The Mandalorian 3, la sceneggiatura di Jon Favreau è pronta

Mentre la stagione 2 di The Mandalorian non uscirà prima di ottobre 2020, secondo nuove fonti, la stagione 3 del grande successo di Disney Plus Star Wars sarebbe in pre-produzione. Il creatore della serie Jon Favreau avrebbe pronta la sceneggiatura della terza stagione già da un qualche tempo e pare che la sezione grafica di Lucasfilm abbia cominciato a lavorare sul progetto dal 20 aprile.

Variety sottolinea come sia stato necessario iniziare a lavorare sullo show con largo anticipo, visti i tempi biblici richiesti per la parte che riguarda lo sviluppo grafico della serie.

Non c'è motivo di dubitare di questa notizia. Bob Iger, presidente esecutivo Disney, durante una conference call risalente a febbraio, ha già detto che dovremo aspettarci di più da The Mandalorian, compresi gli spin-off con altri personaggi. Ha affermato anche che c’è "altro in arrivo su The Mandalorian (stagione 2), compresi dei nuovi personaggi che potrebbero dare vita ad interessanti spin off”

Se vi state chiedendo di che personaggi si tratta, per ora, non sappiamo dirvi nulla. Abbiamo letto una notizia su Ahsoka Tano , uno dei personaggi più amati in The Clone Wars interpretato da Rosario Dawson, che apparirà come personaggio ospite nella stagione 2 di The Mandalorian. Siamo sicuri che se Disney decidesse di fare uno spin-off su Tano nessuno avrebbe nulla da obiettare, ma per ora si tratta solo di fantasiose ipotesi.

La nostra ipotesi migliore è che la stagione 3 di The Mandalorian avrà una data di uscita vicina a quella delle due stagioni precedenti, e cioè probabilmente tra ottobre e novembre 2021.

The Mandalorian rimarrà con noi a lungo

Disney Plus ha raggiunto gli oltre 50 milioni di abbonati, un successo alimentato almeno in parte dal successo di The Mandalorian, che ad oggi rimane il suo unico vero successo tra gli show originali. È logico che la Disney voglia impegnarsi per il futuro dello show e noi dal canto nostro speriamo che Baby Yoda rimanga con noi ancora a lungo.

Se l'attesa degli altri episodi vi sta uccidendo, il 4 maggio andrà in onda un documentario di otto episodi chiamato Disney Gallery: The Mandalorian, conosciuto anche con il nome Star Wars Day. Oppure potreste ammazzare il tempo guardando di nuovo la prima stagione di The Mandalorian.