Vinterglede med de beste lydbøkene

De beste lydbøkene kan gi deg fantastiske opplevelser, eller bare litt selskap på øret, enten du befinner deg i sofaen, i bilen, på bussen eller på flyet.

Vi har plukket ut noen fabelaktige lydbøker fra fabel.no (Åpnes i ny fane) som garantert vil få deg til å glemme kulden og vintermørket.

Anbefalinger for krimentusiasten

Nordmenn elsker krim og vinteren er intet unntak. Vi hører ofte at det er påsken som er høytiden for krim, men her i Norge får vi ikke nok av sjangeren. Vi løy forresten da vi sa at bøker varmer, her vil det nemlig gå kaldt nedover ryggen på deg!

Vi har plukket ut noen svært spennende bøker du bør få med deg fra krimavdelingen hos fabel.no (Åpnes i ny fane):

(Åpnes i ny fane) Tidenes beste nors... Rødstrupe av Jo Nesbø (Åpnes i ny fane) Dette er en nyinnspilling av «Rødstrupe» med Dennis Storhøi som Harry Hole og er den tredje boka i Jo Nesbøs serie om Harry Hole Bill Clinton, 2. verdenskrig og nynazister - Harry Hole må på jobb. Boken ble av Nitimens lyttere kåret til Tidenes beste norske kriminalroman og er den absolutt beste boka om Harry Hole. Her finner du alle Harry Hole-bøkene (Åpnes i ny fane)

(Åpnes i ny fane) En venn av familien - Harlan Coben (Åpnes i ny fane) Myron Bolitar er ganske fornøyd med tilværelsen da han blir spurt om å beskytte Brenda Slaughter. Hun er idrettsstjerne, og dessuten slående vakker. Brenda har mottatt merkelige telefonsamtaler, der en ukjent stemme ber henne ringe moren. Saken er bare at moren reiste sin vei for 20 år siden. Her finner du alle bøkene av Harlan Coben (Åpnes i ny fane)

(Åpnes i ny fane) Lille Linerle - Myriam H. Bjerkli (Åpnes i ny fane) Det finnes mange eksempler fra virkeligheten på unge jenter som blir holdt fanget av usle menn. Noen av dem i årevis. Ofte i mørke kjellere, i helt vanlige boligområder, der ingen aner hva som foregår innenfor naboens vegger. Kunne det samme skjedd i Kodal, det fredelige, lille tettstedet rett utenfor Sandefjord? Her finner du alle bøkene av Myriam H. Bjerkli (Åpnes i ny fane)

Drama

Her har vi valgt ut fire bøker som er blant det aller beste som noen gang er utgitt (etter vår mening, selvsagt). Dette er bøker som skaper følelser og tanker, men som først og fremst gir deg historier du virkelig lever deg inn i.

Finn flere bøker i Fabels roman-kategori (Åpnes i ny fane)

(Åpnes i ny fane) Min skyld - Abid Raja (Åpnes i ny fane) Dette er den brutalt ærlige historien om Abid Rajas turbulente klassereise, hans mangeårige kamp for kjærligheten og den smertefulle frigjøringen fra skam, skyld og utenforskap.

(Åpnes i ny fane) De usynlige - Roy Jacobsen (Åpnes i ny fane) Handlingen er lagt til en liten øy helt ytterst i havgapet på Helgelandskysten. Den er en kilometer den ene veien og en halv kilometer den andre. Det er en av de vakreste og grønneste øyene langs denne perleraden av en kyst, men det er det bare den lille familien som bor der som vet. Dette er en aldeles fantastisk roman. Finn alle bøkene av Roy Jacobsen her (Åpnes i ny fane)

(Åpnes i ny fane) Datteren - Anne B. Ragde (Åpnes i ny fane) Med «Datteren» samler Anne B. Ragde trådene i historien om Neshov-folket. Dette er Torunns bok: en roman om en kvinne som hele livet har flyktet, men som endelig våger å ta ansvar, stå opp for seg selv og velge kjærligheten Finn alle Neshov-bøkene her (Åpnes i ny fane)

(Åpnes i ny fane) Ut og stjæle hester - Per Petterson (Åpnes i ny fane) «Ut og stjæle hester» har fått massiv internasjonal oppmerksomhet siden den kom ut i 2003, og Per Petterson har mottatt flere prestisjetunge priser for romanen. «Ut og stjæle hester» ble også kåret til en av de fem beste bøkene i 2007 av New York Times Book Review. Finn alle bøkene av Per Petterson her (Åpnes i ny fane)

Barn

Her finner du bøkene barna vil elske - og som du også vil sette pris på. Det blir tull og tøys, men også spennende historier.

Finn flere titler i Fabels barneavdeling (Åpnes i ny fane)

(Åpnes i ny fane) Jakten på rampenissen - Jørn Lier Horst (Åpnes i ny fane)

En rampenisse holder innbyggerne i Elvestad våkne om natta. Det er ikke en liten nisse som driver med skøyerstreker, rampete triks og gøyale påfunn, men en stor rampenisse som liker ting som glitrer.

(Åpnes i ny fane) Kurt kurér - Erlend Loe (Åpnes i ny fane)

Opprørere vil dele Norge i to og Kurt må være Gunnars kurér. Han må levere et superviktig brev til Gunnars bror Bodvar som driver kai ved grensen til Russland. Kurt kastes inn i en livsfarlig historie om svik, savn og en stadig kamp for friske truckbatterier.

(Åpnes i ny fane) En pingles dagbok 16: Samling i bånn - Jeff Kinney (Åpnes i ny fane)

Denne gangen får vi se at Greg Heffley og sport ikke er den beste kombinasjonen. Etter en katastrofal idrettsdag på skolen bestemmer Greg seg for at han offisielt er ferdig med sport. Men moren hans klarer å overtale han til å gi det en siste sjanse, og motvillig stiller han opp til opptaksprøve for basketballaget. Det går ikke så veldig bra. Alle bøkene i En pingles dagbok-serien finner du her (Åpnes i ny fane)

Fabels abonnement

