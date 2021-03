Waarom je nu een Ring Video Doorbell in huis moet halen

De afgelopen jaren is alles in razend tempo gedigitaliseerd en/of slimmer geworden. Zowel binnens- als buitenshuis vind je steeds meer apparaten terug die om de een of andere reden verbonden zijn met het internet. Waar eerst vrijwel altijd met argusogen wordt gekeken naar nieuwe ontwikkelingen op technologievlak, zie je vervolgens al vrij snel een algemene acceptatie. Goede voorbeelden hiervan zijn: koelkasten, televisies, thermometers, stofzuigers en nog veel meer.

Wat zeker niet mag ontbreken in dit lijstje zijn deurbellen. Waar een klassieke deurbel zeker nog zijn charme heeft, kiezen steeds meer consumenten ervoor om de overstap te maken naar een slimme deurbel. Een van de populairdere fabrikanten van slimme deurbellen is Ring. Dit Amerikaanse bedrijf is al jaren een van de belangrijkste pioniers met de Ring Video Doorbell.

Hieronder vertellen we jou waarom je serieus moet overwegen om een Ring Video Doorbell in huis te halen.

Waarom je voor de Ring Video Doorbell moet gaan

Waar traditionele deurbellen enkel een belfunctie hebben, biedt Ring met zijn videodeurbellen een product aan wat je ook nog eens beeld geeft. Hierdoor heb je altijd zicht op wie er voor je deur staat, wanneer jij maar wil. Je hebt ook geen lompe, externe bewakingscamera nodig. De Ring Video Doorbell is bovendien bijzonder compact voor een slimme deurbel met camera.

Je kunt er zelf voor kiezen om (achteraf) te kijken wat er allemaal bij jouw voordeur gebeurt, maar dat hoeft bij de Ring Video Doorbell niet: dankzij de ingebouwde bewegingsdetectie kan het apparaat jou een seintje geven wanneer er iemand voor de deur staat. Of wanneer de deurbel gaat natuurlijk.

(Image credit: Ring)

Bij de meeste deurbellen is het van belang dat je het product in een specifieke hoek moet zetten om voldoende overzicht te hebben van de situatie aan de voordeur. Bij de videodeurbellen van Ring is de plaatsing een stuk minder belangrijk, aangezien de ingebouwde lens een groothoekcamera is met een ontzettend breed gezichtsveld. Je mist kortom niets van de actie!

De Ring Video Doorbell is zoals gezegd een slim apparaat. Via de bijbehorende Ring-applicatie zie jij op je smartphone, tablet of PC alle informatie die je nodig hebt. Je hoeft ook geen expert te zijn om de applicatie te begrijpen; alles staat zeer duidelijk aangegeven. Heb je even geen zin om meldingen te krijgen van de Ring-app? Met één druk op de knop schakel je de notificaties van de deurbel uit.

Verder is het natuurlijk leuk om te weten dat je de keuze hebt uit veel klassieke en speciale beltonen. Er zit altijd wel een leuke beltoon voor jou tussen die je wilt gebruiken bij jou thuis.

Wil je graag een Ring Video Doorbell aanschaffen, maar zie je op tegen de installatie? Wees gerust: De Ring Video Doorbell is eenvoud in enkele stappen en binnen enkele minuten geïnstalleerd. Met de bijgeleverde montagekit is het apparaat eenvoudig en snel gemonteerd.

