webbhotell, webbanalys, gratis domännamnsregistrering i ett år och obegränsad lagring. Premiumplanen kommer med allt det plus prioriterad kundtjänst för 60 kronor (billigare med vårt specialerbjudande) i månaden. E-handelsplanen kostar cirka 90 kronor (dock billigare med vårt specialerbjudande) i månaden och erbjuder ytterligare funktioner som bland annat lagerhantering, en frakt- och skattekalkylator och möjligheten att skapa kuponger.

Oavsett vilken plan du väljer får du tillgång till ett lättanvänt dra-och-släpp-gränssnitt som tillåter dig använda designelement som bland annat bilder, videor, textrutor, kolumner, kartor och kontaktformulär. Var och en av Gators 200+ webbmallar är helt anpassningsbara, så det är lätt att få din hemsida att se rätt ut. Det finns också ett stort antal mobilvänliga teman tillgängliga för att garantera att din hemsida ser bra ut på alla sorters enheter.

För små företag som kanske inte har tillgång till högkvalitativ fotoutrustning, kommer Gator med ett eget inbyggt bildbibliotek och ett antal video tutorials finns tillgängliga utifall du behöver extra support med något.

Om det finns någon riktig nackdel här skulle det vara bristen på funktionalitet för större, mer komplexa hemsidor. Det finns till exempel inga inbyggda funktioner för e-postmarknadsföring, och valmöjligheterna för att skapa bloggar är relativt grundläggande.

Trots allt är Gators snabba, professionella och väldesignade hemsideprogram perfekt för små företag eller någon som börjar sitt första onlineprojekt. Med 24-timmars kundtjänst för alla användare och gratis analyslösningar för att administratörer ska veta hur deras hemsideprogram presterar, finns det många anledningar att välja Gator för att bygga hemsidor.

Läs mer om Gators hemsidebyggare

Läs vår recension av Gator hemsidebyggare (Öppnas i ny flik) (engelska) för en mer detaljerad genomgång av funktioner och kvalitet.

GoDaddy Hemsidebyggare har bra kundsupport (Image credit: Future)

7. GoDaddy website builder

7. GoDaddy website builder (Öppnas i ny flik) Bäst val för dig som söker en tjänst med utmärkt kundtjänst Specifikationer SSL-säkerhet: Ja E-handelsplan: Ja Responsiv design: Ja SEO-verktyg: Ja Dagens bästa erbjudanden VISIT SITE (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Utmärkt kundtjänst öppen dygnet runt + Prisvärda paket Anledningar att låta bli - Mallarna är svåra att hitta

GoDaddy (Öppnas i ny flik) kan vara en av de enklaste hemsideprogrammen som finns, med en enormt intuitiv publiceringsprocess och enkla redigeringsverktyg. Det innebär att även om du aldrig har byggt en hemsida tidigare, tar det bara några minuter att skapa en.

För personer som letar efter en mer djupgående upplevelse ger GoDaddy Websites + Marketing-lösning en detaljerad analys av hur din hemsida presterar. Analysverktyget levererar en omfattande uppsättning mätvärden som jämför hur din onlinenärvaro presterar i jämförelse med andra hemsidor inom ditt område. Hittills har verktyget verkligen visat sig framgångsrikt, med kunder som upplever en ökning av 18 % (öppnas i en ny flik) i affärsintäkter inom 12 månader, hävdar GoDaddy.

Naturligtvis uppstår utmaningar även med de mest imponerande onlineplattformarna och GoDaddy Website Builder är inget undantag. Lyckligtvis är GoDaddys support bland det bästa som finns. Omfattande PDF-guider täcker en mängd frågor och felsökningsämnen, och 24/7 kundtjänst finns också tillgänglig. Dessutom är communityforumen en fantastisk resurs och det är troligt att någon där kommer att kunna svara på din fråga. En livechattfunktion är också tillgänglig på vardagar.

När det gäller prissättning är GoDaddy mycket konkurrenskraftig och erbjuder fyra prisnivåer för hemsideprogrammen. Priserna varierar från 100 kronor i månaden för grundplanen, upp till 249 kronor i månaden för e-handelsnivån. Som förväntat, kommer e-handelsplanen med allt du kan tänkas behöva för att starta en fullfjädrad onlinebutik. De billigare planerna erbjuder något minskad funktionalitet ju billigare det blir.

Vissa människor har klagat över bristen på en appmarknad, vilket kan göra att vissa av hemsidefunktionerna saknar djup. Det betyder dock att alla funktioner är inbyggda och därför passar för ändamålet. Om du letar efter ett hemsideprogram som både är prisvärt och har bra kundservice, kan GoDaddy vara rätt val för dig.

Läs mer om GoDaddys hemsidebyggare

Läs vår ingående recension av GoDaddys hemsidebyggare. (Öppnas i ny flik)

Hostinger låter dig skapa din hemsida med Wordpress (Image credit: Hostinger)

8. Hostinger WordPress builder (Öppnas i ny flik) Ett helautomatiskt sätt att bygga Wordpresshemsidor Specifikationer Gratis SSL: Ja WordPress-migrering: Ja Kundtjänst tillgänglig 24/7: Ja Gratis domän: Ja Dagens bästa erbjudanden Besök hemsida (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Många funktioner + Gratis SSL-certifikat + Enkelt sätt att migrera WordPress-hemsidor Anledningar att låta bli - Begränsad support

Inget annat CMS i världen är så populärt som WordPress – det är intuitivt, funktionsrikt och kan producera innehåll som ser otroligt ut. Men eftersom WordPress tekniskt sett inte är ett hemsideprogram, behöver du dessutom ett pålitlig webbhotell.

