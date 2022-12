Waarom kleine ondernemingen veilige en duurzame printoplossingen nodig hebben

Om de steeds grotere uitdagingen van de economie het hoofd te bieden en zich te positioneren voor groei op lange termijn, hebben eigenaren van kleine ondernemingen nieuwe processen, werkwijzen en technologieën nodig. Qua werkplek, technologie en ook qua printen.

Meer dan 80 procent van de kleine bedrijven vertrouwt op printen om hun bedrijf te runnen, volgens een onderzoek dat werd uitgevoerd onder eigenaren van kleine bedrijven in samenwerking met Morning Consult. Toch zegt 55 procent dat ze geen tijd hebben om de technologie te beheren.

Ondernemers willen dat printen moeiteloos verloopt – van het set-up proces tot het bestellen van supplies en het bewaken van de beveiliging. Daarom lanceerde HP het HP Instant Ink abonnement ook voor kleine en middelgrote ondernemingen, en de nieuwe LaserJet Pro printer met HP+ die ontworpen is om het technologiebeheer voor bedrijven tot 20 collega’s te vereenvoudigen.

Eenvoud met HP Instant Ink

Met één Instant Ink account ontvangen managers van KMOs en zelfstandigen automatisch apparaatspecifieke supplies (inkt of toner) voor meerdere apparaten op meerdere locaties. Of dit meerdere kantoren zijn, of de thuiswerkplek van collega’s, de printers worden gekoppeld aan het account. Inkt wordt automatisch toegestuurd op het moment dat het nodig is, de lege cartridge kan in een meegestuurde envelop portvrij worden teruggestuurd. De onderneming houdt zelf grip over het maandelijkse bedrag en kan het aantal pagina’s elke maand naar boven of naar beneden bijstellen.

De belangrijkste kenmerken en voordelen van HP Instant Ink voor bedrijven zijn een verbeterede productiviteit, moeiteloos beheer, geavanceerde beveiliging en het is een printoplossing met een duurzame impact. Zo draagt HP voor elke pagina die wordt afgedrukt bij aan het herstel, de bescherming en het verantwoord beheer van bossen in samenwerking met NGO-partners zoals het Wereldnatuurfonds.

(Image credit: HP)

HP sprak met meerdere zakelijke beslissers, en zij gaven aan dat het beheren van printers geen erg efficiënt gebruik van tijd of energie is. Zij benadrukten ook dat alles steeds meer geautomatiseerd wordt en of dit ook kon worden toegepast op printers. Dit bevestigde voor mij weer de noodzaak van een nieuwe printoplossing.

Dus waarom heb je als ondernemer een veilige, duurzame en eenvoudige printoplossing nodig die wordt afgenomen als een dienst? Het zorgt ervoor dat eigenaren van kleine bedrijven hun tijd en energie kunnen besteden aan de groei van hun bedrijf.