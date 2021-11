Bewerk je beelden met AI dankzij Luminar Neo

Lijkt het bewerken van je beelden je een hele klus en heb je geen zin om je in alle technische aspecten te verdiepen? Maak dan kennis met Luminar Neo. Dit beeldbewerkingsprogramma maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om je bij te staan in het retoucheren van je foto's en afbeeldingen. Dit zorgt ervoor dat veel van de aanpassingen voor jou worden gedaan en dat er dus minder obstakels zijn om tot indrukwekkende afbeeldingen te komen.

Luminar Neo is een creatieve beeldbewerker die je alle nodige tools in handen geeft om tot mooie resultaten te komen. De software maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om je afbeeldingen te bewerken, waardoor je zowel als leek als professionele gebruiker al je beelden tot leven kan brengen. Dankzij de AI worden ook alle bewerkingen sterk vereenvoudigd. Dit geeft je de kans om snel en makkelijk het gewenste effect te bekomen.

Het programma wordt aangestuurd door een nieuwe engine. Dit zorgt ervoor dat Luminar Neo veel minder prestatieverlies kent tijdens het bewerken van beelden. De engine vormt een combinatie van sequentiële weergave en parametrische bewerkingsvoorbeelden. Dit zorgt voor een veel handigere en stabielere bewerkingsgeschiedenis waarbij wijzigingen beter worden weergegeven. Het stelt je als gebruiker ook in staat om sneller aanpassingen en effecten te verwijderen.

(Image credit: Luminar)

Lijnen verwijderen

Last van elektriciteitskabels over straten die jouw beelden verpesten? Luminar Neo komt met een tool die je in staat stelt om deze te verwijderen. Met Lijn VerwijderingAI gaat het programma op zoek naar dit soort telefoonlijnen en hoogspanningskabels in jouw landschapsfoto's. Deze worden dan weg gefilterd, zodat jouw beelden zo open mogelijk blijven.

(Image credit: Luminar)

Weg met stof

In sommige gevallen kan je lens of zelfs de sensor het slachtoffer worden van stof, en dat zeker als je veel foto's buiten neemt. Dit laat vervolgens zijn sporen na op jouw afbeeldingen in de vorm van stofpunten en vlekjes. Stof VerwijderenAI gaat deze verstoringen automatisch opzoeken en verwijderen, zodat jouw beelden smetteloos zijn. Hiermee kan je ook oudere beelden nieuw leven inblazen door ze van een stofvrije upgrade te voorzien.

(Image credit: Luminar)

Overlays

De software maakt ook gebruik van de ingebouwde kunstmatige intelligentie om beelden in lagen op te delen. Zo kan je in Luminar Neo met overlays aan de slag. Hiermee kan je bepaalde elementen zoals bladeren, raamkozijnen en meer toevoegen aan jouw foto's om een diepte-effect te creëren.

Luminar Neo bevat een grote bibliotheek met gratis overlays die je op je eigen afbeeldingen kan toepassen. Via de Luminar Marketplace, die rechtstreeks vanuit Luminar Neo toegankelijk is, heb je tevens toegang tot een hele reeks nieuwe overlays. Hier worden er door artiesten steeds nieuwe aan toegevoegd, dus de bibliotheek breidt enkel uit.

(Image credit: Luminar)

Naast bewerking van de voorgrond kan de AI ook met de achtergrond aan de slag. Dankzij Portretachtergrond VerwijderenAI kan je jouw onderwerp op de voorgrond isoleren en de achtergrond verwijderen. Dit gebeurt volledig automatisch en zorgt ervoor dat je niet zit te prutsen met het handmatig selecteren van de objecten die je wilt behouden. Deze achtergrond kan je dan vervangen door een zelfgekozen afbeelding om nieuwe effecten te bekomen.

(Image credit: Luminar)

HerbelichtAI

Luminar Neo komt tevens met een nieuwe tool die gebruikers in staat stelt om de verlichting in foto's volledig zelf aan te passen. HerbelichtAI gaat voor jou de diepte van alle objecten in de foto berekenen om zo een 3D-kaart te maken. Vervolgens kan je met het programma nieuwe manieren kiezen om licht te verspreiden.

Hiermee kan je foto's in tegenlicht of minder goed verlichte omgevingen toch van een artistieke upgrade voorzien. Je hebt tevens de mogelijkheid om bijvoorbeeld overbelichte achtergronden aan te passen en hiermee de lichtniveau's meer uniform te maken. Je bepaalt zelf welke gebieden je wilt isoleren om te bewerken.

Dit valt tevens te combineren met andere tools, waaronder Sky EnhancerAI, AccentAI en Portret met BokehAI, zodat je steeds de volledige controle hebt over je beelden.

(Image credit: Luminar )

Luminar Share

Luminar Neo belooft ook met de nodige ondersteuning te komen voor gebruikers die vaak afbeeldingen delen via hun mobiele toestellen. Dankzij Luminar Share kan je eenvoudig jouw afgewerkte afbeeldingen rechtstreeks exporteren van je desktop naar je smartphone.

De app maakt een rechtstreekse verbinding tussen de afbeeldingsbibliotheek op je mobiele toestel en de software van Luminar Neo. Dankzij een QR-code maak je vervolgens een veilige koppeling tussen beide apparaten. Hierdoor heb je een beveiligde aansluiting met een automatische synchronisatie van alle foto's en bijhorende bewerkingen. Je moet dus niet meer via een kabel of clouddienst werken om afbeeldingen op Instagram te plaatsen. De app is bij de lancering beschikbaar op zowel Android als iOS.

(Image credit: Luminar)

Beschikbaarheid

Luminar Neo is vanaf deze winter beschikbaar. Als je nog niet in het bezit bent van de andere programma's binnen het Luminar-pakket, dan kan je deze samen in een voordelige bundel verkrijgen. Zo kan je dan nu al met de andere software aan de slag, en zodra Luminar Neo wordt uitgerold, krijg je dit er dan bij.

Voor gebruikers die doorgaans met andere beeldbewerkingsprogramma's werken kan Luminar Neo ook als plug-in gebruikt worden. Daarmee vormen alle functies van de software een handige toevoeging aan jouw reeds bestaande workflow.

Daarnaast zal de software ook te verkrijgen zijn via de Microsoft Store en macOS App Store.

Wil je graag zelf met de nieuwe tools van Luminar aan de slag? Surf dan vandaag nog naar de website van Skylum om de software te pre-orderen.