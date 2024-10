Black Friday-deals på AirPods 2024: startdatum och vad du kan förvänta dig

Förmodligen! Åtminstone kommer det vara en lika bra tid som andra stora reor. Vi brukar se rekordlåga priser på AirPods under Black Friday – och dessa priser har också dykt upp vid andra tillfällen under året. De rekordlåga priserna för AirPods Pro 2 från Black Friday 2023 har exempelvis upprepats några gånger under 2024.

Det är möjligt att vi får se ännu större rabatter än tidigare denna Black Friday – vilket vore trevligt! Vi kan också få se de första erbjudandena någonsin på de nya AirPods 4-modellerna. Poängen är: det är osannolikt att Black Friday-priserna på AirPods kommer att vara högre än under andra reaperioder.