Hostinger (öppnas i en ny flik) erbjuder dedikerade planer för WordPress-värd, med en startplan som är det bästa valet för alla som vill ha en WordPress-hemsida i rörelse snabbt. För 36 kronor/månad kommer du att kunna bygga upp till 100 hemsidor och du får 100 GB SSD-lagringsutrymme. Dina hemsidor kommer att kunna hantera cirka 25 000 besök i månaden, vilket är mer än tillräckligt när du börjar.

Installationen är snabb och enkel, eftersom Hostinger erbjuder en installationsfunktion med endast ett klick med alla sina planer. Eftersom planen är speciellt skräddarsydd för WordPress-användare kommer du att få massor av användarvänliga verktyg, plugins och funktioner som hjälper till med installationsprocessen. Om du någonsin stöter på problem kommer Hostingers kundsupportteam mer än gärna svara på alla dina frågor.

Dessutom inkluderar planerna även en ny och ständigt växande katalog med helt anpassningsbara WordPress-teman, så det här är verkligen ett ett-i-allt-paket när det handlar om att arbeta med CMS.

Du kommer också att kunna skapa upp till 100 domänbaserade e-postadresser utan extra kostnad. Andra funktioner inkluderar en gratis domän och ett gratis SSL-certifikat. För att ytterligare öka säkerheten på din hemsida förser Hostinger dig med LiteSpeed-cachemotorn och Cloudflare-skydd.

Hostingers WordPress Starter-plan kommer även med en 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti om du inte är nöjd med deras tjänster. Hostinger har en imponerande upptid på hela 99,99 procent, och WordPress-accelerationsfunktioner som är specifikt inställda för en snabbare WordPress-prestanda. Sammanfattningsvis är det en plan värd att undersöka.

Läs mer om Hostinger

Här hittar du en guide som visar dig alla steg för att skapa en hemsida med Hostinger (engelska).

IONOS är en helt okej hemsidebyggare (Image credit: Future)



9. IONOS MyWebsite website builder (Öppnas i ny flik) Bäst urval av teman Specifikationer Mobil-optimerad: Ja Gratis SSL: Ja Gratis domän: Ja Flera tillgängliga språk : Ja Dagens bästa erbjudanden VISIT SITE (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Riktigt väldesignat redigeringsverktyg + En del tjusiga bonusfunktioner Anledningar att låta bli - Ingen gratisplan

Europas största webbhotellleverantör, IONOS (Öppnas i ny flik)(öppnas i en ny flik), är för närvarande värd för mer än 12 miljoner domäner och är ett utmärkt val om du vill skapa en seriös, professionell hemsida för att marknadsföra ditt företag.

Trots att avsaknaden av en gratisplan är en nackdel (även om du får den första månaden gratis), är de betalda alternativen rimliga nog, med ett startpris på 837 kronor för ett helt år. För det priset får kunder tillgång till MyWebsite Now eller MyWebsite Creator-paketen. MyWebsite Now kommer med en domän, e-postadress och ett omfattande bildbibliotek, men saknar några av de mer avancerade funktionerna som du får med Creator-planen.

Där IONOS verkligen briljerar är dess val av teman. Intressanta mallar är organiserade efter branscher och stil, så det är lätt att hitta rätt layout för din hemsida, oavsett om du är grundad i detaljhandeln, turism eller fastighetssektorn. En del av mallarna är mer bildfokuserade, medan andra vänder sig till texttunga hemsidor. Oavsett är alla lätta att implementera; inga kodningskunskaper krävs och mallarna kan enkelt justeras med en dra-och-släpp-redigerare.

Små företag kommer sannolikt också att lockas av IONOS flerspråkiga översättning, som kan översätta en hemsidas innehåll till 62 olika språk. Det är till och med möjligt att ha upp till 25 olika språk på en sida vid varje given tidpunkt. Detta gör IONOS till ett utmärkt val när det gäller dess scalability: när ett företag växer är det här hemsideprogrammet väl utrustat för att underlätta internationell expansion.

Riktat innehåll är också ett alternativ – så att företag kan sätta upp sin hemsida för att presentera specialerbjudanden till nya besökare, till exempel. Så om du letar efter ett skalbart hemsideprogram med ett stort urval av teman, så är IONOS definitivt värt att överväga.

Läs mer om IONOS

Läs vår recension av IONOS MyWebsite website builder (Öppnas i ny flik) (engelska) för en ingående genomgång av priser, gränssnitt, funktioner med mera.

