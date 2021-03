De ASUS ZenBook Duo 14 UX482 geeft je productiviteit én creativiteit een boost

Als content creator heb je vaak gewoon wat extra nodig: een extra duwtje in de rug, extra tijd, extra prestaties, extra gebruiksgemak en liefst ook wat extra schermruimte. De ZenBook Duo 14 (UX428) helpt je bij het verhogen van je productiviteit én creativiteit, en doet dat gehuld in een modern jasje. Het ScreenPad Plus secundaire beeldscherm biedt moeiteloze ergonomie en zorgt voor een vlotte workflow die niet langer bestaat uit eindeloos wisselen tussen vensters. De nieuwste 11e generatie Intel Core processor zorgt er dan weer voor dat al je taken razendsnel uitgevoerd kunnen worden.

(Image credit: ASUS)

Dankzij de ZenBook Duo 14 kom je in een professionele omgeving meteen over als iemand die mee is met de allerlaatste innovaties. De laptop heeft een verfijnde uitstraling dankzij zijn magnesium legering afwerking en haalt zijn inspiratie uit een toekomst waarin jouw carrière als fotograaf, videobewerker en all-round zakelijke gebruiker centraal staat.

Twee naadloze beeldschermen

Het NanoEdge FHD-beeldscherm van de ZenBook Duo 14 met 1920x1080 resolutie zorgt dankzij zijn helderheid tot 400 nits voor een superheldere kijkervaring waarbij de slanke bezels amper opvallen. Het display is ook Pantone-gevalideerd voor professionele kleurnauwkeurigheid en TUV Rheinland-gecertificeerd voor lage uitstoot van blauw licht, zodat het comfortabel te gebruiken is, zelfs tijdens lange creatieve sessies.

De ZenBook Duo 14 bevat ook het nieuwe kantelbare ScreenPad Plus (1920 x 515 resolutie), een secundair touchscreen dat automatisch kantelt tot een hoek van 7° voor de best mogelijke leesbaarheid. Wil je toch meer, dan komt de UX482 ook geleverd met de ergonomische Duo Stand. Deze tilt de laptop op en zo zorgt voor een betere type- of tekenervaring met de meegeleverde tweede generatie ASUS stylus met 4096 drukniveaus.

Ondertussen maakt de ScreenXpert 2 software het je zo makkelijk mogelijk om beide displays optimaal te gebruiken. De Quick Key app bijvoorbeeld laat je complexe toetsenbordprocessen automatiseren met één tik. Handwriting laat je dan weer op een slimme manier notities verwerken of een schets maken. Er zijn ook handige snelle bedieningsopties zoals de App Switcher, ViewMax en Task Swap voor intuïtieve interacties tussen beide displays.

Control Panel is dan weer een handige nieuwe tool die je precieze en intuïtieve controle geeft over je creatieve apps. Control Panel werkt met Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro en After Effects en is volledig aanpasbaar. Met Control Panel kan je eenvoudig de grootte van de kwast veranderen, de verzadiging wijzigen, de laagtransparantie aanpassen en nog veel meer. Er zijn vier soorten regelaars beschikbaar - Dials, Buttons, Sliders en Scrolls - en elke zorgt op een eigen manier voor een versoepeling van je workflow.

(Image credit: ASUS)

Prestaties van topniveau

De ZenBook Duo 14 is beschikbaar met Intel Iris X graphics of een afzonderlijke NVIDIA GeForce MX450 grafische kaart gecombineerd met de nieuwste 11e generatie Intel Core i7-processors met Intel Evo-certificaat en tot 32GB RAM voor zelfs de meest veeleisende taken. Verder werd er voorzien in 1TB ultrasnelle PCIe SSD opslag zodat zelfs de grootste bestanden makkelijk te (ver)plaatsen zijn. De combinatie van al deze onderdelen zorgt voor ultieme prestaties die je productiviteit naar nieuwe hoogtes tillen.

Dit kan uiteraard ook onderweg en daarom is de ZenBook Duo 14 nog verder afgeslankt, met als gevolg dat hij slechts 1,6 kilogram weegt en met zijn 16,9 mm nog dunner is dan de vorige generatie. Dit werd mogelijk gemaakt door het kantelbare ScreenPad Plus-ontwerp dat er via het ErgoLift-scharniermechanisme voor zorgt dat de totale doorstroom van koude lucht met 49% verhoogd wordt. Dit Active Aerodynamic System Plus maakt het mogelijk om een optimale binnentemperatuur te handhaven voor maximale prestaties, ongeacht hoe veeleisend de werklast is. De accuduur heeft ook een boost gekregen, tot een verbazingwekkende 17 uur om de hele dag productief te blijven.

(Image credit: ASUS)

Grenzeloze connectiviteit

Productiviteit beperkt zich echter niet tot je laptop en ook randapparatuur is van cruciaal belang. Daarom is de ZenBook Duo 14 voorzien van alle belangrijke vormen van connectiviteit, zoals de nieuwste Thunderbolt 4 USB-C-poorten. Deze ondersteunen Power Delivery en DisplayPort, en de 40Gbps bandbreedte laat je zelfs toe om een extern 8K-beeldscherm of twee 4K UHD-beeldschermen aan te sluiten. De ZenBook Duo 14 komt ook met WiFi 6 (802.11ax), verbeterd met ASUS WiFi Master Premium-technologie voor de best mogelijke verbinding onderweg.

Tot slot zorgt een samenwerking tussen ASUS en Harman/Kardon ervoor dat je van superieur geluid kan genieten zonder vervorming, of dat nu tijdens het bewerken van een YouTube-video is, het bijwonen van een webinar of het luisteren naar je favoriete podcast.

Kiezen voor de ZenBook Duo 14 is kiezen voor jezelf en je professionele toekomst. Innovatie en productiviteit staan bij deze veelzijdige laptop centraal, waardoor jij de focus kan leggen op multitasken binnen je eigen workflow.

Meer weten over de ZenBook Duo 14? Ontdek er alles over op ASUS.com!