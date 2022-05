Velen van ons werken nog altijd vanuit huis, en een goed thuiskantoor is daarbij onmisbaar. Ook een printer mag absoluut niet ontbreken.

Wie echter vooral thuis print, wil niet de hoofdprijs betalen. Daarvoor is de HP Deskjet 2723e een ideale oplossing. Deze compacte all-in-one-printer is met de belangrijkste functies uitgerust, of het nu voor printen, scannen of kopiëren is. Of je nu een document wilt teken en terugsturen, of informatie wilt uitprinten, de HP Deskjet 2723e biedt de uitkomst.

Om printen nog makkelijker te maken, kun je ook gebruik maken van HP+. Dit is een cloudgebaseerd systeem van HP waarmee je niet alleen voordelig kunt printen, maar ook duurzaam en veilig.

(Image credit: HP)

Printen zonder problemen

Printers zijn er in alle soorten en maten, maar een goede printer hoeft niet veel te kosten. Dat bewijst de HP Deskjet 2723e. Voor de zeer schappelijke prijs van 64,99 euro krijg je een uitstekende all-in-one-printer die voor vrijwel alle thuiswerktaken geschikt is.

Deze compacte printer is makkelijk te verwerken in ieder thuiskantoor. Door de draadloze connectiviteit kun je overal in huis printen met je smartphone, tablet of laptop. De installatie gaat eenvoudig via de HP Smart-app. Loop stap voor stap het proces door en ga gelijk aan de slag.

Dankzij de printsnelheid van 7,5 pagina’s per minuut (zwart) of 5,5 pagina’s per minuut (kleur) heb je zo de documenten die je nodig hebt. In de invoerlade kun je 60 vellen papier bewaren. Over ongelukken hoef je jezelf geen zorgen te maken, met HP+ geniet je namelijk 2 jaar lang van garantie via HP.

Met de HP Deskjet 2723e draag je bij aan een duurzame wereld. Deze printer is namelijk gefabriceerd van voornamelijk gerecyclede printers en andere elektronica. Combineer de HP Deskjet 2723e met HP+ en je hebt een zeer prettige print-ervaring tegen bijzonder lage kosten.

(Image credit: HP)

HP+

HP+ is dé manier om jouw printervaring veilig, voordelig en duurzaam te maken.

Het cloudsysteem zorgt ervoor dat je printer altijd geüpdatet en beveiligd is. Zo ben je klaar om overal en altijd te printen. Ook detecteert het systeem eventuele connectiviteitsproblemen en worden deze automatisch hersteld. Door middel van HP Smart Security-monitoring worden malware-aanvallen gedetecteerd en voorkomen, dus je hoeft je geen zorgen te maken als je met gevoelige informatie werkt. Dankzij de Private Pickup-functie worden documenten pas vrijgegeven wanneer je bij de printer staat. Zo kun je alvast beginnen met afdrukken en je papieren ophalen zodra je bij de printer bent.

Om alles nog slimmer te maken kun je de HP Smart-app downloaden. Hiermee kun je printen en scannen vanuit je handpalm en je printer beheren. Profiteer 24 maanden lang van geavanceerde functies voor scannen, mobiel faxen en productiviteit met HP+.

Wanneer je printer klaarstaat en je thuiskantoor is ingericht, is niets vervelender dan plotseling zonder inkt of toner te zitten. Met HP+ kun je gebruik maken van Instant Ink, waardoor dit probleem niet meer voorkomt. Je krijgt automatisch inkt of toner thuisbezorgd als je bijna zonder zit. Abonnementen zijn er al vanaf 0,99 euro per maand, maar je kunt nu zes maanden gratis gebruik maken van Instant Ink bij de aanschaf van geselecteerde HP-printers, waaronder de Deskjet 2723e.

Niet alleen zijn al deze functies ontzettend handig, het is ook uitermate duurzaam. Zo worden er met Instant Ink gebruikte inktcartridges gerecycled tot nieuwe cartridges. Daarnaast draagt HP bij aan het stoppen van ontbossing via Forest First. HP werkt nauw samen met betrouwbare milieuorganisaties om naar een betere toekomst te werken.

De HP Deskjet 2723e en HP+ zijn onder andere verkrijgbaar via de website van HP.