Med Elementor får du massor, även om du väljer gratisversionen (Image credit: Future)

(Öppnas i ny flik)

10. Elementor website builder (for WordPress) (Öppnas i ny flik) Maxad hemsidebyggare som är inbyggd i Wordress och tillgänglig som ett plugin Specifikationer E-handelsfunktionalitet: Ja Responsiva mallar: Ja SEO-vänliga sidor: Ja Dagens bästa erbjudanden Besök hemsida (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Riktigt lätt att använda + Gratisplanen är imponerande komplett + Live-ändringar av sidor Anledningar att låta bli - Leta efter ett annat program om du har många hemsidor

Elementor (öppnas i en ny flik) är ganska annorlunda då det faktiskt är ett plugin för WordPress som fungerar som ett lättanvänt hemsideprogram. Det finns en gratisversion som är imponerande kapabel med tanke på att den inte kostar något, såväl som premiumprodukter.

Gränssnittet är extremt enkelt och streamlined affair fungerar genom att dra och släppa vilka funktioner du vill ha, samtidigt som du ser hur resultaten ser ut i realtid. Det erbjuds ett gäng applikationer och fördesignade mallar, och som du kan förvänta dig mycket mer innehåll hos de betalda planerna (det grundläggande "Essential"-paketet har till och med 300+ mallar).

Pro-planerna har också fler funktioner, och de stödjer flera hemsidor, samt erbjuder premiumkundtjänst (eller livechatt för toppprenumerationer). Du får tillgång till många redigeringsverktyg, och det finns en imponerande mängd anpassningsmöjligheter för dina hemsideskapelser.

Det kostnadsfria alternativet är som sagt relativt välutvecklat och kommer med 30+ mallar (och 40+ applikationer, även om hela utbudet är 90+). Gratisalternativet kan erbjuda tillräcklig funktionalitet för vissa, och för dem som behöver mer är det fortfarande ett bra sätt att kolla läget innan du betalar (inga kreditkortsuppgifter behövs för att registrera dig till gratisplanen).

Den största nackdelen med Elementor är att, jämfört med vissa rivaler, som Divi Builder, är premiumpriserna inte så konkurrenskraftiga om du har många hemsidor – men de grundläggande Elementor-planerna som stödjer en eller tre hemsidor är väldigt värdefulla om det är allt du behöver.

Läs mer om Elementor

Läs vår recension av Elementor (Öppnas i ny flik) för en mer ingående genomgång av alla dess funktioner.

Weebly är ett bra alternativ för den som säljer prylar på nätet (Image credit: Future)

11. Weebly website builder

Om du vill skapa en hemsida snabbt är Weebly (Öppnas i ny flik)(öppnas i en ny flik) ett utmärkt val. Detta beror på att Weebly går rakt på sak med sin registreringsprocess – ber bara om ditt namn, e-postadress och ett lösenord.

Några av frågorna du kommer att få om hemsidan skapar är bland annat vilken typ av tema du vill ha, vad ditt domännamn kommer att vara och vilken prisplan som fungerar för dig.

När det gäller prisplaner finns det tre betalalternativ: en Connect-plan för 50 kronor i månaden när den betalas årligen, en Pro-plan för 121 kronor i månaden och affärsplan för 252 kronor i månaden.

Det är vid e-handel där Weebly verkligen sticker ut. När sätter igång med hemsidan kan användaren välja att bygga en "hemsida med en onlinebutik" som kommer att låsa upp ett antal smidiga funktioner. Bland dem finns en helt integrerad kundvagn och säker kassaupplevelse, en lagerspårare och ett filtrerat produktsökningsverktyg.

Dra-och-släpp-gränssnittet, som är en eftertraktad funktion hos så många hemsideprogram, finns även inom Weeblys e-handelsplattform, vilket gör att företag kan visa upp sina produkter med en rad visnings- och handelsalternativ. Integrering av sociala medier ingår också, vilket gör att kunder kan dela produkter via Facebook, Twitter och Pinterest.

En annan stor fördel med Weeblys e-handelsplattform är kundtjänsten den erbjuder användare. Livechatt, e-postsupport och ett antal andra resurser, inklusive flera steg-för-steg-guider, vilket ger användarna allt de behöver för att få igång sin butik.

Variationen som erbjuds här är också riktigt imponerande. Onlinebutikschefer kan sälja fysiska varor, digitala produkter eller tjänster, och återförsäljare kan sätta sitt eget pris och definiera sina egna konfigurerbara produktalternativ.

Avsaknaden av alternativ för artificiell designintelligens kan innebära att det tar lite längre tid att skapa en onlinebutik än du föredrar, men när du väl är igång, finns det ingen brist på fantastiska funktioner tillgängliga för dig och dina kunder att njuta av.

Läs mer om Weebly

Läs vår recension av Weebly (Öppnas i ny flik) s hemsidebyggare för mer ingående information om tjänsten.

Jimdo är en annan hemsidebyggare som det är värt att kasta ett öga på (Image credit: Future)

12. Jimdo website builder

12. Jimdo website builder (Öppnas i ny flik) Bästa hemsidebyggare för designers och fotografer som vill skapa en portfolio Specifikationer Professionella mallar: Ja Social media-integration: Ja SEO-verktyg: Ja Mobiloptimering: Ja Dagens bästa erbjudanden Besök hemsida (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Gratisplanen har några ovanliga extrafunktioner + Bra teknisk support + Obegränsad lagring om du abonnerar på affärsplanen eller mer Anledningar att låta bli - Färre funktioner än konkurrenterna

Ända sedan 2007 har mer än 25 miljoner hemsidor skapats med Jimdo (Öppnas i ny flik) (öppnas i en ny flik), och dess enkelhet har fått mycket beröm. En annan fördel är hur det ser ut, med en rad rena, flexibla mallar som erbjuds. De professionella och moderna stilarna som finns gör Jimdo till ett fantastiskt hemsideprogram för designers, fotografer eller någon annan som vill visa sin portfolio online.

