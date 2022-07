Internet: eigenlijk kan niemand meer zonder. Na de pandemie, waarin massaal thuisgewerkt werd, zijn we anders gaan kijken naar de toegang tot het internet en de manier waarop we dit in huis toepassen. Want ondertussen kan alles verbinding met het internet maken: van je laptop tot je wasdroger en soms zelfs je koelkast.

Het laatste wat je wilt met al die apparaten is dat de verbinding wegvalt op de momenten dat het niet uitkomt. Er bestaan maar weinig huiselijke ergernissen zo groot als het wegvallen van het internet terwijl je in een vergadering, een potje League of Legends of een spannende serie zit. FRITZ! biedt voor wie altijd online wilt blijven een ecosysteem met de juiste besturing erbij, waarbij de FRITZ!Box het hart is van je thuisnetwerk.

Kies zelf een modem

Een standaard internetkastje van je provider, of eentje die aansluit op je behoeften? Dankzij de vrije modemkeuze die sinds dit jaar is ingevoerd, ben je niet meer afhankelijk van je provider. Waarom zou je nog kiezen voor een standaardmodem van je provider? FRITZ! heeft namelijk verschillende soorten FRITZ!Box-modemrouters met het snelle Wi-Fi 6, geschikt voor elk gebruik. Bij het kiezen van een FRITZ!Box hoef je je ook geen zorgen te maken of er wel een is die het netwerk bij jou in de buurt ondersteunt: zowel de coax-kabel, (standaard) DSL en glasvezel worden ondersteund. Denk bijvoorbeeld aan een de razendsnelle FRITZ!Box 6660 of 6690 bij een kabelaansluiting.

Het installeren van een modem van FRITZ! is eenvoudig, zodat iedereen in huis snel en makkelijk het internet op kan. De modems van FRITZ! krijgen bovendien regelmatig software-updates. Zo blijft je thuisnetwerk beschermd en snel, zonder dat je er stappen voor hoeft te ondernemen. Ga je verhuizen en mag je FRITZ!Box mee? Maak gemakkelijk een back-up van je instellingen, zodat je in je nieuwe woning enkel de kabel in hoeft te pluggen en de back-up op kan halen.

Nog geen NAS aangeschaft, maar wel op zoek naar een manier om al je foto's, bestanden en projecten op te slaan? Veel modellen van FRITZ! zijn ook als NAS te gebruiken. Zo bewaar je alles wat waardevol is veilig en gemakkelijk. Een foto laten zien die op de NAS is opgeslagen haal je gemakkelijk op via de MyFRITZ!App, te downloaden op iOS en Android.

(Image credit: AVM Nederland)

Mesh – Wi-Fi tot in ieder hoekje van je huis

Je wilt door het hele huis heen een stabiele verbinding hebben, of je nu op de bank ligt, in bed of op de wc. FRITZ! heeft daarvoor een techniek gecreëerd die in de eigen producten zit: Mesh Wi-Fi steering. Heb je zowel een FRITZ!Box als een FRITZ!Repeater? Dan is dit eenvoudig met één druk op de knop in te schakelen. De techniek zorgt ervoor dat je apparaten automatisch op zoek gaan naar de beste en snelste verbinding in huis, in plaats van dat de apparaten (of jijzelf) dit moeten opzoeken. Je FRITZ!Box werkt als een Mesh-master en zorgt ervoor dat te allen tijde het Mesh-netwerk optimaal functioneert, één Wi-Fi kanaal door je hele huis. In een online vergadering aan de keukentafel, maar er komt net iemand van het huishouden lunchen? Terwijl jij naar een andere plek in huis loopt, zoekt de Mesh Wi-Fi steering naar een ander FRITZ! -Product zodat je verbonden blijft en onderweg niks mist van je meeting.

Niet alleen zoekt Mesh een nieuwe of betere verbinding, hij past deze ook aan op basis van het apparaat en de behoefte. Moderne tablets, smartphones en andere gadgets wisselen constant tussen 2,4GHz- en 5GHz-band. Mesh Wi-Fi steering maakt het makkelijker en stelt dit voor deze gadgets in. Optimaal gebruik zonder dat jij, of je apparaat, er over hoeft na te denken.

FRITZ!OS en MyFRITZ!App

FRITZ!OS is het besturingssysteem dat je thuisnetwerk stabiel, veilig en snel houdt. Dit is waar je alle FRITZ!-apparaten in huis terugvindt een balans wordt gecreëerd tussen een eenvoudig overzicht en handige functionaliteiten.

Je komt in het besturingssysteem via de browser. Zodra je hier inlogt krijg je een handig dashboard te zien. Vanuit hier navigeer je naar de instellingen, menu's van apparaten en een expertmodus. Handig voor wie er het fijne vanaf weet en op zoek is naar specifiekere opties. De functies die je vaak gebruikt of wilt checken zijn vanaf het dashboard slechts een klik verwijderd.

Het besturingssysteem biedt talloze opties. Zo kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen dat je modem en apparaten 's nachts zijn uitgeschakeld. Handig als je stroom wilt besparen, of wilt voorkomen dat je per ongeluk tot zonsopgang je serie binget.

Geen zin om je computer op te starten? FRITZ! heeft ook de MyFRITZ!App, met alle functies van de browserversie op je smartphone. Via de app zie je alle instellingen, krijg je waar je ook bent toegang tot je FRITZ!Box en kun je je smart home-gadgets bedienen.

Kortom: wil je gegarandeerd altijd en overal maximaal genieten van het best mogelijke internet? Dan kun je niet om de diensten en producten van FRITZ!! heen. Ga naar de website voor meer informatie! (opens in new tab)