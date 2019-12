De 7 beste eventyrspillene til PC

Selv om populariteten til denne sjangeren har gått i berg og dalbane de siste tiårene, har eventyrspill klamret seg fast og kontinuerlig bevist at de er en essensiell del av dataspilluniverset. Eventyrspill inspirerer utviklere til å fokusere på narrativ og historiefortelling i deres arbeider, og har vært en kilde til talløse kult- og mainstreamspill oppigjennom årene. Eventyrspill har også vært et medium der spillere har blitt transportert til rare og oppslukende verdener, der de har blitt presentert for dype moralske spørsmål.

Sjangeren opplever for tiden en renessanse, så vi tenkte dette er det perfekt tidspunktet for publisering av en liste over våre favorittspill – her får man derfor servert de sju beste eventyrspillene som er tilgjengelige for PC. Alt fra gamle klassikere i ny drakt til nye og finurlige forsøk innen sjangeren.



The Secret of Monkey Island (1990)

En soleklar klassiker. «The Secret of Monkey Island» er det naturlige startpunktet for alle som har lyst til å bli bedre kjent med eventyrspill, og blir ofte nevnt i samme åndedrag som andre klassikere innen sjangeren.

Det er en god grunn til det. Industriveteranene Ron Gilbert, Tim Schafer og Dave Grossman sto bak spillet, og manuset er den dag i dag kjent som noe av det beste som har blitt skrevet. Klinisk referansebasert humor kombinert med en skruppelløs historie om en klumset ung protagonist som drømmer om en gang å bli en mektig pirat er ingrediensene i «The Secret of Monkey Island». En odyssé som tilbyr mer enn de fleste andre spill.

I tillegg til originalen fra 1990 (og CD-versjonen fra 1992) finnes det også en remake fra 2009 med innspilte stemmer (i motsetning til originalen, som kun hadde tekst). Dette kan nok være en bedre måte å bli kjent med spillet på for nybegynnere – og om det er slik at du ikke liker den nymotens grafikken er det mulig å skifte tilbake til 256-fargersversjonen ved et enkelt tastetrykk.

The Wolf Among Us (2013)

Telltales ikoniske valgbaserte spill er representanter for en revolusjonerende moderne utvikling av eventyrspillformatet som ristet liv i den tradisjonelle oppskriften på en meningsfull måte. Fokuset var på dialogtrær og gav oss deilige porsjonsstørrelser via en episodisk struktur.

Formelen er best realisert i «The Wolf Among Us», en serie på fem episoder basert på «Fables», en tegneserie der karakterer fra folketroen sliter med å overleve i det moderne samfunnet. Man spiller som «Bigby Wolf», en protagonist med egne problemer som plutselig befinner seg i et grusomt mordmysterium. Bitende dialog og en røff visuell stil som tar i bruk cell-shading gjør at spillet den dag i dag skiller seg ut fra resten av Telltales omfattende lisensbaserte spillkatalog.

Grim Fandango (1998)

Et ekstremt ambisiøst eventyrspill i 3D som blander aztekisk mytologi med en sofistikert film noir-stil. «Grim Fandango» er viden kjent som et av de beste spillene noensinne laget.

I en historie som foregår over fire år får man innta rollen som Manny Calavera, en reisebyråmedarbeider i «Department of Death», et departement ansvarlige for å hjelpe de som er på vei til livet etter døden. Den filmatiske og høyst nyanserte historien akkompagneres av nydelige forhåndsrendrerte bakgrunner og Tim Schafers nøysomt utspekulerte manus (og innfløkt konstruerte problemer som må løses). Double Fine kjøpte nylig rettighetene til spillet fra LucasArts, og leverte deretter en remaster i 2015, der de mest interessante oppgraderingene var et moderne alternativ til den beint frem irriterende tastaturbaserte kontrollmetoden fra originalen.

Life is Strange (2015)

Dontnod entret eventyrspillscenen i 2015 med «Life is Strange», og med det minnet alle på at sjangeren kan vise stort slektskap til virkeligheten og være dypt emosjonell mens den samtidig klarer å dyrke en humoristisk sans.

Det hele foregår (delvis) på en moderne videregående skole og spillet følger Max Caulfield og hennes rastløse kompanjong Chloe Cishop. Det overnaturlige slår følge i dialogvalg og lager en virkelighetsnær verden som er ekstremt fengslende.

Forbered deg på å le, gråte og skrike idet du gjenopplever dine formative år og erfarer både det gode og det onde ved et av spillverdenens mest gjennomførte forhold på flere tiår.

Toonstruck (1996)

Dataspillenes versjon av «Who Framed Roger Rabbit». «Toonstruck» er et av de mest eksperimentelle og idiosynkratiske eventyrspillene noensinne laget. Det hele er en blanding av filmet innhold (reelle skuespillere) og tegnefilmaktig animasjon, der man opplever «Toonstruck»s verden via å gestalte Drew Blanc, en animatør som suges inn sitt eget TV-show, og som tvinges til å redde sine egne kreasjoner fra den onde Grev Nefarious.

Blanc spilles av Christopher Lloyd (mest kjent fra «Back to the Future»-filmene), og innehar også stemmene til Tim Curry, Jim Cummings og Ben Stein, der de på talentfullt vis geleider spilleren gjennom et helsprøtt narrativ. Det framifrå ensemblet komplimenteres av en uforglemmelig verden spekket med hysterisk morsomme problemer man må løse samt fascinerende karakterer. Heldigvis ble spillet for noen år siden gitt ut på nytt på både Steam og GOG, reddet fra teknologisk betinget obskuritet.

Night in the Woods (2017)

Et eventyrspill for millenniumsgenerasjonen, av millenniumsgenerasjonen. «Night in the Woods» fanget på perfekt vis det mentale krumspringet man gjennomgår når man flytter tilbake til hjembyen og finner ut at den ikke er det den engang var.

Spillet, utviklet av Infinite Fall, er en brutalt ærlig utforskning av mental helse og mellommenneskelige forhold i forfall. Bakteppet er den døsige landsbyen Possum Springs, der vår antropomorfiske protagonist Mae Borowski returnerer til hjemstedet for å gjenoppta kontakten med sine gamle venner, og for å konfrontere en umulig oppgave: finne ut hva hun skal bruke livet på.

«Night in the Woods» har et triumferende bra manus, og er et eventyrspill forut for sin tid. Det gir en haugevis med interaktive segmenter som går innpå en, samtidig som et enigmatisk narrativ veves gjennom et menasjeri av hyggelige dyrekarakterer som vanskelig kan glemmes etter spillets slutt: et bombastisk crescendo.

Day of the Tentacle (1993)

Et spill som virkelig gikk for det det enorme potensialet eventyrspill har for absurditet er «Day of the Tentacle», et tidsreiseeventyr fra Tim Schafer og Dave Grossman, to av de mest garvede karene i spillbransjen.

DOTT gir en sensorisk nakkesleng i det det lar deg hoppe mellom fremtiden, fortiden og nåtiden, i et forsøk på å redde verden fra den onde Purple Tentacle. Takket være «Chron-o-John», en toalett-TARDIS, kan spillere bytte ting mellom karakterer som befinner seg i forskjellige tidsperioder, og dermed løse gåter på tvers av tid og rom.

Dette er en nyskapende idé, som brøt ny jord da det kom ut, men som selv i dag ikke har blitt gammeldags (25 år etter lansering), takket være en remaster fra 2016, laget av Double Fine. Mesterlig kunst fra Peter Chan og et heidundrende knippe sanger fra Peter McConnell gjør at denne kultklassikeren fra 1993 fortsatt er et spill man er helt nødt til å få med seg.