Plattformen kommer till och med tillsammans med sin egen logodesigner för att göra ditt varumärke igenkännligt. Allt du behöver göra är att gå in i ditt företag och välja en utgångspunkt för din logotypdesign. Sedan anpassar du din ikon och layout, väljer en färg och typsnitt, och så är det klart! Din logotyp är klar för att pryda dina visitkort, sidor på sociala medier och din hemsida.

En annan användbar designfunktion som Jimdo-användare kommer att uppskatta är sättet som hemsidans färger automatiskt harmoniserar med en uppladdad logotyp eller bild. Det betyder att färgkrockar blir ett minne blott – det är bra för företag där utseendet är en del av varumärket.

Jimdo kommer dessutom med en mängd tips och stöddokument som hjälper dig att skapa rätt hemsida för dig. Detta inkluderar ett antal exempel på befintliga fotohemsidor (öppnas i en ny flik) skapade med plattformen, tillsammans med tips för att bygga en framgångsrik hemsida.

Andra fördelar med att använda Jimdo inkluderar dess snabbhet och enkelhet. Först och främst har användarna ett val mellan att gå med Jimdo Creator eller Jimdo Dolphin. Creator har mer än 100 mallar uppdelade i fyra kategorier (Business, Store, Portfolio och Personal) och det finns gott om anpassningsalternativ. Dolphin, å andra sidan, ger dig en AI-skapad hemsida. Det finns även ett samarbete med Facebook som gör att du kan sälja dina produkter direkt på Facebook och Instagram.

När det gäller pris finns det en gratisplan som kommer utan tidsbegränsning men du kommer då behöva ha en Jimdo-underdomän och reklam. Vissa Jimdo-användare har klagat över bristen på snygga funktioner, men om du vill ha ett snabbt och enkelt sätt att lansera en snygg hemsida kommer du behöva leta länge för att hitta ett bättre hemsideprogram än den här.

Läs mer om Jimdo

Läs vår recension av Jimdo website builder (Öppnas i ny flik) (engelska) för en mer ingående genomgång av hemsidebyggarens för- och nackdelar.

Utmärkt hemsidebyggare för mobilhemsidor (Image credit: Network Solutions)

(Öppnas i ny flik)

13. Network Solutions website builder (Öppnas i ny flik) Bästa hemsidebyggare för mobilsajter Specifikationer E-handelsfunktionalitet: Ja Mobiloptimering: Ja Gratis domännamn: Ja Bildbibliotek: Ja Dagens bästa erbjudanden Besök hemsida (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Lättanvända dra-och-släpp-funktioner + Bra e-handelsverktyg + Professionell service Anledningar att låta bli - Förvirrande gränssnitt - Kan verka lite gammeldags

Network Solutions (Öppnas i ny flik) (öppnas i en ny flik) är ett fantastiskt hemsideprogram för alla företag som fortfarande är osäkra på vilken riktning de vill ta sin hemsida i. Här finns det ett stort antal alternativ som erbjuds, så det finns säkert ett som är rätt för du.

Med Network Solutions kan du välja att bygga en hemsida själv eller istället välja professionella webbdesigntjänster. Gör-det-själv-planen kommer med ett personligt domännamn och matchande e-postadress, peka och klicka-redigering, samt ett välsorterat bildbibliotek. Det professionellt designade alternativet är dock mer omfattande och kommer med SEO-verktyg, webbanalys och obegränsade ändringar under de första 30 dagarna.

Network Solutions har mer erfarenhet än de flesta när det gäller att tillhandahålla onlinetjänster, då de först involverade sig i DNS-registrering redan i 1991, men det betyder inte att det inte kan leverera mer moderna detaljer.

En av de bästa aspekterna av Network Solutions hemsideprogram är dess mobilvänliga tillvägagångssätt. Byggaren kommer med tusentals designalternativ att välja mellan, och med den professionellt designade planen kommer du att få vägledning för att säkerställa att din hemsida laddas så snabbt som möjligt. Med tanke på att 53 % av mobilanvändarna (öppnas i ny flik) överger hemsideprogram som tar mer än tre sekunder att ladda, är hastighet absolut en viktig faktor för en framgångsrik mobilhemsida.

Även om webbdesigners gränssnitt kan verka lite föråldrat på vissa ställen, och en del användare har klagat på ihållande merförsäljning, finns det mycket att beundra hos Network Solutions hemsideprogam. Priserna är konkurrenskraftiga och det finns precis tillräckligt med anpassning för att ge en bra mängd flexibilitet utan att saker och ting blir överväldigande. Dessutom kommer alla e-handelsplaner med ett helt anpassningsbart skyltfönster tillsammans med en mobilversion.

Det kan vara lite krångligheter ibland, men för alla företag som vill skapa en enkel, professionell mobilsajt är Network Solutions värt att kika på.

Läs mer om Network Solutions

Läs vår recension av Network Solutions (Öppnas i ny flik) (engelska) för mer information om den här hemsidebyggaren.

Bra val för större organisationer (Image credit: Future)

(Öppnas i ny flik)

14. Zoho Sites website builder (Öppnas i ny flik) Bästa hemsidebyggare för stora företag Specifikationer E-handelsfunktionalitet: Ja Responsiva mallar: Ja Gratis SSL: Ja SEO-verktyg: Ja Dagens bästa erbjudanden Besök hemsida (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Gratis provperiod + Byggd på HTML och CSS + Bra utbud av interna tillägg Anledningar att låta bli - Begränsad integration med tredjepartsappar - Bara drygt 190 mallar

Som hos de flesta hemsideprogrammen som erbjuds idag, behöver du ingen teknisk kunskap för att få ut det mesta av din Zoho Sites (öppnas i en ny flik)-upplevelse. Plattformen erbjuder ett imponerande utbud av funktioner, inklusive mer än 190 mallalternativ, ett extremt välorganiserat gränssnitt och en användarvänlig kodredigerare.

När det gäller pris är det värt att notera att Zoho inte erbjuder ett obegränsat gratis alternativ, men du kommer att kunna testa plattformen i 15 dagar innan du binder dig. Efter det finns det två olika planalternativ, Starter eller Pro, som båda kommer med anpassad domänvärd, mobiloptimering och SSL-certifiering.

En av de stora fördelarna med att använda Zoho Sites är dess flexibilitet, vilket gör att den är perfekt för företag som upplever snabb tillväxt. Med Pro-planen finns det tre separata tillägg du kan köpa när ditt företag expanderar. Om du behöver kapacitet för fler medlemmar, fler webbsidor eller fler bidragsgivare finns det lämpligt prissatta tillägg för varje.

Dessutom är många av de andra produkterna inom Zoho-familjen väl lämpade för större organisationer. Till exempel är Zoho Projects, en projektledningssvit, perfekt lämpad för arbetsplatssamarbete, oavsett hur stor och utbredd din organisation är. Andra verktyg som Zoho Books, Zoho Reports och Zoho Creator kommer sannolikt att visa sig vara lika användbara.

När det gäller nackdelar erbjuder Zoho Sites ganska begränsad integration med funktioner från tredje part, inklusive några av de viktigaste sociala nätverken. Även om de erbjuder en ganska omfattande lista med interna applikationer som du kan integrera med, inklusive ett CRM- och marknadsföringsnav, saknas viktiga delar.

Trots det, är Zoho ett utmärkt alternativ med sitt stora utbud av designalternativ, nyhetsbrevsstöd, e-handelsfunktioner och analysverktyg, för alla snabbväxande företag eller, faktiskt, alla företag som redan har skaffat en stor kundbas.

Läs mer om Zoho Sites

Läs vår recension av Zoho website builder (Öppnas i ny flik) (engelska) för mer detaljer kring den här byggtjänsten för skapande av hemsidor.

Ett bra val för stora varumärken (Image credit: BigCommerce)

(Öppnas i ny flik)

15. BigCommerce website builder (Öppnas i ny flik) Bästa hemsidebyggare för stora e-butiker Specifikationer E-handelsfunktionalitet: Ja Mobiloptimering: Ja Gratis SSL-certifikat: Ja Plug-in POS-integration: Ja Dagens bästa erbjudanden Besök hemsida (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Möjlighet att sälja via Facebook, Pinterest, eBay, Amazon + Skalbar + Bra utbud av teman Anledningar att låta bli - Kan vara för komplicerad ibland - Ingen inbyggd mobilapp

Medan många hemsideprogram erbjuder någon form av e-handelsfunktionalitet, är vissa säkerligen bättre än andra - och BigCommerce (öppnas i en ny flik) kan bara vara det bästa som finns.

Med stor skalbarhet, en mängd inbyggda funktioner, fantastiska SEO-verktyg och möjligheten att sälja över flera kanaler, är BigCommerce inriktad på stora varumärken som har många kunder att tillfredsställa.

Först och främst gör plattformen det enkelt att bygga en butik som ser bra ut, med en dra-och-släpp visuell redigerare, helt anpassningsbara teman, mobiloptimering och kassaanpassning. Det finns också gott om support när du är redo att börja sälja. BigCommerce låter användare sälja fysiska, digitala och tjänstebaserade produkter utan att behöva använda en app och låser inte säljare till en enda betalningsplan, vilket ger dem mer än 65 olika betalningsportar att välja mellan.

När det gäller nackdelar kan BigCommerce ibland använda komplex terminologi som kan göra det lite förvirrande för oerfarna hemsidebyggare och dess designgränssnitt kan ta lite att vänja sig vid. Med det sagt är det fortfarande inte ett dåligt val för mindre återförsäljare, eftersom det har en förskjuten prisplan beroende på hur många försäljningar din hemsida genererar. Det finns också en gratis 15-dagars provperiod, utan att behöva använda kreditkortsuppgifter.

Sammanfattningsvis, med fler inbyggda säljverktyg och mer skalbarhet än sina konkurrenter, är BigCommerce ett utmärkt val för online-återförsäljare som har större försäljningssiffror eller mindre varumärken som planerar för stor expansion.

Den mest anpassningsbara hemsidebyggaren (Image credit: Fasthosts)

(Öppnas i ny flik)

16. Fasthosts website builder (Öppnas i ny flik) Bästa hemsidebyggare för företag som vill kunna göra många egna stilval Specifikationer Gratis SSL-certifikat: Ja Gratis domänregistrering: Ja WordPress-plug-ins: Ja E-handelsfunktionalitet: Ja Dagens bästa erbjudanden Besök hemsida (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Gratis provperiod upp till tre månader + Goda möjligheter att skapa en hel unik design + Enkelt gränssnitt Anledningar att låta bli - Planerna inkluderar bara en hemsida - Begränsade funktioner

Som namnet antyder är en av de bästa aspekterna av Fasthosts (Öppnas i ny flik) (öppnas i en ny flik) hur snabbt det låter dig få igång din hemsida. Även den mest oerfarna onlineanvändaren borde kunna skapa en vacker hemsida på några minuter genom att använda plattformens breda utbud av anpassningsbara teman och dess intuitiva dra-och-släpp-gränssnitt.

Användare kan välja mellan två planer, paketet Essential eller Complete Website Builder. Essential-planen kostar $8,5 per månad och kommer med alla viktiga funktioner, inklusive ett domännamn, en personlig e-postadress och upp till 10 sidor. Den kompletta planen kommer under tiden in på 11,85 USD per månad och har ett obegränsat antal sidor, SEO-verktyg och ytterligare e-postverktyg.

Dessutom är en av kvalitéer hos Fasthosts som ofta får beröm mängden anpassning den erbjuder. När du lägger till innehåll på din hemsida får du ett antal anpassningsalternativ beroende på vilken typ av material du har laddat upp. Dessutom kommer Fasthosts med en etablerad supporthemsida som innehåller ett antal instruktionsguider som ger ytterligare hjälp för individer som vill ha fullständig kontroll för att justera varje aspekt av sin hemsida. Plattformen är också mobiloptimerad, så att användare enkelt kan göra snabba redigeringar från sin surfplatta eller smartphone.

När det gäller klagomål har vissa användare kritiserat Fasthosts för att ha en dålig genomsnittlig drifttid, vilket är något som individer som funderar på att använda Fasthosts för webbhotell bör överväga. Andra har hävdat att dess gränssnitt kan se lite gles ut, och kanske skulle dra nytta av att lägga till några extra funktioner.

Det finns dock fortfarande mycket att beundra om Fasthosts hemsideprogram, särskilt dess 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti och det faktum att användare av den kompletta planen får sina första tre månader utan kostnad. Det betyder att nya användare får gott om tid att mixtra med sin hemsida innan de bestämmer sig för om detta är rätt byggare för dem.

Bandzoogle är en utmärkt hemsidebyggare för musiker (Image credit: Future)

(Öppnas i ny flik)

17. Bandzoogle website builder (Öppnas i ny flik) Bästa hemsidebyggare för musiker Specifikationer E-handelsfunktionalitet: Ja Mobiloptimerad: Ja Uppsättning med mediakit: Ja Social medier-integration: Ja Dagens bästa erbjudanden Besök hemsida (Öppnas i ny flik) Anledningar att köpa + Många alternativ för att sälja musik + Koppla enkelt in dina sociala konton + Möjlighet att sälja biljetter och varor + Bra utbud av SEO-funktioner Anledningar att låta bli - Inte den mest flexibla temaredigeraren - Bara betalplaner

Som hos de flesta branscherna har internet revolutionerat musikvärlden. Sidor som YouTube och Spotify har inneburit att musiker runt om i världen mestadels ansluter till sina fans online, delar ny musik och gör reklamspelningar. Men detta betyder också att de flesta musiker är beroende av att ha en effektiv hemsida för att lyckas.

Lyckligtvis finns det hemsideprogram som riktar sig specifikt till musiker och Bandzoogle (öppnas i en ny flik) är en av de bästa.

Som med de flesta moderna hemsideprogrammen är Bandzoogle lätt att använda och erbjuder en rad mobilresponsiva mallar som är enkla att implementera och lätta att anpassa. Anpassade domännamn tillhandahålls också och användare har rapporterat goda nivåer av hemsidans drifttid.

När man tittar på funktioner som specifikt riktar sig till musiker, tillåter Bandzoogle hemsidaadministratörer att ladda upp musikspår som fans kan streama direkt från hemsidan. Det är också enkelt att lägga till spelningsdata och blogginlägg på sajten, och anslutning till musikspecifika plattformar som SoundCloud och Bandcamp stöds.

Musiker kan också använda plattformen för att skapa e-postlistor, ansluta till sina sociala medieprofiler och ta emot besöksanalyser för att få insikter om hur fansen interagerar med hemsidan.

Det som är avgörande är att Bandzoogle kommer med utmärkta supporterbjudanden, oavsett om dina frågor handlar om hemsidor i allmänhet eller att bygga en onlinenärvaro som musiker. Bandzoogles webbteam består av musiker, så råden de erbjuder är alltid relevanta för branschen. Även om Bandzoogle kan användas för att skapa en hemsida som inte är musikrelaterad, har plattformen alla funktioner som behövs för att hålla blivande musiker och deras fans nöjda.

Bästa hemsidebyggare FAQ

Så testar vi varje hemsidebyggare Vi testar hemsidebyggarna på samma sätt som de är tänkta att användas av sina kunder. Det innebär att vi skapar ett konto och bygger en hemsida från början till slut. Under tiden analyserar vi utbudet av funktioner, hur kundtjänsten fungerar, hur lätt tjänsten är att använda, dess pris och möjligheten att integrera blogg, sociala medier och e-handel. Samtliga hemsidetjänster ovan har testats av vår recensent, som sedan listar dess för- och nackdelar samt vilken målgrupp den passar för. Vi har i skrivande stund testat och recenserat över 160 hemsideprogram. Det är ett kontinuerligt arbete, där vi ständigt testar fler. De som är bäst hamnar sedan på vår bäst i test-lista. Vi har också jämfört alla funktioner du kan tänkas behöva från ett hemsideprogram – allt från SEO-verktyg och tillgängliga insticksprogram till kundtjänst, drifttid och hastighet. Den här artikeln innehåller testvinnarna inom olika områden, de tjänster som är de bästa hemsideprogrammen på marknaden.

Hur väljer man den bästa hemsidebyggaren Det finns stor variation vad gäller både antalet och typen av hemsidebyggare som finns tillgängliga idag. Vissa är specialiserade på e-postmarknadsföring och andra erbjuder en förstklassig e-handelslösning; vissa värdesätter enkelhet, medan andra levererar så många anpassningsbara funktioner att det kan överväldiga en nybörjare som skapar hemsidor. När du bestämmer dig för en hemsidebyggare är det därför viktigt att du har en tydlig plan i ditt eget sinne först. Fundera noga på vilken typ av hemsida du vill skapa – om text eller bilder kommer att vara huvudfokus, vilken typ av design du har i åtanke och, avgörande, hur mycket du vill betala. När du har kommit fram till en mental ram för din potentiella hemsida och har en ungefärlig uppfattning om din budget, kan du börja titta på dina alternativ. Om du har använt en hemsidebyggare tidigare lär också att vara viktigt för att avgöra hur bekvämt du kommer att använda några av de mer komplexa plattformarna som erbjuds. Du bör också överväga om du sannolikt kommer att göra det mesta av din hemsideredigering från en mobil eller stationär enhet. De flesta webbbyggare erbjuder mobilresponsiva mallar, men inte alla låter dig redigera den mobila versionen utan att också ändra skrivbordshemsidan. Att välja en hemsidebyggare kan verka komplicerat, men lyckligtvis kommer de flesta med gratis provperioder så att du alltid har möjlighet att ändra dig.

Hemsidebyggare VS programvara för webbdesign? Hemsidebyggare och webbdesignprogramvara har verkligen massor av överlappning. Båda kan användas för att skapa vackra, professionella hemsideprogram som har alla funktioner som ditt företag behöver. Den viktigaste skillnaden ligger i hur de levereras och hur mycket förkunskaper som krävs för att använda dem. I allmänhet är hemsidebyggare onlineplattformar, ofta tillgängliga i gratisversioner, och som lägger stor vikt vid enkelhet, vanligtvis erbjuder dra-och-släpp-redigerare. Webbdesignmjukvara, å andra sidan, är vanligtvis lite mer komplex, med några riktade mot erfarna programmerare och erbjuder möjligheten att koda en hemsida rad för rad. En annan viktig skillnad mellan webbdesignverktyg, som Adobe Dreamweaver, och hemsidebyggare, som Squarespace, är priset. Webbdesignverktyg är ofta dyrare och det kanske inte finns ett gratisalternativ som det finns med de flesta hemsidebyggare. Även om webbdesignverktyg kommer att försöka erbjuda en intuitiv upplevelse, är det förmodligen en bra idé att ha lite kunskap om kodning innan du provar dem. Om en hemsidebyggare eller webbdesignprogramvara är rätt för dig kommer i slutändan till stor del att bero på din erfarenhetsnivå och även vilken typ av hemsida du behöver. I de flesta fall räcker det med en enkel hemsidebyggare, men om du vill mixtra lite mer skadar det inte att prova en webbdesignlösning.

Vilken typ av tjänst är bäst om du ska bygga hemsida, gratistjänst eller betaltjänst? Varför betala för en hemsidebyggare när du kan få en gratis? Tja, ofta är fallet att du får vad du betalar för. Det betyder dock inte att det inte finns några fantastiska gratis hemsidebyggare. Många gratisbyggare kommer fortfarande med alla funktioner du behöver för att skapa fantastiska hemsidor – med anpassningsbara mallar, intuitiva dra-och-släpp-redigerare, marknadsföringsverktyg och mobiloptimering. Att ha en tydlig uppfattning om hur du vill att din hemsida ska se ut och att genomföra grundlig efterforskning är nyckeln till att undvika att betala mer än nödvändigt för en hemsidetjänst. Det är dock så att vissa funktioner är mindre vanliga i gratis hemsidebyggare. E-handelsverktyg är exempel på en funktionalitet som du oftast bara hittar i betalversionen. Dessutom åtföljs ofta gratis hemsidebyggare av annonser, dessa placeras på din sajt och du har ingen kontroll över dem. Dessutom kan de få din hemsida att se oprofessionell ut. Vidare innebär gratis hemsidebyggare vanligen att du inte får en egen domän, du får istället en URL som innehåller deras företagsnamn eller liknande. Detta kan påverka din trovärdighet. Lyckligtvis har många betalda hemsidebyggare gratis pröva på-perioder så att du kan testa tjänsten innan du köper ett abonnemang.

Hur mycket kostar en hemsidebyggare? De tjänster som finns för att skapa en hemsida direkt i webbläsaren kan vara allt från gratis till att kosta upp till 200 kronor i månaden. Det beror på vilka behov du har och hur pass hög kontroll du vill ha över hur hemsidan ser ut. Många gratisversioner placerar exempelvis annonser på din sajt, medan betalversionen ger dig frihet att designa som du vill. Företag och privatpersoner som nöjer sig med lite enklare mallar och som står ut med annonser och en generisk webbadress, kan välja en gratis hemsidetjänst. Men de flesta varumärkena vill se professionella ut och ha en egen domän, en annonsfri sajt och full kontroll. En sak som alla hemsideadministratörer dock bör vara medvetna om är att det pris du presenteras kan vara en basversion, och att du sedan kommer behöva köpa till tilläggstjänster för full funktionalitet. Även om ditt grundläggande webbbyggarpaket är billigt kan kostnaderna snabbt eskalera om du måste köpa tillägg för säkerhet, e-handelsfunktioner och marknadsföringsverktyg. Det är också viktigt att ta hänsyn till om din hemsidebyggare är skalbar: kommer den att förbli lämplig när ditt företag expanderar och hur kommer då kostnaderna för abonnemanget att öka?

Hur svårt är det att bygga en hemsida? Det är inte svårt alls att bygga en hemsida med en nättjänst såsom de i vårt test. Det finns många hemsideprogram som är designade för att passa den absoluta nybörjaren, med dra-och-släpp-redigerare som innebär att det varken krävs erfarenhet av programmering eller design. Faktum är att de flesta webbsidebyggarna ger dig direkttillgång till en fullt fungerande hemsida på mindre än en timme. För de som är villiga att skapa hemsidan själva så varierar svårighetsgraden med vilken hemsidebyggare de väljer. Även om alla är relativt intuitiva, kommer vissa med extrafunktioner som kan kräva utökad kunskap. Men hos de bästa tjänsterna finns bra instruktioner, videoklipp och annat som hjälper dig att komma igång.

WordPress vs en hemsidebyggare: Vilken är bättre för att bygga en hemsida? Att använda WordPress eller en hemsidebyggare är båda bra alternativ för alla som vill bygga en hemsida, men var och en har sina egna fördelar och nackdelar. Till skillnad från en hemsidebyggare är WordPress faktiskt ett innehållshanteringssystem, eller CMS, och används för att driva 39 % av webben. Sedan det först lanserades har WordPress lagt till ett antal funktioner utöver sitt grundläggande CMS-erbjudande, som tillhandahåller teman, tillägg och e-handelsfunktioner. Nybörjare som bygger hemsideprogram kan dock upptäcka att WordPress har en rätt brant inlärningskurva. Språket kan vara ganska tekniskt och användare kan till och med behöva justera den udda kodbiten för att få en plugin att fungera. Även om WordPress erbjuder både livechatt och e-postsupport, kan mindre erfarna användare upptäcka att en hemsidebyggare är mer välkomnande. De flesta hemsidebyggare är stolta över att de är lätta att använda, och många använder dra-och-släpp-redigerare som låter individer ha sin webbsida igång på några minuter, även om de inte har någon erfarenhet av webbbyggande. Både WordPress och hemsidebyggare kommer med flera olika betalningsplaner att välja mellan och båda kan producera fantastiska hemsideprogram. Inget tillvägagångssätt kan sägas vara bättre än det andra, men hemsidebyggare är verkligen enklare att använda i de flesta fall.

Vad är skillnaden på en hemsidebyggare och ett webbhotell? De flesta tänker på hemsidor som något man hittar på nätet genom att knappa in en unik adress i webbläsarfönstret, en länk. Men hemsidorna måste också sparas på en fysisk plats för att folk ska komma åt dem. Dessa platser kallas för servrar. Webbhotellet är de som tillhandahåller dessa servrar, och den infrastruktur som är nödvändig för att din hemsida ska gå att nå. Hemsidebyggaren å andra sidan är en tjänst som du skapar din hemsida i. I vissa fall har webbhotellen egna hemsidebyggare. I andra fall tillhandahåller de bara "förvaring" av din hemsida, och du får bygga den i en tredjepartslösning.

Vilken är bästa hemsidebyggaren för nybörjare? Den bästa hemsidebyggaren för nybörjare är Wix. Detta beror helt enkelt på att Wix hemsideprogram är extremt okomplicerat och lätt att använda. Wix har också regelbundna erbjudanden och rabatter för nybörjare. Att bygga en webbbutik med Wix är väldigt enkelt eftersom du inte behöver någon kodningserfarenhet. Om det är första gången du bygger en hemsida, kommer du att vilja satsa på en hemsidebyggare som är enkel att använda. Wix passar då bra och låter dig bygga och publicera en hemsida på bara några minuter. Wix har också en artificiell designintelligens (ADI) system som kommer att ställa några breda frågor om vilken typ av hemsida du vill skapa. Wix kommer sedan att ge dig ett hemsidaskal som är skräddarsytt för den typ av hemsida du vill skapa, baserat på svaren du ger på frågorna.

